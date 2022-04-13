Без чего тренировки и диеты не работают: откровения бывшей толстушки, которая похудела на 55 килограммов
Татьяна Рыбакова смогла измениться до неузнаваемости и сделала из этого дело своей жизни. Она рассказала, в чем секрет
История Татьяны Рыбаковой, похудевшей на 55 килограммов, облетела весь интернет. Ее результат настолько впечатлял, что популярность не заставила себя ждать — сотни тысяч подписчиков в соцсетях, съемки в телешоу и суперпопулярный видеоблог на YouTube (его легко найти по имени и фамилии автора). Наши коллеги из Woman.ru поговорили с Татьяной и попытались узнать, почему некоторые люди достигают успехов, а другие много лет не могут побороть лишний вес.
Woman.ru: У тебя большой опыт общения с людьми, у которых есть лишний вес. Как ты считаешь, что мешает многим из них похудеть?
Татьяна Рыбакова: Как ни странно, отсутствие понимания, зачем им это нужно. Начинать худеть надо с головы и осознания своих приоритетов. Стать на два размера меньше и влезть в красивое платье — недостаточная мотивация. А вот изменить свою жизнь, став здоровым и красивым, — куда сильнее.
— А разве нельзя быть красивым и изменить свою жизнь, не меняясь в весе? Чем тебе помогло похудение?
— В 14 лет я весила 105 кг и не могла подняться по лестнице, чтобы у меня не началась одышка. Школьная жизнь была чередой издевательств, я была одинокой и закомплексованной. Благодаря похудению я получила возможность начать новую жизнь.
— Теперь ты блогер с большой аудиторией. Какие неприятные моменты есть в общении с подписчиками?
— Иногда трудно всегда быть веселой и жизнерадостной, снимаясь в своих роликах. Когда мой отец умирал от рака, мне было чертовски трудно снимать новые видео и отвечать на вопросы из серии «у меня ужасно толстые ляжки, и я не хочу жить».
— Помогла ли тебе эта ситуация иначе взглянуть на проблему похудения?
— Это кардинально повлияло на мою систему ценностей. Когда сталкиваешься с настоящей трагедией, то начинаешь понимать, что в жизни по-настоящему страшно. Это помогает правильно расставить приоритеты и осознать, что в жизни действительно ценно. И это точно не цифра на весах. Лишний вес, целлюлит и прочие наши проблемы — это точно не то, на чем стоит зацикливаться. Потому что изменить это в наших силах, а родного человека уже никогда не вернуть.
— Тебе удается поддерживать форму. Как ты изменила свой рацион в начале пути и что помогает тебе сохранять стройность сейчас?
— Избавилась от «мусора» в питании — продуктов быстрого приготовления, жирного мяса и вредных сладостей. Теперь я умею адаптировать свое питание в зависимости от параметров фигуры, образа жизни и предпочтений в еде. Я ем вкусную пищу, часто и небольшими, но достаточными для ощущения сытости порциями. В моем рационе много белка, овощей, фруктов, круп и мяса. Чтобы не чувствовать себя на диете, я даже иногда позволяю себе сладкое и суши.
— Кроме ограничений в пище, необходимы тренировки. Как ты поддерживаешь форму?
— Я экспериментирую с разными тренировками дома и в тренажерном зале. Это помогает не заскучать, повторяя все время одну и ту же программу. К тому же мышечная масса растет лучше, если все время «удивлять» организм новыми упражнениями. Не обязательно проводить много времени на тренажерах — можно просто бегать по парку в хорошую погоду, кататься на роликах, ходить в бассейн или устроить себе длительную прогулку быстрым шагом.
— Помимо очевидных плюсов похудения, ты столкнулась с проблемой обвисания кожи, из-за которой пришлось делать пластику. Как ты решилась на операцию?
— Когда я начала худеть, мне было 15 лет и я просто хотела изменить свою жизнь. Тогда я даже не думала, что возникнут такие проблемы с кожей. Но когда цель была достигнута, я поняла, что некоторые участки тела уже не привести в тонус косметикой и они нуждаются в пластике. Тем не менее я три с лишним года после похудения пыталась вернуть тонус кожи массажем, мезотерапией, отшелушиванием и увлажнением. Улучшение было, но не такое, чтобы забыть об этой проблеме. Тогда я решила довериться профессионалам.
— Довольна ли ты результатом?
— Считаю, что это было правильное решение. Это не форма носа или размер губ, которые нам по каким-то причинам не нравятся, я исправила то, что собственными силами не изменить. Результатом довольна.
— Как изменилось твое отношение к телу?
— Любить себя надо в любом теле, но и стремиться к лучшему тоже. Похудение на такое большое количество килограммов не могло не оставить следа на фигуре в целом. Я по-прежнему хочу скорректировать тренировками некоторые участки своего тела.
— Даже сбросив лишний вес, ты должна продолжать менять себя. Как ты мотивируешь себя сейчас?
— Я никогда не думала, что стану счастливой, только если похудею. Я готова работать над собой дальше, потому что знаю, чего хочу достичь. Моя цель — стройное, здоровое, подтянутое тело на долгие годы, а не просто похудеть. К тому же это моя работа. Я не могу разочаровать своих подопечных, для которых я служу примером.
— Какие самые эффективные приемы ты можешь посоветовать тем, кто не может справиться с тягой к вредной пище?
— Чаще всего такая потребность — ложный сигнал организма, который нуждается в витаминах или микроэлементах. Когда ваш рацион правильно составлен, тяга к вредным продуктам снижается. Затем надо изучить основы и понять главные принципы правильного питания.
— Жалеешь ли ты о том времени, когда у тебя был лишний вес?
— Если бы не лишний вес, я бы никогда не узнала того, как нужно правильно питаться. Все свои видео я до сих пор записываю по большей части для той толстой девочки Тани, которой я была. Я надеюсь, что тем, кто находится в подобной ситуации, они помогут начать менять свою жизнь к лучшему. Своим примером я стараюсь вселять в людей уверенность, потому что всё действительно возможно.
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