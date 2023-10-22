«Стала замечать, что отличаюсь»: правила жизни девушек с инопланетной красотой — как они выглядят

Правила жизни модели с тотальной алопецией

У Дарьи Белобровко нет волос на голове с 13 лет. Нет у девушки ни пирсинга, ни татуировок. «Я чистый лист, что хотите, то и рисуйте», — говорит она. Благодаря инопланетной внешности сибирячка завоевала популярность среди фотографов и любовь среди поклонников, однако саму себя принимать до конца она так и не научилась.

— Как мне объяснили врачи, один ген сцепился с другим, и случилось то, что случилось, генетический баг. Думаю, причин могло быть несколько — стресс, ослабление иммунной системы, пубертатный период. Это было во мне запрограммировано, — рассказывает Дарья.

