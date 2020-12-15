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Жительница Новосибирска выиграла 10 миллионов в лотерею — куда она их потратит

Вера Карпенко вместе с семьей часто покупают лотерейные билеты

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В двух турах девушка выиграла 10 миллионов и 100 рублей

В двух турах девушка выиграла 10 миллионов и 100 рублей

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10 миллионов рублей в лотерею выиграла фотограф-иллюстратор из Новосибирска

Жительница Новосибирска Вера Карпенко выиграла в 1364-м тираже «Русского лото». Причем ей повезло в двух турах: во 2-м и в 23-м.

— Участие в лотереях — традиция нашей семьи. Каждое воскресенье мы собираемся у телевизора и наблюдаем за трансляциями розыгрышей, — цитирует слова Веры пресс-служба «Столото».

Выигрышный билет девушка купила в лотерейном киоске около автобусной остановки. При этом сама Вера хотела успеть на маршрутку, но ее муж всё же приобрел билет.

— Кто бы мог подумать, что он сделает нас миллионерами? Супруг с сыном смотрели трансляцию розыгрыша по телевизору. Я услышала крики, прибежала и увидела, что мои мальчики радостно танцуют, — поделилась сибирячка.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Вера Карпенко работает фотографом-иллюстратором. Выигранные деньги она собирается потратить на покупку земли, строительство дома и новый автомобиль.

Журналисту НГС не удалось оперативно найти сибирячку, чтобы расспросить ее о выигрыше.

В начале этого года четыре новосибирца выиграли по миллиону в новогоднем тираже «Русского лото».

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«Столото»выигрыш в лотерею
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