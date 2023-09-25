«Поднималась на чердак и мечтала»: история красотки из Сибири — она ушла из дома в 15, а теперь возит детей-моделей в Москву

«Иногда так хочется выйти красивой»

Наталья Врачева переехала в Новосибирск пару недель назад — появилась необходимость быть в месте, где она организует крупные показы и в центре регионов, откуда у нее много детей-моделей. До этого она жила в небольшом городе в Кузбассе, там и решила полтора года назад начать свою продюсерскую деятельность.

Наталья из тех женщин, которые знают, что они красивы. Она легко притягивает восхищенные взгляды, но тут же погружает тебя в дружескую атмосферу при помощи простоты и харизмы. Она открыто признается, что стесняется на первом интервью, и, не надевая маску, рассказывает как об удачах, так и неудачах своей затеи.