Откровения уборщицы: как на самом деле живут очень богатые люди — взгляд изнутри шикарных особняков

Домработниц практически никто не замечает. Богачи воспринимают их лишь как «роботов», которые приходят к ним домой, выполняют свою работу и исчезают. Однако домработницы — такие же люди, как и их клиенты. Они всё слышат, видят, а иногда даже записывают. Так делала амбициозная мать-одиночка Стефани Лэнд, которая была вынуждена убираться в домах богачей, чтобы свести концы с концами. В 2019 году вышла дебютная книга Лэнд «Служанка: тяжелая работа, низкая оплата и воля матери к выживанию», где она описывает все свои воспоминания и ощущения от тяжелой работы. А осенью 2021 года увидел свет сериал о жизни Стефании на Netflix. Наши коллеги из журнала Marie Claire вспомнили историю домработницы, которая сама стала очень богатой.
«Оказалась на улице»
Стефани выросла в семье среднего класса на Аляске. Когда она достигла совершеннолетия, то устроилась на работу в кафе. Однако на самом деле Стефани мечтала когда-нибудь стать известной писательницей. Она вспоминала, как ехала на очередную смену и изучала брошюры с инструкциями по написанию творческого экзамена в Университете штата Монтаны. Однако череда непредвиденных событий заставила Стефани изменить свои жизненные планы.
Она забеременела, и ее отношения с бойфрендом стали портиться. Он требовал, чтобы она сделала аборт. А когда Стефани говорила, что не собирается избавляться от ребенка, он закатывал скандалы. Однажды во время ссоры он даже выбил дверь кулаком. Стефани поняла, что больше так продолжаться не может. Она родила ребенка, собрала свои вещи и ушла из дома бойфренда. Так Лэнд оказалась на улице.
Чтобы выжить, она была согласна взяться за любую работу. Стефани запомнила, с каким недоумением на нее посмотрел менеджер клининговой компании, куда она пришла на собеседование со своим резюме. Тем не менее работу девушка все-таки получила.
Работа давалась ей тяжело не только морально, но и физически (из-за сколиоза, которым Стефани страдала с детства). Отдушиной для девушки стал побег от реальности — погружение в мир элиты, который ее завораживал.
Работа Стефани была довольно монотонной, поэтому девушка часто прокручивала в голове какие-то события и детали жизни своих работодателей в попытке собрать полную картинку.
— Это был способ развлечься на скучной работе, где я чувствовала себя одинокой, — рассказывает она. — Конечно, я начала много думать об этих людях [богачах]. Думаю, во мне говорила обыкновенная человеческая природа. Ведь я стала узнавать своих клиентов с тех сторон, с которых их не знали даже родственники.
Уборщица на Netflix
Опубликованные в 2019 году мемуары Стефани Лэнд не только стали бестселлером, но и заставили многих работодателей задуматься о том, как много домработницы в действительности знают о них. Стефани получила бесчисленное количество писем от людей, которые имели штат обслуживающего персонала и были поражены — возможно, даже напуганы — ее откровениями о жизни элиты.
Около 10 продюсерских компаний заинтересовались книгой Стефани. В конце концов права на экранизацию выкупил Netflix, и уже осенью 2021 года на стриминговой платформе вышел сериал «Уборщица. История матери-одиночки», основанный на жизни Стефани Лэнд. Главную роль в нем исполнила Маргарет Куэлли — восходящая звезда, известная зрителям по фильму Тарантино «Однажды в… Голливуде».
Стефани искренне надеется, что сериалу удалось показать настоящую жизнь обслуживающего персонала элиты — той группы людей, которая выполняет тяжелую повседневную работу, но остается «невидимой».
«Сигаретная леди»
Стефани придумывала прозвища для особняков, в которых работала, и людей, которые жили в них, — «Дом печали», «Фермерские угодья», «Дом шеф-повара». Но никто не смог очаровать ее сильнее «Сигаретной леди» — домохозяйки средних лет, которая жила со своим мужем — строительным магнатом в особняке рядом с полем для гольфа. Всё в жизни этой женщины было идеальным. Даже ее волосы и макияж в любое время суток выглядели так, будто бы она 5 минут назад вышла из салона красоты.
На первом этаже висела фотография, на которой она была запечатлена с Тайгером Вудсом (американским гольфистом, 15-кратным победителем турниров «Мэйджор». — Прим. ред.). На «Сигаретной леди» — модный комплект из рубашки с шортами, неофициальная «форма» элиты американского загородного клуба. Мебель в доме этой дамы была гладкой, современной и, разумеется, безупречно чистой. Настолько чистой, что Стефани вообще удивлялась, зачем ее наняли здесь убираться.
Однажды девушка нашла в шкафу светло-коричневый кашемировый кардиган, принадлежавший хозяйке. Он так понравился Стефани, что она не удержалась и примерила его. Любуясь собой в зеркале, она воображала, что живет прекрасной жизнью этой женщины, в каком-то смысле заимствует ее личность.
Однако у хозяйки был один секрет. Сначала Стефани обнаружила следы сигаретного пепла рядом с домом, а затем нашла пепельницу за кухонной раковиной. Идеально чистую пепельницу, которую старательно отмыли до блеска. Но самих сигарет Стефани нигде не видела вплоть до того дня, когда решила выйти из дома через гараж и наткнулась на морозильную камеру. Она открыла ее и наконец нашла неопровержимую улику «преступления» — пачку тонких сигарет престижной марки.
— Я представила, как она, подперев подбородок рукой, выкуривает сигарету… Потом встает, немного поправляет волосы и вытряхивает пепел из пепельницы, а затем тщательно протирает ее, — вспоминала Стефани в своих мемуарах «Домработница: тяжелая работа, низкая заработная плата и материнское желание выжить». — Дело было даже не в курении. Меня очаровала вся секретность, выстроенная вокруг этого процесса. То количество энергии, которое это женщина вложила в то, чтобы продолжать поддерживать иллюзию своей безупречно чистой жизни.
«Дом порно»
Среди первых мест работы Стефани был «Дом порно». Его стены были украшены фотографиями счастливой супружеской пары, позирующей в одинаковых свитерах с улыбками на лицах. Но со временем Стефани начала подозревать, что между ее хозяевами всё не так безоблачно, как на снимках. Сначала богатые супруги начали спать в отдельных спальнях, а потом Стефани нашла на прикроватной тумбочке мужчины флакончик лубриканта и стопку порножурналов Hustler.
— Я никогда никого не винила за просмотр порнографической продукции, но зачем оставлять ее там, где на нее обязательно наткнется уборщица? — пишет Стефани в своей книге.
В женской спальне ее ждал еще один сюрприз — несколько бульварных женских романов с очень откровенными иллюстрациями. Их также никто не потрудился спрятать от посторонних глаз.
— Я представляла, как они расходятся по разным спальням… и начинают предаваться фантазиям о других партнерах. Возможно, даже о других жизнях, — вспоминала Стефани.
Потом был «Печальный дом», в котором жил больной мужчина 70 лет, потерявший жену и сына. Он хранил урны с прахом любимых в собственной ванной комнате. Украшения покойной жены всегда лежали на подоконнике его спальни, а на кухонной «доске объявлений» были надписи, сделанные женским почерком, которые хозяин никогда не стирал. Словом, всё в этом доме напоминало о людях, которые умерли.
— Он всё сделал правильно: построил отличную карьеру, купил великолепный дом и женился на женщине, которую искренне любил. Но несмотря на это, умирал он в абсолютном одиночестве, — рассказывала Стефани. — Мне нужна была эта работа [в том числе — в его доме], чтобы оплачивать счета. Но теперь мне кажется, что она наложила неожиданно сильный отпечаток на всю мою жизнь. Меня интересовало, чем мои клиенты занимались по вечерам, где они сидели, что ели. Моя собственная жизнь была невыносимо скучной. А за этими людьми было по-настоящему интересно наблюдать.
Отношение клиентов
Некоторые клиенты оказались крайне недружелюбными, даже жестокими. Одна семья, живущая в огромном особняке на крутой подъездной дороге, сделала Стефани строгий выговор, заметив, что несколько капель масла из машины домработницы вытекли на асфальт перед их домом. После этого случая Стефани приходилось парковаться подальше, а затем тащить тяжелые сумки с клининговым оборудованием в гору. Другие клиенты настолько не доверяли домработнице, что ходили за ней по пятам. Одна хозяйка даже специально оставила дорогие украшения на виду в своей спальне, чтобы поймать Стефани на заготовленную «наживку».
Впрочем, были и те, кто проявлял к молодой девушке доброту. Стефани с нежностью вспоминает о мужчине по имени Генри, который жил с парой австралийских овчарок. Однажды в пятницу вечером он решил сделать ужин из лобстеров. Он специально приготовил больше еды, чем требовалось, чтобы поделиться со своей домработницей. Когда рабочий день Стефани закончился, он вручил ей контейнер с лобстерами, чтобы она могла съесть их, когда доберется до дома.
Но даже в таких жестах благодарности для Стефании чувствовалась неловкость. По словам женщины, ее не покидало ощущение несправедливости и того, что она и ее клиенты оказались в разных слоях общества по ее вине. Она вспоминает, как заметила бутылку дорогого шампанского рядом с джакузи в доме Генри.
— Мне невыносимо захотелось… выпить хоть немного шампанского в гидромассажной ванне, — говорит она.
Добилась своего
У домработницы были и собственные амбиции. При любом удобном случае она читала книги, а потом начала вести свой онлайн-блог. Позже она смогла получить грант и отучиться в университете штата Монтана на факультете английского языка.
Сегодня Лэнд успешная писательница, у нее есть муж и трое детей. Стефани больше не нужно заниматься уборкой в домах богачей, но она не может закрыть глаза на свое прошлое, а также на тех людей, которые до сих пор состоят в штатах обслуживающего персонала. В первые месяцы пандемии она громко призывала состоятельные семьи продолжать оплачивать труд домработниц даже несмотря на то, что последним было запрещено выполнять свои обязанности.
Финансовое состояние Стефани тоже сильно изменилось. Так сильно, что теперь она может позволить себе нанять собственную домработницу. Впрочем, долгое время она принципиально не хотела этого делать. Лишь когда Стефани серьезно повредила спину и ей потребовалась помощь в уборке дома, она решилась нанять мать-одиночку по имени Мишель.
Она хорошо запомнила тот день, когда познакомилась со своей домработницей. Стефани чувствовала себя очень неловко, объясняя Мишель ее рабочие обязанности. Когда же она дошла до инструктажа по мытью туалета, ее голос дрогнул, и она не смогла говорить дальше. Вскоре Стефани пошла на поправку, но затем ее мужа положили на серьезную операцию. Так что пока они решили не отказываться от услуг Мишель. По словам Стефани, это решение сильно давит на нее. Однако, она же хотела когда-нибудь оказаться на месте своих клиентов и, кажется, мечта сбылась.
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