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Налоговая пересчитала новосибирских миллионеров и миллиардеров — где они живут и откуда у них деньги

Число миллиардеров в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличилось в 7 раз

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В налоговой службе отчитались о выросшем количестве миллионеров и миллиардеров

В налоговой службе отчитались о выросшем количестве миллионеров и миллиардеров

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В налоговой службе назвали точное число новосибирцев-миллионеров

В Новосибирской области подвели итоги декларационной кампании 2019 года. Как оказалось, на территории региона проживает около 25 тысяч человек с годовыми доходами свыше 1 миллиона рублей и еще 3 000 человек с годовыми доходами от 10 миллионов рублей и выше.

Об этом рассказали в Управлении Федеральной налоговой службы по Новосибирской области на запрос корреспондента НГС.

Какие суммы декларировали новосибирцы

В целом 2019 год оказался более благополучным для жителей Новосибирской области, чем 2018 год — количество миллионеров и миллиардеров выросло в разы.

Так выросло число обеспеченных людей в регионе

Так выросло число обеспеченных людей в регионе

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— Количество граждан, задекларировавших доходы от 1 до 10 млн рублей увеличилось с 21 тыс. человек (в 2018 году) до 25 тыс. человек (в 2019 году), — сообщили в региональной УФНС, уточнив, что включили сюда данные как по декларациям, которые подавали заявители лично, так и по справкам 2-НДФЛ от работодателя.

Число новосибирцев, заработавших за год от 10 до 100 млн рублей, выросло на 188% в сравнении с предыдущим годом — до 2 608 человек, а число новосибирцев, заработавших от 100 млн до 1 млрд рублей, увеличилось в 2,5 разадо 304 человек.

Увеличилось в регионе и количество миллиардеров (доход от 1 млрд рублей) — с 4 человек до 28 человек. Кстати, об огромных доходах в 15 случаях отчитались не сами миллиардеры, а их работодатели.

На чем они разбогатели

По данным УФНС, среди задекларированных доходов первым по значимости направлением является декларирование средств, полученных от операций с ценными бумагами. На них пришлось примерно 398 млн рублей налогов.

— На декларации физлиц, получивших доходы от реализации недвижимого имущества, приходится 237 млн рублей налогов. На третьем месте доходы, полученные физическими лицами от источников за пределами Российской Федерации. Сумма налога от этой категории налогоплательщиков составила 125 млн рублей, — уточнили в пресс-службе.

Что касается категории миллиардеров, то они получили свои огромные доходы от занятия предпринимательской деятельностью в сфере розничной и оптовой торговли, продажи ценных бумаг и в виде прибыли контролируемой иностранной компании.

Где живут миллионеры

Жить миллионеры и миллиардеры предпочитают в центре города и под Новосибирском

Жить миллионеры и миллиардеры предпочитают в центре города и под Новосибирском

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Самое большое количество миллионеров живет в Центральном районе Новосибирска. Это 276 человек с суммой дохода от 10 до 100 млн рублей и 30 человек с суммой дохода от 100 млн рублей до 1 млрд рублей.

Если говорить об области, то здесь наибольшее число миллионеров было зарегистрировано в Новосибирском районе. В нем проживают 175 человек с доходом от 10 до 100 млн рублей и 23 человека с доходом от 100 млн рублей до 1 млрд рублей.

На прошлой неделе мы выяснили, какие компании и ИП обогатились на вывозе снега с территории Новосибирска. Взгляните на наш топ-5 миллионеров на сугробах.

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УФНСмиллионеры
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