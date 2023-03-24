Главный новосибирский богач задекларировал почти 10 млрд рублей. Сколько человек еще заработали миллионы?

В Новосибирской области подвели итоги декларационной кампании — 2022 по доходам, которые были получены в регионе в 2021 году.



По данным УФНС по Новосибирской области, доходами свыше 1 миллиарда рублей отметились 27 человек. При этом самый максимальный доход, задекларированный в прошлом году, составил 9,79 миллиарда рублей. Свои миллиарды новосибирцы зарабатывали чаще всего на продаже ценных бумаг, розничной и оптовой торговле пищевыми продуктами. Сумма налоговых отчислений богачей Новосибирской области составила 274 миллиона рублей.

