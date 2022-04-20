Дневник содержанки: как я искала себе богача на сайте знакомств и почти заработала 50 тысяч рублей за пару часов

Прошло больше десяти лет. Я подросла, стала заниматься публицистикой, квадратные уравнения так и не пригодились, здесь я оказалась права. Однако мое мнение о перспективе «удачного замужества» поменялось. Теперь считаю, что стремление выйти замуж за обеспеченного мужчину не слабость, а разумное желание воспользоваться древним и хорошо работающим социальным лифтом.

И хоть для себя я выбрала другой путь, девушки, которые находятся в поисках богатого мужа, заслуживают того, чтобы чувствовать себя в безопасности во время «охоты». Специально ради них я пошла на разведку и провела эксперимент — около месяца сидела на сайтах знакомств, предназначенных для содержанок и состоятельных мужчин.

Немного обо мне

Привередливые читательницы могут поинтересоваться: «А с чего ты взяла, что таких, как ты, богатые мужчины ждут с распростертыми объятиями?» Отвечу. Я бесконечно могу делать три вещи: смотреть на огонь, воду и говорить о своих преимуществах на брачном рынке.

Я молода — мне всего 21 год. За плечами эпизоды модельного прошлого. Обладаю каноническим типажом фигуры «тощие песочные часы», почти иконописной физиономией, ногами на 30 сантиметров длиннее нормы, симметричными молочными железами, тонкой талией и прочими атрибутами женской гордости. Я выросла в неприлично интеллигентной семье с пожилым отцом-искусствоведом. Мне не привыкать общаться со стариками-снобами о Дюрере и внешней политике Макрона. Я, конечно, не червонец, чтобы всем нравиться, но свой почитатель у такого типажа точно найдется.