«Хотеть машины уже не модно»: глава Wildberries — о воспитании семерых детей, вложениях в моменты и материальных ценностях

Основательница компании Wildberries Татьяна Бакальчук нечасто дает интервью. Бизнесвумен и ее семья редко появляются на публике и до последнего времени жили довольно закрыто. Специально для наших коллег из журнала Marie Claire Татьяна рассказала о философии минимализма в отношении денег, отсутствии дилеммы «купил–арендовал», подушке безопасности для семерых детей и мечте сделать «экономическое чудо».
Marie Claire: Люди начали более осознанно смотреть на потребление, накопления, траты, на что нужно расходовать, на что нет. Предлагаю поговорить именно об этом, Татьяна. Но начать хотелось бы с вопроса, что ты считаешь своим главным капиталом?
Татьяна Бакальчук: Людей и отношения. У меня большая семья, семеро детей — это о-го-го какой капитал! Много родственников в возрасте со стороны мамы и папы, с которыми я близка. Я очень переживаю, когда они болеют. Хорошо, что я могу оплачивать лечение, операции, нанимать сиделок. Возможность помогать — самое главное, что человеку дают деньги.
В понятие «капитал» также входит команда, без которой компания не могла бы так быстро расти. Горжусь, что сотрудники Wildberries могут большую часть вопросов закрывать без указаний и лишнего контроля.
— Я знаю, что компания арендует для ряда сотрудников жилье на Кипре — строит выездное комьюнити. Любопытная практика.
— Я бы назвала это акселератором. Истории уже года два, первый раз делали выезды в конце 2019 года, арендовали дом на пару месяцев. Прошлой весной тоже сначала сняли на небольшой срок, а потом так вышло, что ребята там застряли до лета. Мы заметили, что в режиме коворкинга-коливинга проекты двигаются быстрее. В этом году решили продлить эксперимент. Сняли на год четыре домика, команда частями и по очереди туда выезжает работать. Посмотрим, что нам это даст.
— Продолжая разговор о людях и отношениях, много ли у тебя друзей?
— Со школьными и институтскими подругами мы давно разошлись, на встречи выпускников я не хожу. Может, когда-то и было желание приехать на встречу на красивой машине, показать, что я чего-то достигла. Такие мысли возникают у каждого человека, который начинает добиваться успеха. Сейчас, конечно, таких мыслей нет. Но, ты знаешь, я потихоньку начинаю общаться со старыми знакомыми, если они на меня выходят.
Я по натуре интроверт: мне сложно сходиться с людьми, я напрягаюсь, когда на меня направлено слишком много внимания. Мы с Владом, моим мужем, долго жили закрыто, не общались особо ни с кем. Но примерно три года назад решили, что нужно быть более открытыми.
— Время — тоже ценный ресурс. Как ты его тратишь, какие у тебя правила?
— Мне бы хотелось научиться приводить планы в баланс, яснее «расчерчивать» будущее. Например, Саша Бречалов (глава Удмуртии. — Прим. ред.), которого я давно знаю, расписывает свободные дни на год вперед, потому что время ограниченно, а дел, которые хочется в него уместить, много. Увы, я не владею тайм-менеджментом на таком уровне и всё делаю по наитию.
— Планировать на год вперед вроде бы и хорошо, но тебе не кажется, что так человек лишает себя свободы? Например, у человека по плану Большой театр, а он…
— …На каток рвется? Да, наверное, такое детальное планирование — это слишком, организм начинает сопротивляться. Зато потом он посмотрит назад, увидит, сколько дел сделал за год, какой он молодец. А другой оглянется, и непонятно, куда время делось, раз он и это не успел, и то не успел. Может, стоит писать список дел, которые точно нужно сделать? Например, я хочу со второй дочкой посещать концерты классической музыки, у нее к этому тяга. Когда есть цель, начинаешь предметно планировать: тогда-то скрипачка приезжает, в другом месяце — интересный тенор. Мы тут прозевали выступление Пласидо Доминго в Большом театре, до сих пор корю себя — где и когда теперь моя дочь, которая увлекается вокалом и музыкой, сможет его увидеть и услышать?
И по этому списку можно исправлять «недоработки». Например, сходить со старшим сыном на новогоднюю елку, потому что мы ни разу не были за все пять лет его жизни. Постоянно откладываешь, откладываешь, потом раз — время ушло.
В этот раз мы елку нарядили 1 декабря, потому что обычно у нас это происходит под самый Новый год в такой спешке, что никакого ощущения праздника нет. Голова занята мыслями, как быстрее доделать дела, накупить подарков, организовать новогодний ужин. Мы решили, что так делать больше не будем. Надо сосредотачиваться на том, что важно.
— Возьмем твой обычный день: что тебе важно сделать лично для себя за 24 часа?
— Обычно на себя времени не хватает, но за последние пару лет у меня выработалась привычка заниматься спортом. Я уже не чувствую себя виноватой, что трачу на это час-полтора почти каждый день. Четыре раза в неделю занимаюсь с тренером, собираюсь снова начать бегать или ездить на велосипеде. Я себе объяснила, что, если не тренироваться, сил не будет ни на работу, ни на детей, ни на что.
— Мы поговорили, как инвестировать время — самый дорогой ресурс. Давай перейдем к деньгам. На что важно тратить деньги, на что — не важно?
— Моя семья тратит на новые впечатления, путешествия, общение. У нас сложилась традиция в январе ездить на несколько дней кататься на лыжах. Расширенным составом: брат с семьей, сестра, родители и все наши дети. До ковида два года летом той же компанией выезжали на Кипр. Это и общение, и смена картинки, и спорт, и воспитание в детях семейственности. Четыре в одном, очень удобно.
Много денег уходит на образование детей. Старшая готовится к поступлению в вуз с репетиторами. Вторая с четырех лет занимается музыкой, хотя одно время устала и очень протестовала. Мы с мужем сказали: «Не хочешь — не занимайся, отдохни год-полтора». Она к скрипке год не подходила, потом начала постепенно опять втягиваться, пошел обратный процесс. Мне кажется, когда ты музыкален по сути, по природе, когда это внутри у тебя сидит, ты не можешь не играть, не петь. Она занимается с педагогами, прошлым летом попросила купить ей портативное цифровое пианино, чтобы с собой возить, не терять форму. Поехала в экспедицию на Белое море, и всех там достала: «Как я здесь без пианино?» На третий день ей где-то нашли синтезатор. Ну а я купила портативный к ее возвращению.
— Необычный выбор места отдыха для подростка — Белое море…
— Ты знаешь, получилось невероятное путешествие. Я узнала, что современные ученые-биологи, очень интересные люди, организовали экологический лагерь с дайвингом и образовательными программами для детей. И отпустила туда дочерей. На такие поездки денег никогда не жалко. Впечатления, путешествия, образование, общение — это правильные траты.
— Материальные ценности больше не котируются?
— Мне кажется, хотеть машины, шубы и яхты уже не модно. Нормальные люди давно поняли, что это неочевидные ценности. Если раньше имущество воспринималось как вложение, актив, то сейчас оно просто поглощает кучу денег. Новая машина теряет 30% в стоимости, как только ты выехал на ней из салона. Так нужна ли очередная новая, если предыдущая вполне неплоха?
Одна моя родственница постоянно твердит: «Таня, пока у вас есть возможность, нужно детям купить по квартире в Москве». Я ее понимаю, она принадлежит к поколению, которое помнит голод и нужду, ей спокойнее, когда есть что-то в запасе. Но я не понимаю, зачем покупать квартиры, если можно арендовать и не быть привязанным к одному месту? Тем более что жилой фонд имеет свойство устаревать морально, и через пять-десять лет тебе, может, будет некомфортно в этой квартире или у тебя поменяются жизненные обстоятельства. Тем более дети говорят, что останутся с нами до старости. Правда, Лена, старшая, собирается попробовать жить отдельно, но хочет дождаться, пока Саша окончит школу и Катя еще подрастет. Тогда они съедут от нас и поселятся втроем.
У нас очень много знакомых, и не только среди топ-менеджмента или владельцев бизнесов, которые живут в съемном жилье. Сейчас в обществе тенденция не вкладывать деньги в мертвые вещи, а тратить их на то, что дарит живые эмоции и делает тебя счастливым.
—Ты задумываешься про долгосрочное сохранение финансов — инвестиции, накопления?
— У нас с мужем на это один ответ — мы все заработки инвестируем в компанию. К нам периодически приходят разные банки, российские и иностранные, предлагают private banking. Но я плохой клиент, поскольку у меня нет ничего, что я могла бы им делегировать. Они убеждают, что нужно класть деньги под проценты. Я отвечаю: «Мне это совсем не интересно». Тут начинаются аргументы про подушку безопасности для детей.
— Твой бизнес — уже страховка для детей.
— Да, но у нас цель бизнеса не в том, чтобы заработанных денег хватило нашим детям, внукам и правнукам. Мы хотим попробовать сделать в России «экономическое чудо», если мы поспособствуем смене бюджетной сырьевой экономики на предпринимательскую. Ну а если что-то «пойдет не так» и мне придется переехать на дачу к родителям выращивать картошку, я буду жалеть только о том, что не могу заниматься любимым делом, что у меня нет возможностей менять что-то к лучшему. О том, что не накупила квартир, домов и машин, горевать точно не стану.
Еще интервью с интересными людьми
«Зеленая сделка»: миллиардер Александр Сысоев рассказал, чем займется после продажи 2ГИС Сбербанку — интервью.
«Я первый раз об этом говорю»: Ольга Бузова — о сексе, детях и любви, после которой остаешься на пепелище.
Как программисты зарабатывают по 500 тысяч в месяц. Интервью о реальных зарплатах в IT-сфере.