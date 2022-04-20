Дневник содержанки: как я искала себе богача на сайте знакомств и почти заработала 50 тысяч рублей за пару часов
Журналистка вжилась в образ начинающей содержанки и пыталась выяснить, что нужно богатым мужчинам и реально ли жить за их счет
Специально для Wday.ru публицистка Зинаида Анастасия Анна Забельшанская решилась на эксперимент — в течение месяца она притворялась содержанкой в поисках спонсора в интернете. Об ужасах и прелестях российских богачей она рассказала в своем дневнике. Далее публикуем ее рассказ от первого лица.
«Какая гадость»
Когда мне было лет девять, дядя, кандидат физико-математических наук, пытался подтянуть меня по арифметике. После каждой неудачной попытки рассказать что-нибудь про квадратные уравнения он утешительно приговаривал: «Ну ничего, зато у тебя вон какие ноги длинные, всегда сможешь, если что, выйти замуж за богатого…» Тогда в запале детского радикализма я отвечала: «Нет уж, какая гадость! Я лучше буду делать карьеру! И твоя математика мне для этого не понадобится!»
Прошло больше десяти лет. Я подросла, стала заниматься публицистикой, квадратные уравнения так и не пригодились, здесь я оказалась права. Однако мое мнение о перспективе «удачного замужества» поменялось. Теперь считаю, что стремление выйти замуж за обеспеченного мужчину не слабость, а разумное желание воспользоваться древним и хорошо работающим социальным лифтом.
И хоть для себя я выбрала другой путь, девушки, которые находятся в поисках богатого мужа, заслуживают того, чтобы чувствовать себя в безопасности во время «охоты». Специально ради них я пошла на разведку и провела эксперимент — около месяца сидела на сайтах знакомств, предназначенных для содержанок и состоятельных мужчин.
Немного обо мне
Привередливые читательницы могут поинтересоваться: «А с чего ты взяла, что таких, как ты, богатые мужчины ждут с распростертыми объятиями?» Отвечу. Я бесконечно могу делать три вещи: смотреть на огонь, воду и говорить о своих преимуществах на брачном рынке.
Я молода — мне всего 21 год. За плечами эпизоды модельного прошлого. Обладаю каноническим типажом фигуры «тощие песочные часы», почти иконописной физиономией, ногами на 30 сантиметров длиннее нормы, симметричными молочными железами, тонкой талией и прочими атрибутами женской гордости. Я выросла в неприлично интеллигентной семье с пожилым отцом-искусствоведом. Мне не привыкать общаться со стариками-снобами о Дюрере и внешней политике Макрона. Я, конечно, не червонец, чтобы всем нравиться, но свой почитатель у такого типажа точно найдется.
Именно так я рассуждала, когда регистрировалась на сайтах специфических знакомств. Страницу оформила в лучших традициях содержанского шика — анкета пестрила моими призывными фотографиями в белье и на каблуках. А вот описание профиля сделала целомудренным, рассказала о любви к теологии, западной философии и литературных амбициях. Пусть богачи знают, у этой девочки не только подтянутое декольте, но и богатый внутренний мир.
С чем придется столкнуться на таких сайтах
Меня и раньше периодически клеили уверенные в своем статусе старцы. Кроме того, я выросла в богемной семье весьма свободных нравов, с фотографией голой матери на стене и разговорами на кухне о групповом сексе. Так что была уверена, постояльцам сайтов для богачей не удастся меня поразить. Как же я ошибалась.
Швейцарский психолог Элизабет Кюблер-Росс утверждала, что существует пять стадий принятия неизбежного: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. И пусть современные специалисты ставят эту теорию под сомнение, она в точности описывает мои переживания после взаимодействия с потенциальными содержателями.
Отрицание
Изначально сердце полнилось наивными надеждами. Наконец-то выберусь из своего кокона университетских приятелей, где мальчики не платят за девчоночий кофе, а девушки не знают себе цену. Я, как и многие россиянки, верю в правильность модели отношений, при которой «папа работает, а мама красивая». Поэтому онлайн-ресурс для поиска спонсоров виделся мне дружелюбной средой, где люди разделяют мои представления о гендерных ролях. Каково же было разочарование, когда я обнаружила, что любителей искупаться в грязи на сайте больше, чем представителей клуба безобидных консерваторов вроде меня.
Гнев
Уже через двадцать минут после регистрации на злополучном сайте мне начали предлагать пугающие и не слишком благопристойные вещи. А потом еще и еще. Затем стали уговаривать принять участие в постельных играх за деньги по десять раз на дню. И это при том, что мое описание на сайте было максимально девственным, я рассказывала о Марксе и Гегеле. В общем, о чем угодно, только не о том, что пытаюсь уйти в куртизанки.
Большинство мужчин писали примерно одно и то же: «Привет! Сколько за встречу?» Но попадались и более экстравагантные типы. Один из них предложил мне походить перед ним голой за 50 тысяч рублей без продолжения. Другой, напротив, провел расчеты, согласно которым мои интимные услуги не могут стоить больше 6 тысяч рублей в час и выдал: «У тебя типаж нерд-тян (нерд — замкнутый интеллектуал, увлекающийся чем-то узкоспециальным и непонятным и «тян» — уменьшительно-ласкательный именной суффикс в японском языке. — Прим. ред). Многие с такой не стали бы даже бесплатно. У тебя ни пресса, как у волейболистки, ни роскошных волос…»
Третий практически силой пытался заставить меня приехать к нему «на собеседование» в Жулебино. В ответ на мое нежелание отправляться за пределы Садового кольца он гневно ответил мне, по иронии, коренной москвичке: «Совсем эти провинциалки зажрались! Ты поедешь, куда я скажу! Брось свои дешевые понты, не забывай, как называется твоя профессия!»
А кто конкурентки
По другую сторону баррикад оказались анкеты помотанных жизнью силиконовых девушек, которые описывали себя примерно так: «Ласковая, покорная, приехала с Урала покорять столицу, хочу квартиру в центре и часики». А если содержанка в анкете особенно желала подчеркнуть, что ищет одного-единственного спонсора и не является представительницей древнейшей профессии, в конце она добавляла: «Разовые встречи не интересуют!»
На сайте был специальный раздел, который представлял собой доску объявлений. Там богачи вывешивали свои предложения от щедрых до пугающих. Кто-то искал, внимание, родных мать и дочь, которых готов был содержать за полмиллиона в месяц. Другой — очень худую любительницу анального секса. Третий — рабыню за жалкие 20 тысяч рублей. Еще один — вторую жену в свой гарем.
Содержанкам срочно нужно организовать профсоюз. Пора покончить с неуважительным отношением и установить минимальную ежемесячную оплату содержанского труда.
Торг
Несмотря на отвращение, я продолжала с исследовательским азартом ковыряться в этой клоаке. Да, тут полно грязи, но ведь должны же быть и вменяемые мужчины. На подобных сайтах действительно есть покладистые богачи, которых многие ищут. Они делятся на три типа. Еще не женатые программисты и финансисты, которые стесняются женщин и не знают, где еще их искать. Милые, застенчивые, романтичные. Меркантильных хищниц в леопарде боятся до смерти, им интеллигентных подавай. Второй тип — женатые бизнесмены и топ-менеджеры, они трусливые, двуличные, но щедрые. Подойдут в качестве краткосрочного, но очень выгодного приключения. А вот влюбляться в таких, боже упаси. И третий тип — разведенные старики 60–70 лет, по моему опыту, самый милый вид здешнего обитателя. Галантные, любезные, заботливые, добрые, короче, если вы терпимы к пожилому телу, я вам завидую.
Депрессия
Налюбовавшись местным колоритом и устав от подобной экзотики, я загрустила. Как же паршиво у нас обстоят дела с карьерными перспективами, если женщины ради сытой жизни готовы мириться с неуважительным отношением к себе и терпеть под боком увядающего дядьку. Я чувствовала классовую вину за то, что для меня содержанка — маскарадный журналистский костюм, который я могу снять в любой момент. А для них пугающая реальность. За эти дни я артистически вжилась в тяготы такой жизни. Почувствовала себя той самой девчонкой, которую стыдит и мама, и незнакомые мужчины. Той, которая боится дней рождения, потому что чувствует, что с каждым годом теряет в цене на рынке.
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