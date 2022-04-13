Без чего тренировки и диеты не работают: откровения бывшей толстушки, которая похудела на 55 килограммов

Татьяна Рыбакова: Как ни странно, отсутствие понимания, зачем им это нужно. Начинать худеть надо с головы и осознания своих приоритетов. Стать на два размера меньше и влезть в красивое платье — недостаточная мотивация. А вот изменить свою жизнь, став здоровым и красивым, — куда сильнее.



— А разве нельзя быть красивым и изменить свою жизнь, не меняясь в весе? Чем тебе помогло похудение?



— В 14 лет я весила 105 кг и не могла подняться по лестнице, чтобы у меня не началась одышка. Школьная жизнь была чередой издевательств, я была одинокой и закомплексованной. Благодаря похудению я получила возможность начать новую жизнь.



— Теперь ты блогер с большой аудиторией. Какие неприятные моменты есть в общении с подписчиками?

— Иногда трудно всегда быть веселой и жизнерадостной, снимаясь в своих роликах. Когда мой отец умирал от рака, мне было чертовски трудно снимать новые видео и отвечать на вопросы из серии «у меня ужасно толстые ляжки, и я не хочу жить».