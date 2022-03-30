Налоговая служба раскрыла доходы главных богачей НСО — один из них задекларировал 4,7 миллиарда рублей

В Новосибирске подвели итоги декларационной кампании 2021 года по доходам, полученным в 2020 году. Как оказалось, число миллионеров и миллиардеров в Новосибирской области за год выросло.
Сколько в регионе миллионеров
По данным УФНС по Новосибирской области, доход от 10 до 100 миллионов рублей в 2020 году задекларировали 3186 человек. Это на 22% больше, чем в 2019 году.
Еще более высокий доход — от 100 миллионов до 1 миллиарда рублей — показали 384 человека. В 2019 году таких обеспеченных людей в регионе насчитывалось 304 человека (+26%).
Выросло и число миллиардеров. Если в 2019 году доход свыше 1 миллиарда рублей задекларировали 28 человек, то в 2020 году такой доход показал уже 31 человек.
Максимальные суммы доходов
Самый большой доход в 2020 году задекларировал житель Новосибирской области от операций с ценными бумагами —
На втором месте по уровню задекларированного дохода — предприниматель, показавший доход в
Завершает тройку лидеров индивидуальный предприниматель, специализирующийся на оптовой торговле бумагой и картоном. Он показал
Откуда новосибирцы получают доходы
В целом, как отметили в УФНС, в 24% деклараций содержатся сведения о декларировании доходов, полученных от продажи недвижимости.
— 21% приходится на декларации, представленные физическими лицами, получившими доходы от источников за пределами Российской Федерации (задекларировано почти 440 миллионов рублей). В 18% деклараций заявлены доходы, полученные от операций с ценными бумагами. Сумма налога от этой категории налогоплательщиков составила 366 миллионов рублей.
В 2021 году 26 жителей Новосибирской области стали лотерейными миллионерами.