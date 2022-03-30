Налоговая служба раскрыла доходы главных богачей НСО — один из них задекларировал 4,7 миллиарда рублей

В Новосибирске подвели итоги декларационной кампании 2021 года по доходам, полученным в 2020 году. Как оказалось, число миллионеров и миллиардеров в Новосибирской области за год выросло.



Сколько в регионе миллионеров

По данным УФНС по Новосибирской области, доход от 10 до 100 миллионов рублей в 2020 году задекларировали 3186 человек. Это на 22% больше, чем в 2019 году.