Арабские ночи: как попадают и живут в современных гаремах — откровения наложниц богатейших мужчин

Поворотный момент в их отношениях наступил в сентябре 1980 года, когда Аднан и Джилл отдыхали на частной испанской вилле миллиардера. Вечером после прилета модель ушла в свою спальню и начала готовиться ко сну (они спали всегда порознь), как вдруг в ее комнату зашел помощник Аднана и сказал, что босс хочет ее видеть. Когда Джилл пришла к миллиардеру, он проводил ее в ванную, которая уже была наполнена пенной водой, и предложил попробовать наркотики, чтобы расслабиться. Модель отказалась, но он настоял, протянув ей свернутую трубочкой стодолларовую купюру. Между ними опять состоялся очень доверительный и глубокий разговор, который плавно переместился в спальню. Джилл лежала рядом с Аднаном и думала лишь о том, как сильно хочет его поцеловать. Но стоило ей приблизиться, как миллиардер мягко отстранил ее.

— Нет, я не могу тебя целовать, пока не заключу с тобой контракт, — объяснил он.

Аднан добавил, что не может жениться традиционным образом, однако когда придет время, он выберет себе трех законных жен, как полагается членам королевской семьи Саудовской Аравии. А пока он готов заключить с Джилл письменный договор, согласно которому в ближайшие пять лет он будет обеспечивать ее всем необходимым, а она — составлять ему копанию как на публике, так и за закрытыми дверями спальни.

— Ты всегда сможешь связаться со мной, где бы я ни находился, — сказал он. — Тебе стоит только попросить, и в течение 24 часов я найду способ, чтобы увидеться с тобой. Аднан также пообещал, что сделает всё, что в его силах, чтобы жизнь Джилл сложилась благополучно и счастливо.

— Ты можешь параллельно встречаться с другими мужчинами, если они живут в других странах, или же я сам познакомлю тебя с каким-нибудь молодым герцогом или лордом, — произнес он, а затем с улыбкой добавил: — так что даже не думай в меня влюбляться. Но предостережение оказалось запоздалым — Джилл действительно влюбилась в миллиардера, поэтому и согласилась подписать контракт.

— Я просто хотела быть с ним, поэтому меня не волновали детали, — вспоминала она. — Думаю, я находилась в состоянии отрицания. Я была ослеплена чувствами, поэтому всегда оправдывала его поведение. Даже в тот момент, когда он признался мне, что его сердце похоже на шкаф с ящиками, и когда он с очередной женщиной, то просто достает нужный ключ. Мне кажется, это определенно говорит о том, что я была очень наивна и воспринимала ситуацию так, как мне того хотелось.

Гораздо позже, начав работать над мемуарами, Джилл задумалась о причинах того, почему ее так привлекал Аднан. И пришла к выводу, что такую модель отношений она переняла из собственной семьи.

— Он был очень похож на моего отца, который всегда объективировал женщин, — писала она. — Несмотря на то, что отец состоял в браке с мамой, он постоянно «охотился» на стороне. Я была еще девочкой, когда он рассказывал мне о других женщинах, описывал их тела. А моя мама просто закрывала на все глаза.

После подписания контракта Джилл познакомилась и с другими девушками, которые были в статусе «жен для удовольствия». Она научилась с первых секунд знакомства распознавать случайных любовниц миллиардера, кокетливых подруг и постоянных партнерш. Последние, конечно, были ее прямыми конкурентками, но Джилл продолжала убеждать себя, что по-особенному Аднан относится только к ней.

— Пока я сидела напротив него на ужинах, я была спокойна, потому что понимала: я его фаворитка, — рассказывала она. Джилл также была счастлива, что миллиардер полностью поддержал ее стремление продолжать саморазвитие. Она увлекалась дизайном одежды и решила начать учебу в Институте моды дизайна и мерчендайзинга. Обучение оплатил Аднан.

Но постепенно у Джилл начали открываться глаза на то, что в действительности происходило в этом гареме. Однажды она застала Аднана за просмотром каталога моделей того агентства, с которым она работала. Тогда Джилл впервые подумала о том, что полгода назад миллиардер также мог выбрать и ее — по фотографии. Вероятнее всего, подруга, внезапно пригласившая ее на вечеринку, и весь тот вечер на острове Le Pirate — всё это было заранее подстроено.

А затем произошло два неприятных инцидента с подарками, которые Джилл уже не смогла простить своему возлюбленному. В августе 1981 года Аднан зашел в номер отеля, где спала Джилл, поставил подарочный пакет на прикроватную тумбочку и поцеловал девушку в лоб. Она проснулась, повернулась к нему, и они встретились взглядами. На лице Аднана промелькнула растерянность.

— Ой, я ошибся номером. Извини и хороших снов. Оставь подарок себе, — сказал он. Прежде чем Джилл успела ему хоть что-то ответить, он ушел.

— Я поняла, что он только что занимался любовью с другой женщиной, потому что ночью он дарил подарки только после секса и я прекрасно знала этот сценарий — рассказывала она. — У меня появились сомнения, что я смогу и дальше спокойно реагировать на это.