Выменял ее у отца на породистого коня: известный сыровар пытался оставить жену с 4 детьми без денег после развода

Мужчина оставил бывшую жену одну с детьми и ипотекой. Сам Олег за это время успел открыть фитнес-клуб и барбершоп. Выяснилось, что своим наследникам и экс-супруге мужчина ничего не оставил за 11 лет совместной жизни. Согласно условиям брачного контракта, всё имущество и бизнес-активы семьи Олег определил себе. По словам Пелагеи, Сирота заставил ее подписать этот документ сразу же после рождения их четвертого ребенка.

— Он уговорил меня подписать контракт прямо в реанимации. По этому контракту у меня не осталось ничего. Ни сыроварни, ни бизнеса, ни машин. Ничего от слова «совсем». Всё принадлежит Олегу… И наш единственный дом, который подарила мне бабушка, был заложен Олегом в ипотеку на строительство коровника на много лет. И даже эту ипотеку, уходя из семьи, он отказался закрыть. И в любой момент я могу оказаться просто на улице с детьми, если он по каким-то причинам перестанет выплачивать ее, — жалуется Пелагея.