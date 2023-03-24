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Главный новосибирский богач задекларировал почти 10 млрд рублей. Сколько человек еще заработали миллионы?

Налоговая служба отчиталась о доходах физических лиц за 2021 год

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Количество миллионеров, как подсчитали в УФНС по Новосибирской области, за последний год выросло

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В Новосибирской области подвели итоги декларационной кампании — 2022 по доходам, которые были получены в регионе в 2021 году.

По данным УФНС по Новосибирской области, доходами свыше 1 миллиарда рублей отметились 27 человек. При этом самый максимальный доход, задекларированный в прошлом году, составил 9,79 миллиарда рублей. Свои миллиарды новосибирцы зарабатывали чаще всего на продаже ценных бумаг, розничной и оптовой торговле пищевыми продуктами. Сумма налоговых отчислений богачей Новосибирской области составила 274 миллиона рублей.

Доход от 100 миллионов до 1 миллиарда рублей в прошлом году показали 190 человек, а доход от 10 миллионов до 100 миллионов рублей — 1457 человек.

― За год количество граждан с доходом от 1 миллиона рублей выросло с 35 до 44 тысяч человек, то есть на 24%, ― добавила начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Новосибирской области Ирина Демиденко.

УФНС по Новосибирской области также сообщило, что наибольшее количество богатых людей, показавших свои доходы в 2022 году, проживают в Центральном районе Новосибирска.

В 2020 году максимальный доход в Новосибирской области, который был задекларирован, оказался скромнее — 4,7 миллиарда рублей.

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