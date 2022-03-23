Откровения уборщицы: как на самом деле живут очень богатые люди — взгляд изнутри шикарных особняков

«Оказалась на улице»

Стефани выросла в семье среднего класса на Аляске. Когда она достигла совершеннолетия, то устроилась на работу в кафе. Однако на самом деле Стефани мечтала когда-нибудь стать известной писательницей. Она вспоминала, как ехала на очередную смену и изучала брошюры с инструкциями по написанию творческого экзамена в Университете штата Монтаны. Однако череда непредвиденных событий заставила Стефани изменить свои жизненные планы.

Она забеременела, и ее отношения с бойфрендом стали портиться. Он требовал, чтобы она сделала аборт. А когда Стефани говорила, что не собирается избавляться от ребенка, он закатывал скандалы. Однажды во время ссоры он даже выбил дверь кулаком. Стефани поняла, что больше так продолжаться не может. Она родила ребенка, собрала свои вещи и ушла из дома бойфренда. Так Лэнд оказалась на улице.

Чтобы выжить, она была согласна взяться за любую работу. Стефани запомнила, с каким недоумением на нее посмотрел менеджер клининговой компании, куда она пришла на собеседование со своим резюме. Тем не менее работу девушка все-таки получила.