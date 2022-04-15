Как изменится ваше тело, если 30 дней по 10 минут качать пресс, — внутри впечатляющий результат и 4 легких упражнения
Юлия периодически проводит эксперименты с полезными привычками и делится фото, видео и наблюдениями с нашими редакциями
«У меня нет лишнего веса, но даже утром живот всегда выдается вперед — это досадно, — жалуется наша читательница. Она решила провести над собой эксперимент и рассказать о его результатах. Специально для Wday.ru Юлия Будняцкая дала себе слово ежедневно в течение месяца качать пресс. Публикуем ее спортивный дневник от первого лица, видео упражнений и, конечно, фото до и после изменений.
У вас когда-нибудь были кубики пресса? У меня никогда. Появятся за месяц? Мечта! Я проснулась месяц назад, потянулась и, еще не отойдя ото сна, томно размышляла: «Хочу пресс к морю! Чтобы на зависть на фоточках!» Намерена — будет. Начинаю пресс-челлендж, в течение месяца ежедневно буду стремиться к животику своей мечты.
Неделя первая. «Раздувая проблему»
Я сделала первые фото в профиль и анфас. У меня нет лишнего веса, но даже утром натощак живот всегда выдается вперед — это досадно. Причина — вздутие живота из-за нарушений в питании, в режиме приема пищи.
Я опасаюсь всевозможных чисток, знаю, как они губительно могут сказаться на здоровье желудка и на пищеварении в целом. Поэтому на первую неделю запланировала естественное очищение — больше чистой воды и не есть после 19 часов. Постепенно создавая нагрузку на пресс, на эту неделю выбрала для себя всего одно упражнение.
«Качели»
Встаем в планку на локтях. Делаем наклоны в тазе влево-вправо, чем ближе к полу, тем лучше. Я начала с 10 раз, с каждым днем увеличивая до 20–30 раз за подход в зависимости от возможностей тела на сегодняшний день.
Лайфхак: чтобы не травмировать поясницу и дать нагрузку именно прессу, подтяните таз внутрь, сильно скруглите спину. Весь акцент в движении только на живот. Так и легче, и гораздо эффективнее.
Неделя вторая. «Пресс готовится на кухне»
Уже привыкла после 6–7 вечера только пить водичку, добавляю еще одну полезную привычку для уменьшения вздутия живота — отказываюсь от сахара. И добавляю к «качелям» еще одно упражнение.
«Скалолаз»
Любимая планка на вытянутых руках. Правое колено соединяем с левым локтем и в динамике меняем, теперь левое колено к правому локтю. Я также начинала с 10 раз, постепенно увеличив до 30 раз за подход. Выхожу на 2–3 подхода к обоим упражнениям. Не забываю про поясницу, не прогибаю, берегу, весь акцент на низ живота.
Неделя третья. «Лодочка, плыви»
Мои аскезы в питании работают. Я спокойно не ем вечером, не грущу без сладостей. Вообще, давать себе обеты, например касательно питания, навсегда или просто на длительный срок страшно. Вдруг не потяну?
Лайфхак: пообещайте себе отказаться всего от одного вредного продукта и только на недельку. На пробу. Не понравится — обязательно съедите пирожное в следующий понедельник. Такие мини, «детские» обеты позволяют легче, играючи переживать потерю любимого лакомства, ну а привычка не заставит себя ждать, и вы с удивлением заметите, что вполне можете обойтись без чизкейка или круассана, заменив их на сладчайший персик.
А я тем временем добавляю третье упражнение.
«Лодочка»
Из положения лежа на полу поднимаю корпус и ноги, глаза, пальцы рук и ног на одной линии. Постепенно выпрямляясь, ощущаю внутреннюю тряску, это задействуются мышцы пресса, которые раньше не работали. Планирую держаться в этой позе до 2 минут.
Неделя четвертая. Последний рывок
Добавляю четвертое упражнение на последнюю неделю своего челленджа.
«Раскладушка»
Ложусь на пол, вытягиваю ноги, руки вдоль тела. Поясницу плотно прижимаю к полу, избегая травмирующего прогиба. Поднимаю прямые ноги вверх за счет пресса, стараясь их выпрямить, носочки на себя. Осторожно опускаю ноги вниз до пола, напрягая нижнюю треть живота.
Итак, ежедневно в течение месяца я делала свои несложные упражнения на пресс, выделяя не более 10 минут на весь комплекс. Также отслеживала питание и научилась засыпать на легкий желудок. Завтра утром — фотоотчет о проделанной работе. Я это обожаю, тем более уже подозреваю, что эффект есть.
Результат
Что за диво — вдруг увидеть собственные мышцы, гуляющие под кожей живота. Да у меня пресс, ребята. Конечно, пока только начинающий, подающий надежды, но никто не мешает мне продолжать простые, но эффективные тренировки во имя идеальных фотографий, за которыми я отправляюсь на море.
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