Лиза Симпсон и все, все, все: сибирячка создает невероятно милые ковры с мультяшными персонажами

Юлиана считает, что для счастья человеку нужно девять ковров: возле кровати, компьютерного стола, у зеркала или в гардеробной, в центре зала, у туалетного столика, возле ванной, у туалета, коврик для кота или собаки, у входной двери, но только не тафтинговый, а обычный, дверной.



— На первый взгляд может показаться, что это много. Но когда у вас появляется один, вы сразу придумываете еще тысячу идей, которые хотелось бы видеть у себя дома, — это мне и заказчики часто пишут, — объясняет Юлиана.

Лиза Симпсон показывает L

Начинала Юлиана с ковровой вышивки — с помощью специальной иглы протягивала шерсть в каждую петельку ковра. Это долгий и кропотливый труд, но гораздо экономнее, чем тафтинг. Первое изделие получилось размером 15 на 15 сантиметров с изображением Лизы Симпсон, персонажа мультсериала «Симпсоны», которая показывает пальцами знак L.

— Я сделала его для себя и не собиралась никуда продавать. Я перфекционист и человек с вечным синдромом самозванца, мне нужно, чтобы всё было максимально идеально, только тогда я могу показать это на людях. Поэтому первый коврик уж точно не входил в список идеальных работ. Я четыре месяца работала и набиралась опыта, прежде чем смогла рассказать об этом миру, — делится мастер.

