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Новосибирцы выиграли в гослотереях 650 миллионов рублей за 2021 год

26 жителей Новосибирской области стали лотерейными миллионерами с января по ноябрь

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Рекордный для Новосибирска выигрыш в 358 миллионов рублей не побит уже <nobr class="_">5 лет</nobr>

Рекордный для Новосибирска выигрыш в 358 миллионов рублей не побит уже 5 лет

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С января по ноябрь 2021 года участники государственных лотерей из Новосибирска и Новосибирской области выиграли почти 650 миллионов рублей. В частности, 26 жителей региона в 2021 году стали лотерейными миллионерами. Об этом в пресс-службе «Столото» рассказали НГС в ответе на запрос.

Самый большой куш размером в 19 с лишним миллионов рублей достался Андрею Коржову 6 марта 2021 года в лотерее «Всё или ничего» (тираж № 2500).

— Я уже выигрывал в пределах сорока тысяч. Честно сказать, не верил, что смогу выиграть больше, — рассказал при получении выигрыша счастливчик — В тот день покупал билеты почти на каждый тираж. Когда в очередной раз зашел на сайт «Столото» проверить результаты, увидел сумму и опешил. Вот это да! Я поставил личный рекорд, но это не предел!

Коржов приобрел себе автомобиль и недвижимость, остаток вложил в личное дело — интернет-магазин детских товаров.

24 мая житель Новосибирска выиграл 9 миллионов 154 тысячи рублей в лотерее «Рапидо» (тираж № 215684), 18 сентября житель Новосибирской области выиграл 3 миллиона в «Жилищной лотерее» (тираж № 460). 26 апреля новосибирец в «Спортлото «5 из 36» (тираж № 29668) выиграл 2 миллиона 154 тысячи рублей. Жителю Новосибирской области тираж № 468 «Гослото «6 из 45» принес ровно 2 миллиона рублей.

Самый большой выигрыш в лотерею в истории Новосибирска составил 358 358 566 рублей в 2016 году. Джекпот сорвал 47-летний доктор Николай Ф., установив второй по величине рекорд среди российских лотерей. Судьбу Николая изменил 1885-й тираж лотереи «Гослото «6 из 45».

За 2020 год новосибирцы выиграли около 61 миллиона рублей в почтовых лотереях. А новосибирский фотограф-иллюстратор Вера Карпенко выиграла 10 с лишним миллионов рублей в 1364-м тираже «Русского лото». Причем ей повезло в двух турах: во 2-м и 23-м. Женщина рассказала НГС, куда потратит деньги.

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