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«Поднималась на чердак и мечтала»: история красотки из Сибири — она ушла из дома в 15, а теперь возит детей-моделей в Москву

Наталья Врачева продюсирует 250 детей из Сибири

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Наталья Врачева стала продюсером полтора года назад

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Яркая красотка полтора года назад организовала в глубинке Кузбасса продюсерский центр для детей-моделей. За это время она охватила практически все регионы Сибири, а десятки детей прошлись по московскому подиуму благодаря ей. При этом Наталья Врачева, как она уверяет, не получает с этой деятельности ни копейки, а иногда вкладывает свои деньги. Корреспондент НГС поговорила с сибирячкой о модельной карьере для детей, тяжелом детстве и скандальном показе в ЖК «Апарт-Ривер».

«Иногда так хочется выйти красивой»

Наталья Врачева переехала в Новосибирск пару недель назад — появилась необходимость быть в месте, где она организует крупные показы и в центре регионов, откуда у нее много детей-моделей. До этого она жила в небольшом городе в Кузбассе, там и решила полтора года назад начать свою продюсерскую деятельность.

Наталья из тех женщин, которые знают, что они красивы. Она легко притягивает восхищенные взгляды, но тут же погружает тебя в дружескую атмосферу при помощи простоты и харизмы. Она открыто признается, что стесняется на первом интервью, и, не надевая маску, рассказывает как об удачах, так и неудачах своей затеи.

— Как я к этому пришла? Наверное, хотела третьего ребенка. У меня двое детей, они взрослые. Старшему сыну 24 года, и о детях о своих он ничего не хочет слышать. Я спрашиваю, когда будут внуки, а он говорит, что пока не будет, он занимается своей карьерой. А дочке 16 лет. Она мне помощница и партнер. Она визажист, готовит детей к подиуму и помогает с проектами. Муж тоже везде со мной. У него своя фирма есть, он генеральный директор кузбасской компании «Сибсфера», но помогает и мне, — поделилась Наталья.

Продюсер вспоминает, что переломным моментом стало участие ее дочери Златы в 13 лет в конкурсе визажистов. Это был Кубок по макияжу на двадцатом чемпионате Сибири. Злата участвовала в номинации «свадебный макияж», сама нашла себе модель и накрасила ее. Девочка получила кубок наравне с профессионалами.

Дочь Натальи занимается макияжем и помогает маме

Дочь Натальи занимается макияжем и помогает маме

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— Папа у нас плакал, просто плакал. Он снимал на телефон, и у меня даже ролик где-то есть, у него вот так рука трясется. А у меня как раз в это время телефонный звонок был, и я выбежала, а тут дочь начинают награждать. Я говорю: «Ты что, не мог нормально снять?» — вспоминает сибирячка.

После победы на чемпионате Злата начала онлайн общаться с московскими стилистами и визажистами. Во время одного из форумов Злата познакомилась с Марией Белоусовой, генеральным директором конкурсов красоты «Золотая корона России», и дочь рассказала Марии про свою маму. Создательница конкурсов красоты связалась с Натальей и предложила открыть по франшизе отделение в Кузбассе.

— Я всегда в спортивной одежде, каблуки — это такое далекое. Куда их надеть? Я работаю в угольном производстве, каблуки туда не наденешь, макияж не сделаешь. Я работаю в окружении слесарей, погрузистов. На меня как на женщину никто не смотрит. А так иногда хочется выйти красивой. И ждешь, когда у мужа будет какой-нибудь корпоратив. Нарядиться к праздникам один-два раза в год. Я решила, что займусь конкурсами красоты, — отметила продюсер.

Мария показала Наталье, как работают ее конкурсы, но Наталья отказалась. Как объяснила сибирячка, этот формат ей не подходил. Наталья в это время представляла себе мероприятия в стиле Голливуда. И в случае конкурса красоты это бы стало работой. А Наталья хотела себе хобби. По этой причине она открыла продюсерский центр, которым она занимается сама при помощи родных.

Как устроен продюсерский центр

Во время работы и дети, и их родители становятся одной командой, отмечает Наталья

Во время работы и дети, и их родители становятся одной командой, отмечает Наталья

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Продюсер несколько раз отмечает, что на своем хобби она не зарабатывает и оргвзносов у нее нет. Наталья вместе с родителями моделей обсуждают, сколько стоит площадка, наградная атрибутика, приглашенные гости. Наталья выступает организатором, а сумму «раскидывают» на всех участников.

— Я даю опыт детям. То есть из модельных агентств дети куда идут? Да никуда. Модельные агентства не занимаются продвижением детей. Это просто базовые курсы. Хотите продвигать своего ребенка, значит, работайте сами — это всё, что дает модельное агентство. И на этом всё. И я к этому как-то так непринужденно пришла. Я просто иду к этому, но не знаю, к чему. И миссия моя — это продвижение детей. Я хочу, чтобы дети не сидели без дела, не забыли про моделинг, продвигались и были профессиональными моделями, — рассуждает Наталья.

За последние полтора года Наталья организовала семь масштабных проектов и пять фотосессий. Сейчас у нее новый старт — в Новосибирске. Она вспоминает, что эти проекты — это биография ребенка.

Одна из основных целей для Натальи — отправить моделей в Москву, где ребенка могут заметить и пригласить на показ или в рекламу. А региональные мероприятия, как, например, «самые красивые дети Кузбасса» или «фешен-показ» в Новосибирске, помогают набрать детям портфолио. Для портфолио также устраивают большие фотосессии. Подопечные Натальи уже ездили в Москву, она даже организовывала там свой показ. Больше ста детей прошлись по московским подиумам, около 40 поработали с дизайнерами, приняли участие в клипах.

Но до заработка пока далеко. Восьмилетняя девочка, которая стала лицом показа в Москве, зарабатывает моделью на «Вайлдберриз», но небольшие деньги. В Новосибирской области Наталья пока провела два показа. В прошлом году — в Бердске. И этим летом — на берегу Оби.

На мероприятии в Новосибирске детям устроили занятие йогой

На мероприятии в Новосибирске детям устроили занятие йогой

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Последний фешен-показ обошелся Наталье в сумму больше 700 тысяч рублей. В нем участвовали 63 ребенка, а всего около 250 человек. В ЖК «Апарт-Река» были красные дорожки, красивые автомобили, с которыми провели фотосессию, пародист в образе Филиппа Киркорова.

— Самое дорогое — это площадка, атрибутика, когда артистов приглашают, чтобы всё насыщенно было. Дизайнеры из Москвы прилетают. Нужно, чтобы «неносибельная» коллекция была, сценические образы. И это всё затратно. Авиабилеты и гостиницу оплати, за каждый лук от тысячи до трех тысяч заплати. Вот Шубина, наш дизайнер, она за тысячу не полетит. У нее коллекция — один лук три тысячи и выше. А детей нужно не меньше 50, чтобы это красивый показ был, — перечислила Наталья.

У Натальи есть дети разных возрастов. При этом сама продюсер уверяет, что не обращает внимания ни на внешность ребенка, ни на его положение и состояние здоровья. Среди 63 детей были 6 моделей с онкологией и 2 девочки с синдромом Дауна.

Наталья может бесконечно перечислять победы своих детей. На некоторых она останавливается подробно. У одного мальчика, Жени Герасимова, зеркальное косоглазие.

— Он в камеру прямо не смотрит, он смотрит вниз и видит вперед и по бокам. Он начал смотреть вперед, начал чуть в кадр смотреть. И бабушка мне говорит, что отказали в операции. А почему? А нам говорят: «Ремиссия пошла». А потом говорит: «Наташ, представляешь, нам во второй операции отказали». В этом году им отложили две операции. Это всё эмоции, все болезни у них в голове, — добавляет Наталья.

Мальчики-модели в школе до сих пор сталкиваются со стереотипами, отмечает продюсер. Женю дразнят. Наталья пытается убедить мальчика, что его одноклассники просто завидуют и их надо позвать с собой.

«Как я эти валенки не любила»

Наталья получила в Новокузнецке награду как лучший организатор модных мероприятий

Наталья получила в Новокузнецке награду как лучший организатор модных мероприятий

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О своем детстве Наталья говорит осторожно, по ее просьбе многое я оставляю на диктофоне. Сибирячка начинает историю издалека, что она из маленькой деревни, совсем из глубинки Кузбасса, и ее семья считается неблагополучной. Воспитывала Наталью бабушка, школа ей давалась тяжело. И мама, и папа у Натальи выпивали. Все ее братья пошли по той же дороге.

В 15 лет Наталья ушла из дома и какое-то время жила у отца и маминой подруги. Спустя несколько месяцев она попала в больницу, откуда ее забрала мама мальчика, который ей нравился.

— С мамой этого парня мы и сейчас общаемся. Она любит меня как родную дочь. Четыре года я с ними прожила, родила старшего сына от их сына. Но с ним не сложилось, и я вышла замуж за другого человека. И бывший свекор меня крестил, меня венчали, свекровь была как мама. Мой муж — сирота, он не пьет, не курит, пылинки с меня сдувает, — делится женщина.

Иногда Наталья сама вкладывает деньги в свои мероприятия

Иногда Наталья сама вкладывает деньги в свои мероприятия

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Детства у Натальи, как она говорит, не было. Она вспоминает, как смотрела на свою обеспеченную одноклассницу. Мама одноклассницы Ирины была парикмахершей, и девочка всегда ходила с красивыми прическами, в чистой и новой одежде. Наталья вспоминает японские сандалии, которые выдавали по талонам, и их не было ни у кого в окружении.

— Тогда пошли песцовые ушанки, и если они есть, то значит ты из обеспеченной семьи. И мне так хотелось. А у меня была на резинке, и как я ее не любила, как я эти валенки не любила. А у нее были ботинки. Ходили мы с портфелями, у некоторых были дипломаты, а у нее кожаная сумка. И я мечтала. Уходила на пятый этаж или на чердак, с голубями делала домашку. И мечтала о хорошей жизни. И эта мечта довела. Сейчас я могу позволить себе одеться хорошо, не роскошь, конечно, но на мероприятия могу приехать, у меня всегда чисто и спокойно дома, дети хорошо учатся, — рассуждает Наталья.

К своей мечте нужно идти, добавляет продюсер. Наталья всегда знала, что у нее будет много детей, но не зацикливалась, что это будут ее дети. И сейчас она окружена 250 ребятишками. Свою историю Наталья рассказывает редко, но она поделилась ей с детьми в детском доме на одном из мероприятий.

— Я говорила, что вот я была такой, но у меня была мечта. Я спрашиваю: «У тебя есть мечта?» «Да, я хочу быть режиссером». Пойдешь со мной? Но у меня есть определенные условия: не пить, не курить и развиваться. И я сказала им жить по моим правилам. И до сих пор они это делают, — заключила Наталья.

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