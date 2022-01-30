«Хотеть машины уже не модно»: глава Wildberries — о воспитании семерых детей, вложениях в моменты и материальных ценностях

— Материальные ценности больше не котируются?

— Мне кажется, хотеть машины, шубы и яхты уже не модно. Нормальные люди давно поняли, что это неочевидные ценности. Если раньше имущество воспринималось как вложение, актив, то сейчас оно просто поглощает кучу денег. Новая машина теряет 30% в стоимости, как только ты выехал на ней из салона. Так нужна ли очередная новая, если предыдущая вполне неплоха?

Одна моя родственница постоянно твердит: «Таня, пока у вас есть возможность, нужно детям купить по квартире в Москве». Я ее понимаю, она принадлежит к поколению, которое помнит голод и нужду, ей спокойнее, когда есть что-то в запасе. Но я не понимаю, зачем покупать квартиры, если можно арендовать и не быть привязанным к одному месту? Тем более что жилой фонд имеет свойство устаревать морально, и через пять-десять лет тебе, может, будет некомфортно в этой квартире или у тебя поменяются жизненные обстоятельства. Тем более дети говорят, что останутся с нами до старости. Правда, Лена, старшая, собирается попробовать жить отдельно, но хочет дождаться, пока Саша окончит школу и Катя еще подрастет. Тогда они съедут от нас и поселятся втроем.

У нас очень много знакомых, и не только среди топ-менеджмента или владельцев бизнесов, которые живут в съемном жилье. Сейчас в обществе тенденция не вкладывать деньги в мертвые вещи, а тратить их на то, что дарит живые эмоции и делает тебя счастливым.

—Ты задумываешься про долгосрочное сохранение финансов — инвестиции, накопления?

— У нас с мужем на это один ответ — мы все заработки инвестируем в компанию. К нам периодически приходят разные банки, российские и иностранные, предлагают private banking. Но я плохой клиент, поскольку у меня нет ничего, что я могла бы им делегировать. Они убеждают, что нужно класть деньги под проценты. Я отвечаю: «Мне это совсем не интересно». Тут начинаются аргументы про подушку безопасности для детей.

— Твой бизнес — уже страховка для детей.

— Да, но у нас цель бизнеса не в том, чтобы заработанных денег хватило нашим детям, внукам и правну­кам. Мы хотим попробовать сделать в России «экономическое чудо», если мы поспособствуем смене бюджетной сырьевой экономики на предпринимательскую. Ну а если что-то «пойдет не так» и мне придется переехать на дачу к родителям выращивать картошку, я буду жалеть только о том, что не могу заниматься любимым делом, что у меня нет возможностей менять что-то к лучшему. О том, что не накупила квартир, домов и машин, горевать точно не стану.

Еще интервью с интересными людьми

«Зеленая сделка»: миллиардер Александр Сысоев рассказал, чем займется после продажи 2ГИС Сбербанку — интервью.

«Я первый раз об этом говорю»: Ольга Бузова — о сексе, детях и любви, после которой остаешься на пепелище.

Как программисты зарабатывают по 500 тысяч в месяц. Интервью о реальных зарплатах в IT-сфере.