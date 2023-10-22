«Стала замечать, что отличаюсь»: правила жизни девушек с инопланетной красотой — как они выглядят

Девушки довольно часто критичны к своей внешности. Смотря в зеркало, они то и дело находят к чему придраться: то форма носа не угодила, то губы слишком тонкие, то щеки слишком круглые. Если смотреть объективно, часто реальных причин для переживаний нет, раздутую проблему можно решить, прокачав уверенность в себе или сходив к стилисту, который поколдует над прической или формой бровей. Сегодня мы поговорим о девушках с очень необычной, инопланетной внешностью. Юлия родилась с большим родимым пятном на лице, а Дарья лишилась волос, бровей и ресниц в 13 лет. Девушки рассказали, как поняли факт того, что они другие, учились любить и принимать себя — им было непросто.
Правила жизни модели с тотальной алопецией
У Дарьи Белобровко нет волос на голове с 13 лет. Нет у девушки ни пирсинга, ни татуировок. «Я чистый лист, что хотите, то и рисуйте», — говорит она. Благодаря инопланетной внешности сибирячка завоевала популярность среди фотографов и любовь среди поклонников, однако саму себя принимать до конца она так и не научилась.
— Как мне объяснили врачи, один ген сцепился с другим, и случилось то, что случилось, генетический баг. Думаю, причин могло быть несколько — стресс, ослабление иммунной системы, пубертатный период. Это было во мне запрограммировано, — рассказывает Дарья.
Подруга заметила проплешину на голове девочки, Даша побежала к родителям, те забили тревогу, подумав, что это лишай, но многочисленные анализы и посещения врачей ничего не выявляли, а волосы продолжали выпадать. Ситуация накалялась, Даша это видела и готовилась к худшему. За лето волосы у девушки выпали практически полностью, Даша прибегла к кардинальным мерам — побрила голову наголо, надела платок, собралась с силами и пришла в школу, где прошла все девять кругов ада. Девушка сочиняла разные версии о том, почему носит платок. Одноклассники гонялись за ней по коридорам, а она убегала от них что было сил, а потом попросила родителей перевести ее на домашнее обучение — школа стала невыносимой.
Самостоятельно справиться с проблемой она не смогла и обратилась за помощью к психологу. Мириться с отсутствием волос Дарья отказывалась, ей казалось, что все психологические проблемы кончатся тогда, когда у нее снова отрастут волосы, нужно только что-нибудь придумать.
— Я хотела хотя бы почувствовать волосы, как они развеваются на ветру, думала — станет легче. У меня появился дорогой качественный парик, который приклеивается на голову. Я считала, что если волосы будут приклеены, я буду чувствовать себя защищеннее и перестану бояться людей. Самое печальное, что когда я это все прилепила и выглядела красоткой, почувствовала ветер, волосы развевались — не поменялось абсолютно ничего. Даже лучший парик мешает мне стать нормальной — я решила, что пора бороться с комплексами, — продолжает рассказывать Даша.
Психологи и антидепрессанты стали для Дарьи обычным делом, но к 10-му классу девушка все равно заработала сильнейшее тревожное расстройство и на первый план встало её внутреннее состояние, а не идеи о том, как отрастить волосы. Решив бороться со своими страхами, Даша пошла на фотосессию — получилось хорошо. Воодушевившись результатом, она набралась смелости и написала фотографу, который ей очень нравился, о том, что восхищается его работами, но, наверное, никогда не сможет к нему попасть из-за своей скромности и особенности внешности. Фотограф позвонил ей в тот же день и пригласил на фотосессию. Дальше — больше, Даша начала пробовать себя в разных образах, сработалась с профессиональными фотографами и решилась выложить фото в соцсети — суда не было, результат превзошел ожидания.
— Мне писали о том, какая я красивая, а я думаю: «Ребят, вы серьёзно?». Я поняла, что мне стоит и дальше открывать себя и не бояться. На фотосессиях ты примеряешь разные роли, меняешь образы, постепенно к этому привыкаешь и становишься более адаптированным к тому, что с тобой происходит в плане внешности, — объясняет Даша. Платок она смогла снять только к 18–19 годам.
Яркой сибирячке всегда нужен необычный головной убор, к которому необходимо тщательно продумать все остальное, чтобы смотрелось стильно, красиво и гармонично. Девушка не любит платья и юбки, выражает женственность за счет кружевного топа, например, и аксессуаров. Недавно Даша начала носить каблуки — небольшие и широкие, которые сейчас в тренде. Любит белые майки и всегда следит за деталями. Девушка ценит комфорт, носит одежду оверсайз. Перестала клеить ресницы, экспериментирует со стилем и продолжает искать себя.
Как живет девушка с большим родимым пятном на лице
Юлия Шестых с подросткового возраста привыкла скрывать лицо под слоями тонального крема. В детстве родители прятали её от людей — всё из-за особенности внешности. У Юлии гемангиома — родимое пятно на лице. Из-за него совсем не видит левый глаз и припухлость на одной стороне лица. Из-за пятна её не брали на работу, не складывалась личная жизнь, а самой Юле приходилось терпеть насмешки.
— Ближе к школе я стала замечать, что отличаюсь от других. Однажды мама привела меня на танцы, дети смотрели, но не тыкали пальцем, а даже наоборот — хотели дружить. В детстве родители прятали меня. Хотели даже отдать в спецшколу, но папа настоял, чтобы я пошла в обычную. В первом классе мою особенность никто не замечал. Я столкнулась с проблемой только в подростковом возрасте, когда девочки стали краситься, а мальчики стали обращать внимание на девочек. Но на меня никто не обращал внимания, потому что я особенный ребенок, — рассказывает Юлия.
Родителям было не до дочери, они разводились, Юлия очень переживала из-за этого. Девушка вспоминает, что ей было жалко себя, и она начала есть — заедать стресс булками, шоколадками, и очень сильно поправилась. Позже она замкнулась в себе и перестала выходить из дома — ей казалось, что все будут на нее смотреть и тыкать пальцем.
— С родителями мы никогда не разговаривали по поводу моей особенности. Когда я стала взрослеть, то мама начала приносить мне тональный крем и говорить, что надо замазывать пятно — ведь девочка должна быть красивой. Я не хотела его скрывать и ждала, что встречу человека, который полюбит меня такой, признается Юлия.
Девушка окончила медицинский колледж, а после долго не могла найти работу — никуда не брали.
—То говорили, что у меня нет опыта работы, то — что я просто не подхожу. В итоге я нашла работу инструктором по лечебной физкультуре — больница выучила меня за свой счет. Сейчас я работаю с людьми после инсульта или различных травм, также у нас лежат спинальные больные. Работа тяжелая, в первую очередь психологически. Потому что люди все разные и реагируют по-разному. У меня никогда не было так, чтобы какой-то больной, посмотрев на моё лицо, отказался от занятий со мной. Всегда наоборот, когда я прихожу, то люди любят меня, и мы быстро находим общий язык.
На родимое пятно Юлии обращают внимание только люди на улицах. На работе — нет, больница же. Как-то раз парень у подъезда назвал Юлию уродиной, не знал что она слышит. Удивлялся, как она живет с таким лицом. Девушка очень долго плакала. Иногда дети в общественном транспорте показывают на нее пальцем и спрашивают: «А что у тети с лицом?». Не обходилось и без сочувственных взглядов — бедная девочка, ведь она тоже хочет семью.
— К 18 годам я весила 95 килограммов. Однажды мы с папой пошли на рынок купить мне какую-нибудь вещь, и выяснилось, что у меня 52-й размер. Тогда я задумалась, что не хочу быть такой. В 23 года я встретила свою первую любовь, он был такой, о котором я мечтала. Я начала худеть, мы стали вместе ходить в спортзал. Он держал меня за руку, говорил «люблю — не могу», а через какое-то время я узнала, что у него есть девушка. Было очень больно, — продолжает вспоминать Юлия.
После этой истории она снова замкнулась в себе и задумалась о том, чтобы удалить пятно. В клинике Юлии сказали, что сосуды сидят глубоко и не факт, что пятно получится удалить полностью. После пяти процедур оно начало светлеть, у Юлии появился азарт. Она вспоминает, что было больно, но она все терпела.
— Из-за пятна у меня врожденная глаукома — левый глаз совсем не видит. Я живу только с одним глазом. А так пятно не растет, не болит. Когда я начинаю нервничать или плакать — оно темнеет, — объясняет девушка.
Долгое время в своих бедах она винила пятно, думала, если бы не оно, то все было бы шикарно. Осталось ощущение, что на нее смотрят. Но одну важную вещь Юлия поняла и приняла — если она сама себя не будет любить, то никто не сможет. Юлия научилась жить со своей особенностью, но продолжает густо наносить тональный крем.
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