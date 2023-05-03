100 миллионов в 23 года: как студентка заработала на косметике

— Есть ли планы открыть бизнес в других сферах, попробовать себя в чем-то новом?



— Пока не планирую открывать бизнес в новой нише. Но сейчас запустила консультации для предпринимателей. В лучшие из проектов, которые будут у меня на наставничестве, хотелось бы инвестировать. То есть входить в партнерство с теми идеями, где вижу потенциал.



— Анастасия, кем видишь себя, например, в 30 лет?



— Итак, через семь лет я успешный предприниматель. Я сильный спикер, который выступает на крупных сценах, доносит свои идеи до людей и вдохновляет их на изменения в жизни, на создание своего дела и поиск своего пути. Я счастливая жена, счастливая мама, человек, который свободно перемещается по миру и путешествует. Как инвестор работаю с проектами.



— А в 50 лет?



— Это сложнее. Думаю, то же самое. Но, возможно, веду более размеренный образ жизни, наслаждаюсь и всё делаю от души. Если деньги есть и их вообще не нужно зарабатывать, хорошо бы открыть детский центр. Идея пока зреет — для раннего развития детей или связанный с естественным материнством, что мне тоже очень откликается. Но было бы классно преобразовывать мир через детей.

