Налоговая пересчитала новосибирских миллионеров и миллиардеров — где они живут и откуда у них деньги

В налоговой службе назвали точное число новосибирцев-миллионеров
В Новосибирской области подвели итоги декларационной кампании
Об этом рассказали в Управлении Федеральной налоговой службы по Новосибирской области на запрос корреспондента НГС.
Какие суммы декларировали новосибирцы
В целом
— Количество граждан, задекларировавших доходы
Число новосибирцев, заработавших за год
Увеличилось в регионе и количество миллиардеров (доход
На чем они разбогатели
По данным УФНС, среди задекларированных доходов первым по значимости направлением является декларирование средств, полученных от операций с ценными бумагами. На них пришлось примерно
— На декларации физлиц, получивших доходы от реализации недвижимого имущества, приходится
Что касается категории миллиардеров, то они получили свои огромные доходы от занятия предпринимательской деятельностью в сфере розничной и оптовой торговли, продажи ценных бумаг и в виде прибыли контролируемой иностранной компании.
Где живут миллионеры
Самое большое количество миллионеров живет в Центральном районе Новосибирска. Это
Если говорить об области, то здесь наибольшее число миллионеров было зарегистрировано в Новосибирском районе. В нем проживают
На прошлой неделе мы выяснили, какие компании и ИП обогатились на вывозе снега с территории Новосибирска. Взгляните на наш топ-5 миллионеров на сугробах.