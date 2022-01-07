Новосибирцы выиграли в гослотереях 650 миллионов рублей за 2021 год

С января по ноябрь 2021 года участники государственных лотерей из Новосибирска и Новосибирской области выиграли почти 650 миллионов рублей. В частности, 26 жителей региона в 2021 году стали лотерейными миллионерами. Об этом в пресс-службе «Столото» рассказали НГС в ответе на запрос.
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— Я уже выигрывал в пределах сорока тысяч. Честно сказать, не верил, что смогу выиграть больше, — рассказал при получении выигрыша счастливчик — В тот день покупал билеты почти на каждый тираж. Когда в очередной раз зашел на сайт «Столото» проверить результаты, увидел сумму и опешил. Вот это да! Я поставил личный рекорд, но это не предел!
Коржов приобрел себе автомобиль и недвижимость, остаток вложил в личное дело — интернет-магазин детских товаров.
24 мая житель Новосибирска выиграл 9 миллионов 154 тысячи рублей в лотерее «Рапидо» (тираж
Самый большой выигрыш в лотерею в истории Новосибирска составил
За 2020 год новосибирцы выиграли около 61 миллиона рублей в почтовых лотереях. А новосибирский фотограф-иллюстратор Вера Карпенко выиграла 10 с лишним миллионов рублей в