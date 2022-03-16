«Первым бонусом за мою работу стала Audi 5». Как сибирячка бросила работу на заводе и открыла магазин с модной одеждой

— Самым сложным было то, что у меня не было абсолютно никакого понимания, как открыть ИП, например. Каждый раз ты сталкиваешься с чем-то новым, купить кассу, начать вести базу, бухгалтерские вопросы. Ты начинаешь во всём разбираться по мере необходимости. Понимаешь, что надо делегировать, начинаешь разбираться во всех сферах, потому что чаще всего за всеми всё надо проверять и всех контролировать. Помимо того что ты работаешь каждый день, нужно узнавать миллион новой информации, — говорит Анастасия и добавляет, что, несмотря на объемы работы и сложности, ей никогда не хотелось бросить свое занятие: глупо бросать, когда проделан такой путь.



В 2019 году Анастасия оформила ИП, наняла еще помощников, постепенно привела работу в системность и открыла новый магазин на улице Потанинская с отдельным входом, тремя примерочными и складом — разве можно было подумать о таком в далеком 2012 году? На открытие нового магазина предприниматель потратила около 300 тысяч.

— Когда появился магазин на Потанинской, я уже начала себе что-то позволять: оплатить отпуск или разделить крупную покупку с мужем, стало проще выплачивать ипотеку. Я выделяла на свои личные траты около 60 000 — 80 000 рублей с дохода, все остальные средства были в бизнесе. До этого я особо никуда не ездила, не покупала брендовые вещи, не транжирила деньги. Первым бонусом за мою работу стала новая машина — Audi 5, 2015 года, в кредит, который я уже закрыла, — рассказывает Анастасия.

Пандемия, вложения и риски

Предпринимательница говорит, что самое важное в бизнесе — понимать, что ты делаешь, как и для кого. По мнению Анастасии Осиповой, на этих трех китах строится суть любого дела, главное — не бояться и быстро принимать решения. Именно так она поступила в момент начала пандемии и оказалась в плюсе. В январе 2020 года, когда Китай закрыли, был велик риск остаться без вещей, как многие магазины. Быстро сориентировавшись, Анастасия отыскала поставщика и посредника в Корее и успела закупить весеннюю коллекцию.