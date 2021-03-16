Налоговая пересчитала новосибирских миллионеров и миллиардеров — где они живут и откуда у них деньги

В Новосибирской области подвели итоги декларационной кампании 2019 года . Как оказалось, на территории региона проживает около 25 тысяч человек с годовыми доходами свыше 1 миллиона рублей и еще 3 000 человек с годовыми доходами от 10 миллионов рублей и выше.



Об этом рассказали в Управлении Федеральной налоговой службы по Новосибирской области на запрос корреспондента НГС.



Какие суммы декларировали новосибирцы

