«Поднималась на чердак и мечтала»: история красотки из Сибири — она ушла из дома в 15, а теперь возит детей-моделей в Москву

Яркая красотка полтора года назад организовала в глубинке Кузбасса продюсерский центр для детей-моделей. За это время она охватила практически все регионы Сибири, а десятки детей прошлись по московскому подиуму благодаря ей. При этом Наталья Врачева, как она уверяет, не получает с этой деятельности ни копейки, а иногда вкладывает свои деньги. Корреспондент НГС поговорила с сибирячкой о модельной карьере для детей, тяжелом детстве и скандальном показе в ЖК «Апарт-Ривер».
«Иногда так хочется выйти красивой»
Наталья Врачева переехала в Новосибирск пару недель назад — появилась необходимость быть в месте, где она организует крупные показы и в центре регионов, откуда у нее много детей-моделей. До этого она жила в небольшом городе в Кузбассе, там и решила полтора года назад начать свою продюсерскую деятельность.
Наталья из тех женщин, которые знают, что они красивы. Она легко притягивает восхищенные взгляды, но тут же погружает тебя в дружескую атмосферу при помощи простоты и харизмы. Она открыто признается, что стесняется на первом интервью, и, не надевая маску, рассказывает как об удачах, так и неудачах своей затеи.
— Как я к этому пришла? Наверное, хотела третьего ребенка. У меня двое детей, они взрослые. Старшему сыну
Продюсер вспоминает, что переломным моментом стало участие ее дочери Златы в
— Папа у нас плакал, просто плакал. Он снимал на телефон, и у меня даже ролик где-то есть, у него вот так рука трясется. А у меня как раз в это время телефонный звонок был, и я выбежала, а тут дочь начинают награждать. Я говорю: «Ты что, не мог нормально снять?» — вспоминает сибирячка.
После победы на чемпионате Злата начала онлайн общаться с московскими стилистами и визажистами. Во время одного из форумов Злата познакомилась с Марией Белоусовой, генеральным директором конкурсов красоты «Золотая корона России», и дочь рассказала Марии про свою маму. Создательница конкурсов красоты связалась с Натальей и предложила открыть по франшизе отделение в Кузбассе.
— Я всегда в спортивной одежде, каблуки — это такое далекое. Куда их надеть? Я работаю в угольном производстве, каблуки туда не наденешь, макияж не сделаешь. Я работаю в окружении слесарей, погрузистов. На меня как на женщину никто не смотрит. А так иногда хочется выйти красивой. И ждешь, когда у мужа будет какой-нибудь корпоратив. Нарядиться к праздникам один-два раза в год. Я решила, что займусь конкурсами красоты, — отметила продюсер.
Мария показала Наталье, как работают ее конкурсы, но Наталья отказалась. Как объяснила сибирячка, этот формат ей не подходил. Наталья в это время представляла себе мероприятия в стиле Голливуда. И в случае конкурса красоты это бы стало работой. А Наталья хотела себе хобби. По этой причине она открыла продюсерский центр, которым она занимается сама при помощи родных.
Как устроен продюсерский центр
Продюсер несколько раз отмечает, что на своем хобби она не зарабатывает и оргвзносов у нее нет. Наталья вместе с родителями моделей обсуждают, сколько стоит площадка, наградная атрибутика, приглашенные гости. Наталья выступает организатором, а сумму «раскидывают» на всех участников.
— Я даю опыт детям. То есть из модельных агентств дети куда идут? Да никуда. Модельные агентства не занимаются продвижением детей. Это просто базовые курсы. Хотите продвигать своего ребенка, значит, работайте сами — это всё, что дает модельное агентство. И на этом всё. И я к этому как-то так непринужденно пришла. Я просто иду к этому, но не знаю, к чему. И миссия моя — это продвижение детей. Я хочу, чтобы дети не сидели без дела, не забыли про моделинг, продвигались и были профессиональными моделями, — рассуждает Наталья.
За последние полтора года Наталья организовала семь масштабных проектов и пять фотосессий. Сейчас у нее новый старт — в Новосибирске. Она вспоминает, что эти проекты — это биография ребенка.
Одна из основных целей для Натальи — отправить моделей в Москву, где ребенка могут заметить и пригласить на показ или в рекламу. А региональные мероприятия, как, например, «самые красивые дети Кузбасса» или «фешен-показ» в Новосибирске, помогают набрать детям портфолио. Для портфолио также устраивают большие фотосессии. Подопечные Натальи уже ездили в Москву, она даже организовывала там свой показ. Больше ста детей прошлись по московским подиумам, около 40 поработали с дизайнерами, приняли участие в клипах.
Но до заработка пока далеко. Восьмилетняя девочка, которая стала лицом показа в Москве, зарабатывает моделью на «Вайлдберриз», но небольшие деньги. В Новосибирской области Наталья пока провела два показа. В прошлом году — в Бердске. И этим летом — на берегу Оби.
Последний фешен-показ обошелся Наталье в сумму больше 700 тысяч рублей. В нем участвовали 63 ребенка, а всего около 250 человек. В ЖК «Апарт-Река» были красные дорожки, красивые автомобили, с которыми провели фотосессию, пародист в образе Филиппа Киркорова.
— Самое дорогое — это площадка, атрибутика, когда артистов приглашают, чтобы всё насыщенно было. Дизайнеры из Москвы прилетают. Нужно, чтобы «неносибельная» коллекция была, сценические образы. И это всё затратно. Авиабилеты и гостиницу оплати, за каждый лук от тысячи до трех тысяч заплати. Вот Шубина, наш дизайнер, она за тысячу не полетит. У нее коллекция — один лук три тысячи и выше. А детей нужно не меньше 50, чтобы это красивый показ был, — перечислила Наталья.
У Натальи есть дети разных возрастов. При этом сама продюсер уверяет, что не обращает внимания ни на внешность ребенка, ни на его положение и состояние здоровья. Среди 63 детей были 6 моделей с онкологией и 2 девочки с синдромом Дауна.
Наталья может бесконечно перечислять победы своих детей. На некоторых она останавливается подробно. У одного мальчика, Жени Герасимова, зеркальное косоглазие.
— Он в камеру прямо не смотрит, он смотрит вниз и видит вперед и по бокам. Он начал смотреть вперед, начал чуть в кадр смотреть. И бабушка мне говорит, что отказали в операции. А почему? А нам говорят: «Ремиссия пошла». А потом говорит: «Наташ, представляешь, нам во второй операции отказали». В этом году им отложили две операции. Это всё эмоции, все болезни у них в голове, — добавляет Наталья.
Мальчики-модели в школе до сих пор сталкиваются со стереотипами, отмечает продюсер. Женю дразнят. Наталья пытается убедить мальчика, что его одноклассники просто завидуют и их надо позвать с собой.
«Как я эти валенки не любила»
О своем детстве Наталья говорит осторожно, по ее просьбе многое я оставляю на диктофоне. Сибирячка начинает историю издалека, что она из маленькой деревни, совсем из глубинки Кузбасса, и ее семья считается неблагополучной. Воспитывала Наталью бабушка, школа ей давалась тяжело. И мама, и папа у Натальи выпивали. Все ее братья пошли по той же дороге.
В 15 лет Наталья ушла из дома и какое-то время жила у отца и маминой подруги. Спустя несколько месяцев она попала в больницу, откуда ее забрала мама мальчика, который ей нравился.
— С мамой этого парня мы и сейчас общаемся. Она любит меня как родную дочь. Четыре года я с ними прожила, родила старшего сына от их сына. Но с ним не сложилось, и я вышла замуж за другого человека. И бывший свекор меня крестил, меня венчали, свекровь была как мама. Мой муж — сирота, он не пьет, не курит, пылинки с меня сдувает, — делится женщина.
Детства у Натальи, как она говорит, не было. Она вспоминает, как смотрела на свою обеспеченную одноклассницу. Мама одноклассницы Ирины была парикмахершей, и девочка всегда ходила с красивыми прическами, в чистой и новой одежде. Наталья вспоминает японские сандалии, которые выдавали по талонам, и их не было ни у кого в окружении.
— Тогда пошли песцовые ушанки, и если они есть, то значит ты из обеспеченной семьи. И мне так хотелось. А у меня была на резинке, и как я ее не любила, как я эти валенки не любила. А у нее были ботинки. Ходили мы с портфелями, у некоторых были дипломаты, а у нее кожаная сумка. И я мечтала. Уходила на пятый этаж или на чердак, с голубями делала домашку. И мечтала о хорошей жизни. И эта мечта довела. Сейчас я могу позволить себе одеться хорошо, не роскошь, конечно, но на мероприятия могу приехать, у меня всегда чисто и спокойно дома, дети хорошо учатся, — рассуждает Наталья.
К своей мечте нужно идти, добавляет продюсер. Наталья всегда знала, что у нее будет много детей, но не зацикливалась, что это будут ее дети. И сейчас она окружена 250 ребятишками. Свою историю Наталья рассказывает редко, но она поделилась ей с детьми в детском доме на одном из мероприятий.
— Я говорила, что вот я была такой, но у меня была мечта. Я спрашиваю: «У тебя есть мечта?» «Да, я хочу быть режиссером». Пойдешь со мной? Но у меня есть определенные условия: не пить, не курить и развиваться. И я сказала им жить по моим правилам. И до сих пор они это делают, — заключила Наталья.
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