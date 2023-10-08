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Истории

Они настоящие? 3 истории красоток с очень необычной внешностью — вы будете удивлены (или шокированы)

Невольно ахаешь, когда их видишь — мы вас понимаем, эмоции сдержать невероятно трудно, да и зачем?

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Истории девушек с яркой необычной внешностью

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Некогда придуманные стандарты красоты сегодня уже никому не интересны. Каждый человек индивидуален по своей природе, к чему все эти рамки? Кто-то с рождения обладает особенными чертами внешности, а кто-то решает изменить себя, просто потому что хочет. Люди сами вольны решать, как им выглядеть. Мы собрали несколько историй девушек, которые выделяются на фоне других за счет своей необычности — как они живут с такой изюминкой?

Очень длинные волосы

Конечно, коса до пояса уже давно не в моде. Но есть женщины, которые считают, что волосы — их красота и богатство. Так можно сказать про Жасмин Ларсен. Причем не только в переносном, но и в самом прямом смысле — благодаря яркой внешности женщина получает предложения руки и сердца от очень состоятельных мужчин. Наши коллеги из Wday.ru посмотрели на фото современной Рапунцель.

Длина волос Жасмин Ларсен — чуть меньше 130 см. Вы не удивитесь, когда узнаете, что она рассказывает про уход за волосами и неплохо на этом зарабатывает. Последний раз девушка решалась на стрижку в 2017 году.

— Из пяти моих братьев и сестер только у меня рыжие волосы, — делилась Жасмин с журналистами. — Оба моих родителя из Турции, но я родилась и выросла в Бристоле. В детстве моя мама всегда заплетала мне волосы в школу, — тогда Жасмин и не подозревала, что длинные волосы станут ее работой.

Однажды Жасмин предложили срезать шевелюру за 250 тысяч фунтов — это около 30 миллионов рублей

Однажды Жасмин предложили срезать шевелюру за 250 тысяч фунтов — это около 30 миллионов рублей

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Одним из главных секретов роскошной длины женщина называет правильную прическу. С ранних лет мама Ларсен берегла волосы дочери как зеницу ока и приучала девочку к тому, что локоны — ее главное богатство. Большую часть времени волосы Жасмин были заплетены в косу, а о модных прическах вроде высокого хвоста не могло быть и речи.

— Раньше я получала много предложений подстричься за деньги, — вспоминает Жасмин. — И много личных сообщений от парней, один даже снял видео о том, как мультяшный персонаж медленно поедает мои длинные волосы. В последнее время я получаю множество предложений руки и сердца от самых разных мужчин. Я привлекаю богатых мужчин из стран Ближнего Востока, таких как Дубай и Катар. Они живут роскошной жизнью и думают, что могут заполучить любую женщину, какую пожелают, с помощью своего богатства.

Среди очарованных красотой современной Рапунцель — шейхи, миллиардеры и даже влиятельные политики. Кстати, многие обеспеченные поклонники дарят девушке роскошные подарки: дорогие машины, бриллианты и даже квартиры. Но пока, по ее словам, она всем отказывает.

Очень большая грудь

Российская модель и блогер Анастасия Бертье живет в Дубае. Благодаря ее популярному аккаунту в социальных сетях о Насте узнал весь мир — шутка ли, иметь 11-й размер груди. Зарубежные СМИ с упоением пишут о необычной русской модели, но пышные формы не только сделали женщину популярной в Сети, но и добавили в жизнь некоторое количество неудобств.

Например, она не может летать в эконом-классе самолета — большая грудь мешает. Пышные формы не раз становились причиной неловких ситуаций: Настя сбивала еду с раскладных столиков и задевала пассажиров.

Бертье призналась, что нестандартная фигура часто вызывает серьезные проблемы и в жизни. В частности, россиянка с трудом подбирает для себя бюстгальтер и одежду, ее мучают боли в спине, а о сне на животе не может быть и речи.

28-летняя модель гордится своим бюстом

28-летняя модель гордится своим бюстом

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Многие подписчики считают, что Анастасия воспользовалась услугами пластических хирургов, но сама модель это отрицает. Говорит, большая грудь досталась ей от мамы.

Анастасия очень следит за фигурой и регулярно занимается спортом. Женщина боится потерять результат своих многолетних трудов. Даже рожать Настя решила нестандартным способом, чтобы не поправиться.

— Если я сама буду вынашивать ребенка, то, скорее всего, вернуть прежнее тело будет невозможно. Вы могли видеть множество примеров, когда модели расставались с карьерой после родов, и я этого не хочу, — считает она.

Модель планирует воспользоваться помощью суррогатной матери, чтобы стать родителем. Так как мужчину своей мечты она еще не встретила — место донора вакантно, на заметку для ее мужской аудитории.

Очень похожа на Барби

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24-летняя Серена Смит начала делать пластические операции с 18 лет. В подростковом возрасте девушка считала себя некрасивой и поэтому увеличила грудь с первого размера до четвертого. После этого она захотела добиться максимального сходства с куклой Барби и продолжила обращаться к хирургам.

На этом блондинка не остановилась: она накачала губы филлерами гиалуроновой кислоты и сделала инъекции ботокса. Совсем недавно Серена потратила около миллиона рублей на бразильскую операцию по подтяжке и увеличению ягодиц. В общей сложности Смит вложила в свою незаурядную внешность 50 тысяч фунтов стерлингов (примерно 6 миллионов рублей по сегодняшнему курсу).

Серена предсказуемо в восторге от повышенного внимания.

— Мне нравится получать реакцию, я не отношусь к жизни слишком серьезно и люблю провоцировать людей, нахожу это забавным. Езжу в своем ярко-розовом Range Rover с опущенными окнами, напевая свою песню, посылаю воздушные поцелуи и машу всем мужчинам, — признается Смит.

По словам блондинки, часто парни останавливают свои автомобили, чтобы продолжить знакомство.

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