Разглядывая квартиры новосибирцев на сайтах по продаже недвижимости, можно встретить много примет времени. Иногда это старые комоды и коричневые «стенки» с хрусталем из
1970–1980-е: «cтенка» с хрусталем
Чтобы перенестись в прошлое, машину времени иметь необязательно. Достаточно начать искать квартиру для покупки или аренды, и тогда можно увидеть культовые когда-то ковры и коричневые стенки, теперь считающиеся уродством. В приличном доме в
— Тогда в моде был хрусталь, чешское стекло мы покупали в Москве с переплатой у спекулянтов. В спальне у нас была румынская мебель, — вспоминает Ольга Сафронова. В зале стояла шикарная чехословацкая «стенка», а диван какой! В том гарнитуре было еще два кресла и раскладной стол. И стоил он аж
В основном «стенки» тогда у всех были одинакового коричневого цвета, в самих квартирах всё было похожим, недаром это обыграли в популярном фильме «Ирония судьбы, или С легким паром».
— Двери, обитые дерматином. Обязательный атрибут зала — «стенка» из ДСП производства Восточной Европы, такой же важный атрибут — хрустальная люстра, — перечисляет архитектор Андрей Буслаев приметы времени. — Импортная сантехника — цветные унитазы, обычно голубые — иметь было очень круто: «О, у них даже голубой унитаз!»
Как добавил архитектор Евгений Белавин, культовой вещью был цветной телевизор и в большом почете находились домашние библиотеки, даже если хозяева книг не читали.
— У моего одноклассника дома была настоящая маленькая электромастерская, и я ему совершенно искренне завидовал, а он искренне восхищался стеллажами с 14 аквариумами и сотней разных рыбок у меня в комнате, — улыбается Евгений Белавин. — У нас в моде были увлечения и наполнение, с ними связанное, а не бутафория и мишура. Аквариумы, клетки с хомяками и канарейками, потолки, увешанные авиамоделями и ракетами. Именно это казалось разумным и естественным.
1990-е: «дичайшие»
потолки, арки и кожаная мебель
В эти годы наступил жуткий кризис, люди еще долго продолжали жить со старой мебелью.
— Робко всё было у большинства в
На волне появления первого разнообразия в обиход вошло слово «евроремонт». По словам архитектора Андрея Буслаева, появились модульные потолки, стеновые панели и декоративные штукатурки, цветная покраска, встраиваемые точечные светильники, ламинат и керамогранит.
— Характерные черты евроремонта — гипсокартонная резьба: кривые потолки, ниши на стенах, всевозможная перфорация и вообще дичайшая геометрия потолков и стен. Натяжные потолки всех возможных «вырвиглазных» цветов и фактур. Арки и колонны всех возможных пропорций, — рассказывает Андрей Буслаев. — Разделение всей мебели на две части — «классику» и «модерн». Кожаная (с придыханием) мебель. Кожаный диван и кожаная куртка — суперфетиш вплоть до конца
Нулевые: евроремонт теснит ИКЕА
В конце
— Экономический ренессанс и новые надежды нулевых совпали с интернет-бумом и огромным потоком информации, рухнувшим на нас. Экспансия западной идеологии потребления продолжалась, а с ростом покупательной способности — и экспансия торговых сетей, и производителей. В тираж шли стили и направления, материалы и фактуры, новинки и псевдоновинки, — описывает дизайнер Евгений Белавин.
Дизайнер интерьеров Елена Каплина говорит, что в середине нулевых волны из гипсокартона на потолке и арки всё еще были пределом мечтаний для новосибирцев.
— Мы подготавливали реализацию этих безумных интерьеров. Тогда было всё подряд. У нас были интерьеры, где на одной стене был камень, на другой — обои, где была полукруглая колонна в небольшой «однешке», фотопечать на стекле и 5 видов плитки в санузле. То есть всё лучшее сразу, — вспоминает Елена Каплина. — Сейчас я работаю с людьми, которым были удобны эти ковры на стенах и мебельные лаковые стенки. Они хотят то же самое, только в современном исполнении. Это люди, которым нужно большое количество цветочных фактур, орнаментов. Когда должны быть шторы с рисунком, обои с рисунком, ковер с рисунком.
По мнению Елены Каплиной, это нормально для первого интерьера, такой период надо просто пережить, второй интерьер люди обычно делают лаконичнее и проще. Более минималистичные интерьеры с конца нулевых новосибирцам помогает делать ИКЕА. Войдя к нам в город, шведы прочно обосновались в квартирах, а на фотографиях друзей из дома в инстаграме можно легко узнать свой диван, шкаф или постельное белье.
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