Блондинки вне закона: откуда взялся миф об их глупости и как влияет на жизнь — девушки оценили популярный стереотип

Громкая роль Робби — в нашумевшем фильме Греты Гервиг о том, как Барби ломает все стереотипы, годами сложенные о блондинках. Стиль барбикор превратился в феминистское высказывание: блондинка в розовом будет той, кем захочет сама, но никак не наивной глупышкой, которой ее видит общество.



Что об этом думают блондинки?

Блогер Юлия Кригер говорит, что часто сталкивалась с усмешками в свой адрес из-за цветы волос и образа в целом, причем высказывания были и довольно грубые.

— Я успела «насладиться» этим стереотипом, но это было давно. Снисходительное отношение было в тех случаях, когда мне надо было что-то получить: я отыгрывала образ типичной блондинки и со «снисхождением» получала то, для чего все было задумано. Это работало и с женщинами, и с мужчинами — главное найти подход. Мне нравилась эта роль, — признается Кригер.