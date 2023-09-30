Блондинки вне закона: откуда взялся миф об их глупости и как влияет на жизнь — девушки оценили популярный стереотип

Никто не может точно сказать, откуда взялся миф про легкомысленность блондинок, но факт остается фактом — если вы обладательница светлых волос и голубых глаз, к вам априори будут относиться снисходительно. Наивный слегка инфантильный образ этакой куклы — ярлык, стигма, называйте как хотите. Есть версия, что миф придумали обеспокоенные мужчины, потому что испугались сильных и властных женщин. Мы решили разобраться, откуда у этого мифа ноги растут, и заодно поговорили с девушками, которые нередко сталкивались с предубеждениями и предвзятым отношением к себе из-за цвета волос.
Спасибо, Розали Дютэ
Не сосчитать, сколько раз мы видели образ типичной «тупой блондинки» в кино или сериалах. Встречали мы его и в книгах, в мемах, анекдотах. Кто она — эта светловолосая кукла? Простоватая, но неизменно привлекательная героиня? Разумеется, образ появился задолго до развития поп-культуры.
Принято считать, что прототипом образа стала французская актриса, танцовщица и куртизанка XVIII века Розали Дютэ. Она всегда делала паузы в разговоре, как будто не знала, что сказать, как продолжить беседу. В результате у Розали сформировалась репутация красивой, но не очень умной девушки.
Во всем виновато кино
Вспомним Мэрилин Монро. Показательна ее роль в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок», где она сыграла амбициозную и предприимчивую девушку из Арканзаса, которая ищет богатого мужа. Лорилей Ли придумала американская писательница Анита Лус. Образ пустил корни в поп-культуре, а к Мэрилин и вовсе приклеился намертво и популяризировался.
Со временем образ закрепился и на телевидении. В начале 2000-х главной блондинкой стала Пэрис Хилтон, недалеко ушла и ее подруга Николь Ричи. Помните реалити-шоу «Простая жизнь» — по сюжету девушки только и делали, что тусовались, максимально демонстрируя неприспособленность к реальной жизни.
Пачками выходили фильмы, как правило, девчачьи романтические комедии, где неизменно фигурировала светловолосая дурочка, которую все любят. Образ Реджины Джордж из «Дрянных девчонок», Шелли из «Мальчикам это нравится», Ди и Дон — «Блондинка и блондинка». Перечислять можно бесконечно. Стереотип прижился и чувствовал себя комфортно долгие годы.
Эволюция образа
Здесь стоит вспомнить роль Риз Уизерспун в фильме «Блондинка в законе»: хорошенькую Эль Вудс всегда встречали по одежке, ведь можно быть либо красивой, либо умной — третьего будто не дано. Героиня Уизерспун разорвала этот шаблон и доказала, что можно добиться успеха и при этом остаться собой, цвет волос тут вообще ни при чем. Фильм — манифест феминизма.
Окончательно сменила вектор относительно восприятия блондинок в кино актриса Марго Робби. Сначала она появилась в образе Харли Квин — вроде все той же типичной красивой куклы, но при этом не обделенной интеллектом, характером и глубинной историей.
Громкая роль Робби — в нашумевшем фильме Греты Гервиг о том, как Барби ломает все стереотипы, годами сложенные о блондинках. Стиль барбикор превратился в феминистское высказывание: блондинка в розовом будет той, кем захочет сама, но никак не наивной глупышкой, которой ее видит общество.
Что об этом думают блондинки?
Блогер Юлия Кригер говорит, что часто сталкивалась с усмешками в свой адрес из-за цветы волос и образа в целом, причем высказывания были и довольно грубые.
— Я успела «насладиться» этим стереотипом, но это было давно. Снисходительное отношение было в тех случаях, когда мне надо было что-то получить: я отыгрывала образ типичной блондинки и со «снисхождением» получала то, для чего все было задумано. Это работало и с женщинами, и с мужчинами — главное найти подход. Мне нравилась эта роль, — признается Кригер.
Юлия говорит, что людей, которым нужно объяснять, что цвет волос не влияет на умственные способности, в ее окружении нет. А если они где-то и существуют, то вряд ли девушке придётся с ними общаться, уверена она. По мнению блогера, к блондинкам уже относятся так же, как к брюнеткам и рыжим девушкам — общественное мнение эволюционировало.
— Я не знаю, кто придумал миф о блондинках, откуда пошла эта глупость и завирусилась на долгие годы. Может это придумали злобные брюнетки? Мужчины любят не за цвет волос, они любят за легкость. Зачастую, если девушка блонд, то она действительно более «легкая». Но вообще, с цветом это точно не связанно. То есть блондинкой он тебя любил, а потом ты перекрасилась — вот и настал конец нашей любви? — рассуждает Юлия Кригер.
Риэлтор Любовь Аксенова часто слышит шутки про блондинок, даже от своего мужа.
— Говорит мне: «Ты, конечно, блондинка, но умная», — рассказывает она.
Девушка не обижается на снисходительное к себе отношение, не воспринимает его всерьез. К образу блондинки она относится положительно, с юмором, порой шутит над собой сама.
— Всегда сама люблю сказать: мне простительно, я же блондинка. Иногда пользуюсь этим с сотрудниками ГИБДД — блондинкам правда многое прощают, или мне просто везет, — заметила Любовь.
Любовь считает, что мужчина выбирает женщину, исходя из личных предпочтений, а не из-за цвета волос — так же, как одни любят худых, а другие — девушек с формами.
— На мой взгляд, блондинка — это закоренелый и устоявшийся стереотип, который уже не перебить, — считает Любовь Аксенова.
Фэшн-блогер и специалист в сфере PR Ксения Каманова — эффектная и яркая блондинка. Говорит, люди настолько привыкли видеть ее такой, что уже не воспринимают в другом амплуа.
— Всегда кудри, красная помада, красный маникюр, «смоки айс», такой искусственный образ Мэрилин Монро, — говорит Ксения. — Быть блондинкой — по сути моя работа. Всегда активная, энергичная, везде успеваю, всегда первая. Образ поддерживается социумом, он органичен и идет мне.
В юности она была шатенкой, но всегда хотела перекраситься в блонд, а родители не разрешали ей это сделать. Только в университете Ксения исполнила мечту и настолько влюбилась в новый образ, что не расстается с ним до сих пор. Иногда случались периоды, когда она возвращалась к родному цвету волос, но чувствовала себя некомфортно.
— Несмотря на то, что образ стереотипный, он никогда не мешал мне в работе. Для меня больше стереотип про женщину на корабле, которая символизирует беду. Меня же знали по проектам, работе, делам — я не производила впечатление тупой блондинки. Иногда, конечно, этот миф играет на руку: к примеру, когда останавливает ГАИ — включаю блондинку, и меня отпускают. Паркуюсь я точно как блондинка, иногда даже прошу людей на улице помочь мне. На работе, когда нужно взять у кого-то интервью, я могу позволить себе провокационные вопросы, на грани, под соусом глупенькой блондинки — из моих уст будет звучать логичнее, — рассказывает Ксения Каманова.
Ксения говорит, что быть блондинкой (по крайней мере, не природной) дорого и опасно — случались неудачные окрашивания. Покрасят то в зеленый, то в фиолетовый, то в седой, посетовала она, доходило до выпадения волос. Тем не менее, желание оставаться блондинкой не пропадало: другой себя Ксения не представляет.
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