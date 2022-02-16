Выменял ее у отца на породистого коня: известный сыровар пытался оставить жену с 4 детьми без денег после развода

Дочь скандально известного предпринимателя Германа Стерлигова разводится с мужем после
«Мы не справились»
Осенью
— Наш брак с Пелагеей закончен. Мы не справились, но дружеские и человеческие отношения мы надеемся сохранить, — написал тогда Олег Сирота у себя в соцсетях.
Мужчина оставил бывшую жену одну с детьми и ипотекой. Сам Олег за это время успел открыть фитнес-клуб и барбершоп. Выяснилось, что своим наследникам и экс-супруге мужчина ничего не оставил за 11 лет совместной жизни. Согласно условиям брачного контракта, всё имущество и бизнес-активы семьи Олег определил себе. По словам Пелагеи, Сирота заставил ее подписать этот документ сразу же после рождения их четвертого ребенка.
— Он уговорил меня подписать контракт прямо в реанимации. По этому контракту у меня не осталось ничего. Ни сыроварни, ни бизнеса, ни машин. Ничего от слова «совсем». Всё принадлежит Олегу… И наш единственный дом, который подарила мне бабушка, был заложен Олегом в ипотеку на строительство коровника на много лет. И даже эту ипотеку, уходя из семьи, он отказался закрыть. И в любой момент я могу оказаться просто на улице с детьми, если он по каким-то причинам перестанет выплачивать ее, — жалуется Пелагея.
По мнению юристов, у Пелагеи есть все основания для оспаривания брачного договора. Документ, очевидно, был составлен не в пользу обеих сторон, а сама женщина была не способна принимать решения и осознавать их значение во время подписания. Она может ссылаться на состояние послеродовой депрессии или даже банальной усталости. Также Пелагея имеет право на получение алиментов на четверых детей.
Как признается сама Пелагея, их с Олегом брак действительно был поспешным решением. Девушке было всего 19 лет, а сыровар попросил ее руки чуть ли не в первый день знакомства. Для этого ему пришлось впечатлить отца возлюбленной — он подарил Герману Стерлигову породистого коня.
Сперва Пелагея не хотела замуж и даже пыталась сбежать из ЗАГСа. Правда, со временем привыкла и к жизни в браке, и к самому Олегу. Но, к сожалению, счастливыми эти отношения так и не стали.
Выбор отца
Отец Пелагеи — скандально известный предприниматель Герман Стерлигов никогда не скрывал, что в его семье все придерживаются строгих правил патриархата, которые довольно часто переходили границы разумного и шли вразрез с понятиями, принятыми в современном обществе.
В своих интервью он без стеснения называл Пелагею «нагрузкой» и признавался, что растит ее, только для того чтобы потом передать супругу.
— Зачем девочке изучать историю и библию? Это дело ее мужа. Отец должен объяснить, а муж потом — контролировать, — считал предприниматель.
Затягивать с тем, чтобы как можно скорее переложить ответственность за судьбу дочки на какого-нибудь другого мужчину, Стерлигов не стал, и как только Пелагее исполнилось 18 лет, начал подбирать для нее жениха.
О том, что девушка может влюбиться и самостоятельно выбрать спутника жизни, речи и не шло. Предприниматель начал поиски будущего мужа для Пелагеи с обещаниями, что она обязательно будет счастлива в браке, но в итоге выдал дочку чуть ли не за первого встречного.
Женихом был выбран сыровар Олег Сирота. Он отчаянно хотел породниться со скандально известным семейством, поэтому, для того чтобы впечатлить потенциального тестя, подарил ему породистого коня. Этого оказалось достаточно: Стерлигов дал свое согласие на брак и начал готовить дочку к предстоящему замужеству.
Позже Пелагея признавалась, что была в настоящем ужасе от происходящего. С мужчиной, с которым она, по задумке отца, должна была прожить всю оставшуюся жизнь, девушка виделась всего пару раз, но вот уже примеряла свадебное платье и выслушивала от родителей последние наставления: подчиняйся, не перечь, ставь его интересы выше своих.
Жизнь после развода
Сейчас Пелагея больше всего боится не за себя, а за судьбу детей. Она наняла адвоката и собирается оформить алименты на детей. На большие суммы она не рассчитывает и смиренно говорит, что будет рада всему, что полагается ей по закону. Несмотря на то, что мужчина решил развестись с ней без объяснения причин, она всё еще верит в его порядочность и взывает к совести сыровара.
После общественного резонанса и новостей в СМИ супруги смогли прийти к решению проблемы, которое устроило обе стороны конфликта.
— Несмотря на пучину страстей и эмоций, мы с Олегом смогли договориться. Это был очень сложный, болезненный период в моей жизни и очень тяжелые месяцы. Рада, что наконец-то мы пришли к взаимопониманию и можем идти дальше, оставаясь ответственными и любящими родителями. Еще раз спасибо за поддержку! Благодаря ей нам удалось прийти к соглашению гораздо быстрее, — написала Пелагея у себя в социальных сетях.
Как она планирует жить дальше и видит ли себя свободной и независимой женщиной, Сирота не говорит. В том, что это замужество изначально было не ее решением, девушка никого не винит. Она признается, что ее отец Герман Стерлигов был очень разочарован новостью о разводе.
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