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Налоговая служба раскрыла доходы главных богачей НСО — один из них задекларировал 4,7 миллиарда рублей

Всего в Новосибирской области проживает 31 миллиардер

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В УФНС рассказали об итогах декларационной кампании

В УФНС рассказали об итогах декларационной кампании

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В Новосибирске подвели итоги декларационной кампании 2021 года по доходам, полученным в 2020 году. Как оказалось, число миллионеров и миллиардеров в Новосибирской области за год выросло.

Сколько в регионе миллионеров


По данным УФНС по Новосибирской области, доход от 10 до 100 миллионов рублей в 2020 году задекларировали 3186 человек. Это на 22% больше, чем в 2019 году.

Число миллионеров и миллиардеров в регионе с каждым годом растет

Число миллионеров и миллиардеров в регионе с каждым годом растет

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Еще более высокий доход — от 100 миллионов до 1 миллиарда рублей — показали 384 человека. В 2019 году таких обеспеченных людей в регионе насчитывалось 304 человека (+26%).

Выросло и число миллиардеров. Если в 2019 году доход свыше 1 миллиарда рублей задекларировали 28 человек, то в 2020 году такой доход показал уже 31 человек.

Максимальные суммы доходов


Самый большой доход в 2020 году задекларировал житель Новосибирской области от операций с ценными бумагами — 4,7 миллиарда рублей. НДФЛ к уплате от этой суммы составил более 209 миллионов рублей.

Свои миллиарды новосибирцы зарабатывают на операциях с ценными бумагами и торговлей

Свои миллиарды новосибирцы зарабатывают на операциях с ценными бумагами и торговлей

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На втором месте по уровню задекларированного дохода — предприниматель, показавший доход в 2,1 миллиарда рублей (НДФЛ — 9,7 миллиона). Он получил средства от розничной торговли, в основном, пищевыми продуктами.

Завершает тройку лидеров индивидуальный предприниматель, специализирующийся на оптовой торговле бумагой и картоном. Он показал 1,5 миллиарда рублей дохода в 2020 году (НДФЛ к уплате — 18 миллионов).

Откуда новосибирцы получают доходы

В целом, как отметили в УФНС, в 24% деклараций содержатся сведения о декларировании доходов, полученных от продажи недвижимости.

— 21% приходится на декларации, представленные физическими лицами, получившими доходы от источников за пределами Российской Федерации (задекларировано почти 440 миллионов рублей). В 18% деклараций заявлены доходы, полученные от операций с ценными бумагами. Сумма налога от этой категории налогоплательщиков составила 366 миллионов рублей.

В 2021 году 26 жителей Новосибирской области стали лотерейными миллионерами.

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УФНСдекларациидоходы
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