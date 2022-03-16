«Первым бонусом за мою работу стала Audi 5». Как сибирячка бросила работу на заводе и открыла магазин с модной одеждой

Как и многие девочки, Настя Осипова любила играть с куклами Barbie, наряжать их в красивую одежду и еще в детстве, в возрасте 5 лет, умудрялась продавать кукольные наряды соседским девчонкам. Позже Настя воображала себя дизайнером, рисуя моделей в красивой одежде, и решила, что у нее обязательно будет свой магазин c названием, созвучным ее имени. Сегодня Анастасия Сергеева — владелица двух популярных магазинов одежды в городе — тысячи девчонок бегут в Nasten's shop за модными новинками: костюмами, украшениями, сумками и шляпками. Корреспондент НГС Алена Золотухина узнала, как Анастасии удалось воплотить свою детскую мечту в реальность.
Мечтала стильно одеваться
Путь в мир модного бизнеса Анастасия Осипова начала в 2012 году. Будучи еще студенткой, она, как и многие девушки, мечтала красиво и стильно одеваться, но на зарплату официантки позволить себе новую кофточку было очень сложно. В то время еще не было ни маркетплейсов, ни каких-либо других площадок по продаже одежды, но уже появилась китайская платформа TaoBao с жутко неудобной системой пользования. Девушка пошла другим путем, начав мониторить группы по продаже одежды в социальной сети «ВКонтакте», нашла ту, где были собраны модные новинки и даже подделки под Zara. Настя сделала первый заказ, осталась им довольна, воодушевилась и стала проводить свободное время за просмотром картинок с одеждой.
Решение создать свою группу в VK казалось логичным. Настя даже сумела сама слетать в Пекин и Цзинань, закупив небольшую партию вещей, которые быстро разошлись среди покупателей. Доход с перепродажи одежды в то время составлял около
— Я занималась этим для себя, работала и 1–2 раза в месяц оформляла заказы. Дальше процесс не шел. У меня не было мыслей отложить заработанное, чтобы потом во что-то вложить. Тогда я даже не думала, что это может быть серьезно. Мне казалось, что открыть магазин — это что-то невероятное, сложное и дорогое, у меня нет средств на это, — вспоминает Настя.
Устроилась на завод и искала себя
Окончив университет, Настя оставила работу официанткой и пошла строить карьеру по специальности в сферу туризма, но настал кризис 2014 года, и турфирмы начали банкротиться пачками. Начались сложности с поиском работы: Настя только вышла замуж, и работодатели не хотели устраивать к себе молодую девушку из-за рисков декрета.
— Мне было 25 лет, я взрослый человек с высшим образованием, который всё еще не состоялся. Меня очень сильно это беспокоило. Это был период неуверенности в себе, бессонных ночей, слез. Я не хотела работать в туризме, не хотела снова уходить в ресторанную сферу. Мне нравилось заниматься одеждой, но я не знала, как это делать правильно. Я хотела реализации, но не видела ее в том, чтобы сесть дома и родить детей, мне хотелось профессиональной реализации, а уже потом уходить в декрет, — откровенничает собеседница.
В декабре Насте улыбнулась удача — ей предложили ставку офис-менеджера на заводе НПО «Луч» за
Девушка продолжала вести группу по продаже одежды, но уже в набирающей популярность социальной сети Instagram и задумывалась об увольнении. Настя решила сделать первое вложение — скопив 15 тысяч рублей, она заказала популярные на тот момент товары: розовые сапоги-дутики, угги, базовые вещи — и сфотографировала их для продажи не в зеркало, как делали абсолютно все, а в кофейне, в красивом интерьере, который привлек покупателей — одежду разобрали за неделю. Партия за партией, и вот Настя понимает, что эта деятельность занимает уже столько времени, что настала пора отложить полученные бьюти-сертификаты и уходить с работы на заводе.
— Я опасалась потерять стабильность: у меня есть работа, где вся зарплата в белую, есть соцпакет, я могу уйти в декрет и получать выплаты. Но есть люди, которым нравится стабильность, а есть другие люди, которым хочется большего. Я отношусь ко вторым. Я решилась и написала заявление об увольнении. Помню разговор с директором, он сказал мне такую фразу: «Если бы ты была тем человеком, который открывает что-то свое, ты бы не оказалась на заводе». Меня это подстегнуло: «Что же, посмотрим», — улыбается Настя, вспоминая тот диалог.
Заказать и привезти последние тренды — то, в чем Анастасия преуспевала. Накручивала немного — 20–30% на стоимость вещей от поставщиков. Все вырученные с продажи одежды деньги она вновь вкладывала в закуп вещей. Устав ездить по доставкам, Настя решила искать помещение, куда покупатели смогут прийти и примерить все, что им нравится. Неожиданно на помощь пришел друг семьи, который любезно предложил использовать свою пустую комнату: две стойки с одеждой и зеркало в квартире в ЖК «Европейский берег» — вот оно, начало Nasten's shop. Однако новый формат быстро изжил себя, пришло время для открытия полноценного шоурума.
Развитие и первый магазин
Никто не давал Анастасии инструкций о том, как вести бизнес, она действовала интуитивно. Появлялась потребность — она искала способ ее закрыть. Сначала у нее было 12 квадратов офисного помещения, затем 20, а потом магазин расположился на 50 квадратных метрах. Сперва Анастасия делала всё сама — закупала и привозила вещи, гладила их, отрезала нитки, развешивала, сама же была продавцом, но потом поняла, что нуждается в помощниках. Объемы росли, платформа TaoBao уже изжила себя. Не без труда Анастасия отыскала новых, уже оптовых поставщиков, и процесс работы завертелся с новой силой.
— Помню, как я боялась снимать первое помещение, которое на 12 квадратов, даже хотела разделить аренду с ребятами, которые занимались значками. Это прикольное ощущение: вот ты открылся, рискнул, сделал всё, что нужно, и ждешь. Захватывает чувство адреналина, ты не знаешь, что будет дальше, — вспоминает Анастасия Осипова. — У меня была цель сделать всё для того, чтобы клиенту было комфортно. Уже тогда я кипятила чайник, предлагая клиентам чай или кофе. На кулер бюджет рассчитан не был.
Себе с выручки Анастасия выделяла 10%. Говорит, хватало, потому что тратить некогда, когда с головой в работе. Шоурумов в городе много, нужно было чем-то отличаться. Фишкой Nasten's shop стали съемки на улице и в кафе: в 2018 году никто подобным не занимался.
— Самым сложным было то, что у меня не было абсолютно никакого понимания, как открыть ИП, например. Каждый раз ты сталкиваешься с чем-то новым, купить кассу, начать вести базу, бухгалтерские вопросы. Ты начинаешь во всём разбираться по мере необходимости. Понимаешь, что надо делегировать, начинаешь разбираться во всех сферах, потому что чаще всего за всеми всё надо проверять и всех контролировать. Помимо того что ты работаешь каждый день, нужно узнавать миллион новой информации, — говорит Анастасия и добавляет, что, несмотря на объемы работы и сложности, ей никогда не хотелось бросить свое занятие: глупо бросать, когда проделан такой путь.
В 2019 году Анастасия оформила ИП, наняла еще помощников, постепенно привела работу в системность и открыла новый магазин на улице Потанинская с отдельным входом, тремя примерочными и складом — разве можно было подумать о таком в далеком 2012 году? На открытие нового магазина предприниматель потратила около 300 тысяч.
— Когда появился магазин на Потанинской, я уже начала себе что-то позволять: оплатить отпуск или разделить крупную покупку с мужем, стало проще выплачивать ипотеку. Я выделяла на свои личные траты около
Пандемия, вложения и риски
Предпринимательница говорит, что самое важное в бизнесе — понимать, что ты делаешь, как и для кого. По мнению Анастасии Осиповой, на этих трех китах строится суть любого дела, главное — не бояться и быстро принимать решения. Именно так она поступила в момент начала пандемии и оказалась в плюсе. В январе 2020 года, когда Китай закрыли, был велик риск остаться без вещей, как многие магазины. Быстро сориентировавшись, Анастасия отыскала поставщика и посредника в Корее и успела закупить весеннюю коллекцию.
— Я рискнула. Мне было страшно переводить неизвестному человеку почти
Новый Nasten's shop
— Каждый бизнес проходит стадию, когда нужно его обновить и вложить больше. Чем больше ты отдашь, тем больше получишь. Мне стало тесно и душно в магазине на Потанинской. Я понимала, что если не найду новое помещение и не сделаю там то, что хочу, то скорее всего я закрою магазин вообще. Но события сложились наилучшим образом, и 25 января 2021 года мы решились подписать договор на помещение, о котором думали 2 месяца. Нашей целью было сделать такое пространство, которое не смогут повторить, с уникальным дизайнерским ремонтом и мебелью на заказ, — объясняет Анастасия.
Один миллион был накоплен, еще миллион Анастасия взяла в кредит, но в итоге на открытие ушло почти три миллиона рублей. Период от подписания договора на аренду нового большого помещения в ЖК «Рим» до момента праздничного открытия девушка описывает как классный, ни с чем не сравнимый опыт, Анастасия даже сумела разобраться в системе кондиционирования, а прочие ремонтные вопросы для нее теперь пустяковое дело. Сегодня оба магазина продолжают работать, а новая весенняя коллекция уже ждет своих покупателей.
О моде и стиле
Сложно работать в модном бизнесе, если нет чувства стиля. Оно может быть врожденным или сформировавшимся со временем благодаря насмотренности, как было в случае с Анастасией: много времени девушка проводила, разглядывая стритстайлы на разных платформах. Принцип работы Анастасии — «фаст фешен», то есть быстрое обновление ассортимента с учетом последних новинок в мире моды.
— Я выбираю те вещи для магазина, которые бы надела сама. Мне нравится стиль кежуал, повседневные комфортные образы. Я не про женственность, я — широкого кроя брюки, пиджаки в стиле оверсайз, свободные свитера и рубашки. Бывают и платья, но мало, они обычно зависают, — говорит Анастасия и добавляет, что у нее в планах свое производство, создать идеальные лекала для пиджака, брюк, рубашки и других вещей.
О личной жизни
У Анастасии Осиповой есть муж, пара вместе уже 14 лет, познакомились на работе — он пришел устраиваться барменом в заведение, где Настя работала официанткой.
— Наша история про то, как два человека приехали в новый для них город устраивать жизнь. Я из Новокузнецка, а он из Усть-Илимска. Меня привлекло то, что у него были цели и стремления. Многие девушки считают, что нужно искать богатого мужчину, я же за то, чтобы встретить парня со стремлениями и вместе чего-то добиться, — считает сибирячка. У мужа Анастасии свой бизнес, каждый добился успехов в своей сфере благодаря взаимопомощи и поддержке.
— Четырнадцать лет — это колоссальный опыт. Понимать, что мы вместе столько прошли, реализовали свои мечты — это классно. Единственное, что у нас пока нет детей, но это наш план на ближайшие два года, — делится планами Анастасия Осипова.
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