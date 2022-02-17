Лиза Симпсон и все, все, все: сибирячка создает невероятно милые ковры с мультяшными персонажами

Идея создавать ковры пришла Юлиане Дарчидзе во время просмотра ленты TikTok. Сибирячка увидела, как парень из каких-то немыслимых предметов шаг за шагом создает произведения искусства, и решила, что тоже в силах овладеть ремеслом под названием тафтинг. Так в мае 2021 года ковры плотно вошли в жизнь Юлианы — она бросила работу бровистом, с головой погрузилась в пряжу, шерсть и начала творить. Что из этого вышло — в материале НГС.
Тафтинг — что это такое?
Это такой тип текстильного производства, при котором нить вставляется на первичную основу. После завершения вязания через ткань снаружи вводят короткие П-образные петли из лишней пряжи так, чтобы их концы смотрели внутрь.
— К сожалению, так уж вышло, что тафтинг — совершенно новое для России направление, на русском языке почти ничего нет, особенно год назад, когда я начинала. Поэтому всё пришлось собирать по крупицам, смотреть видео зарубежных мастеров и учиться на своих же ошибках. Отсюда и цена ошибки, ты просто работаешь наугад, берешь ткань и понимаешь, что она не подходит, берешь другую. И так шаг за шагом. Конечно, сейчас направление выстрелило, и можно просто посоветоваться или купить информацию у своих коллег по цеху, но какие-то нюансы всё равно придется пройти самому, — объясняет Юлиана.
Слово «тафтинг» расшифровывается буквально как «стегание пучками», именно этим и занимается Юлиана. Ковры создаются из пряжи: акрил, шерсть, смесовая, которой забивается ткань, — основа.
— Материалы заказываю в основном у поставщиков. Если пряжа, то у оптовиков, потому что ковры стегаются не в одну нить, и тратится очень много пряжи — километры. Ткани в Новосибирске нет, специальной ткани для тафтинга нет даже в России, пистолетов тоже, поэтому всё заказывается извне, в основном из Китая. Но я стараюсь покупать через российских ребят, чтобы не ждать по два месяца и знать сразу, что всё рабочее и проверенное (если говорить о пистолете). Хотя Китай, конечно, дешевле, но каждому своё, — уточняет мастерица.
Юлиане 24 года. По образованию девушка преподаватель истории, но работать по специальности не стала, решила искать себя. До занятий тафтингом она оформляла брови, но спустя время устала от работы в салоне. Ее молодой человек не только поддерживает ее увлечение, но иногда даже помогает ей работать над очередным изделием.
— Ну, скорее, в технической части. Например, собрать новую раму или отвезти, привезти пакеты с расходниками — они порой бывают тяжелыми и объемными. Как-то у меня сломался пистолет, это было ужасно, никто, конечно, в России не занимается ремонтом, поэтому ему пришлось самостоятельно разбирать и чинить его, опираясь на американские видеоблоги и свои умения, — рассказывает мастерица.
Стоимость пряжи — в среднем 500 рублей за упаковку. Есть и дешевле, но ковры из дешевой некачественной пряжи сильно линяют, предостерегает Юлиана. Пистолет для тафтинга можно купить за 15–19 тысяч рублей, а прочие расходники — рама, клей, баллончики с краской — это всё легко можно найти в специализированных магазинах вроде «Леруа Мерлен». Еще нужны проектор и машинка для стрижки ковра — такое добро предлагают на «Авито» примерно за 6 тысяч рублей.
— На один средний ковер уходит около трех дней, если заниматься исключительно им и ничем больше, — отмечает Юлиана. — Но средние сроки — это 5–7 дней, не считая очереди заказов.
— Как вообще происходит процесс создания ковра? На деревянную раму натягивается ткань и создается плотное полотно, через проектор отображается картинка. Эту картинку мы переводим маркером на ткань — и можем начинать забивать ковёр пряжей при помощи специального пистолета: мы ведем рисунок, сначала контуры, потом заливка. Потом проклеиваем ковер специальной тканью и оформляем задник: я заливаю фон баллончиками черного и фиолетового цветов, а сверху через трафарет пишу свой логотип. Завершающий этап — подстригаем коврик машинкой для стрижки овец, ровняем ножницами, пылесосим — изделие готово, — улыбается девушка.
Количество тафтеров сегодня увеличилось, но в Новосибирске их немного — Юлиана знает всего двоих. Между собой мастера не конкурируют, каждый работает со своими эскизами. Однако если говорить о конкурентах по стране, то следует отметить борьбу за качество: немало изделий, заказанных через интернет, идут на выброс после первой стирки.
Юлиана считает, что для счастья человеку нужно девять ковров: возле кровати, компьютерного стола, у зеркала или в гардеробной, в центре зала, у туалетного столика, возле ванной, у туалета, коврик для кота или собаки, у входной двери, но только не тафтинговый, а обычный, дверной.
— На первый взгляд может показаться, что это много. Но когда у вас появляется один, вы сразу придумываете еще тысячу идей, которые хотелось бы видеть у себя дома, — это мне и заказчики часто пишут, — объясняет Юлиана.
Лиза Симпсон показывает L
Начинала Юлиана с ковровой вышивки — с помощью специальной иглы протягивала шерсть в каждую петельку ковра. Это долгий и кропотливый труд, но гораздо экономнее, чем тафтинг. Первое изделие получилось размером 15 на 15 сантиметров с изображением Лизы Симпсон, персонажа мультсериала «Симпсоны», которая показывает пальцами знак L.
— Я сделала его для себя и не собиралась никуда продавать. Я перфекционист и человек с вечным синдромом самозванца, мне нужно, чтобы всё было максимально идеально, только тогда я могу показать это на людях. Поэтому первый коврик уж точно не входил в список идеальных работ. Я четыре месяца работала и набиралась опыта, прежде чем смогла рассказать об этом миру, — делится мастер.
Однажды на «Авито» Юлиане написал молодой человек — хотел заказать ковер в подарок подругам. Спустя время при доставке выяснилось, что это продюсер ТНТ Тим Байтс, а подарок он посылает YouTube-блогерам Анастасии Ларкичевой и Марине Басистой — девушки ведут свой канал Seventeennine и живут в Нью-Йорке.
— На ковре было написано название их канала. Этот коврик теперь живет у девочек в Нью-Йорке, они даже выкладывали как-то его в сторис, когда он пришел. Это невероятное событие, конечно, учитывая, что я знаю девочек много лет. Мне было очень приятно делать коврик для них, понимая при этом, что это не бартер, не реклама, а самая обычная оплаченная работа, — довольна Юлиана.
Хейт и скандальные клиенты
За почти год работы Юлиане не встречались недовольные клиенты, но такие истории случаются у ее коллег — люди жалуются на стоимость, обесценивая труд мастера.
— Вот только если бы они сами сначала приобрели всё оборудование и материалы, что уже вышло бы раз в 10 дороже желаемого ковра, а потом попробовали сами его создать, тогда поняли бы, что ковер вышел не таким красивым и качественным, как ожидалось. Потому что в стоимость вкладывается еще и опыт мастера, который он нарабатывал со временем, и, к сожалению, это не так легко и просто, как может казаться на 15-секундном видео из TikTok. Зачастую люди хотят коврик за три тысячи рублей, когда лишь пряжи на него может уйти тысяч на пять, — считает рукодельница.
Заработок и планы на будущее
Ни один тафтер не дает четкого прайса для своих изделий, потому что итоговая цена складывается из размера изделия и сложности рисунка. Хотите узнать цену — покажите картинку.
— Если очень сильно размыто говорить и притянуть цену за уши, то в среднем один коврик размером метр на метр стоит около 10 тысяч рублей, но это очень неточная цена. Всё зависит от множества других деталей. Себестоимость ковра бывает разной, она зависит от количества пряжи, ее цветов и многого другого, плюс сюда входит амортизация инструмента, а его очень много: от пистолета и рамы до банальных ножниц. Суммы выходят немаленькими, поэтому изделия не могут стоить дешево, — объясняет изготовительница ковров.
Заработок зависит от сезонности. Например, декабрь был прибыльным — много ковров приобрели в подарок. В месяц в среднем можно создать около 10 ковров.
— Можно и больше, но я стараюсь заботиться о себе и давать отдых, потому что встретить выгорание не хотелось бы, — признается девушка. — Никаких переутомлений, поработали — отдохнули. Работа должна приносить удовольствие. И даже если бы деньги могли появляться сами собой, я всё равно занималась бы тафтингом для души, это правда то, что мне очень нравится. Мне нравится радовать людей и видеть их улыбки, счастливые отзывы, которые они отправляют после получения ковриков своей мечты.
Пока Юлиана работает дома, но в будущем планирует снять студию. Говорит, что хочет разделять пространство и иметь рабочий уголок. В списке желаний есть пункт расширить штат — в одиночку с объемом работы Юлиана уже не справляется и сильно устает.
— А если мыслить глобально, конечно, хотелось бы равняться на индонезийских коллег, которые имеют фабрики и масштабное производство, — делится Юлиана Дарчидзе планами на будущее.
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