Новосибирцы выиграли в гослотереях 650 миллионов рублей за 2021 год

С января по ноябрь 2021 года участники государственных лотерей из Новосибирска и Новосибирской области выиграли почти 650 миллионов рублей. В частности, 26 жителей региона в 2021 году стали лотерейными миллионерами. Об этом в пресс-службе «Столото» рассказали НГС в ответе на запрос.

Самый большой куш размером в 19 с лишним миллионов рублей достался Андрею Коржову 6 марта 2021 года в лотерее «Всё или ничего» (тираж № 2500 ).



— Я уже выигрывал в пределах сорока тысяч. Честно сказать, не верил, что смогу выиграть больше, — рассказал при получении выигрыша счастливчик — В тот день покупал билеты почти на каждый тираж. Когда в очередной раз зашел на сайт «Столото» проверить результаты, увидел сумму и опешил. Вот это да! Я поставил личный рекорд, но это не предел!

