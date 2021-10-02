Разглядывая квартиры новосибирцев на сайтах по продаже недвижимости, можно встретить много примет времени. Иногда это старые комоды и коричневые «стенки» с хрусталем из 70–80-х , а иногда — арки и кожаная мебель, как было модно в 90-х . Каждое десятилетие отличает своя мода и предметы интерьера. Мы попросили архитекторов рассказать про культовые вещи разных десятилетий, иметь которые в доме считалось шиком.

1970–1980-е : «cтенка» с хрусталем