Они настоящие? 3 истории красоток с очень необычной внешностью — вы будете удивлены (или шокированы)

Очень длинные волосы

Конечно, коса до пояса уже давно не в моде. Но есть женщины, которые считают, что волосы — их красота и богатство. Так можно сказать про Жасмин Ларсен. Причем не только в переносном, но и в самом прямом смысле — благодаря яркой внешности женщина получает предложения руки и сердца от очень состоятельных мужчин. Наши коллеги из Wday.ru посмотрели на фото современной Рапунцель.



Длина волос Жасмин Ларсен — чуть меньше 130 см. Вы не удивитесь, когда узнаете, что она рассказывает про уход за волосами и неплохо на этом зарабатывает. Последний раз девушка решалась на стрижку в 2017 году.

