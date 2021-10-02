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Ковры, хрусталь в чехословацкой «стенке» и «дикие» потолки — культовые вещи 80-х, 90-х и нулевых, иметь которые считалось шиком

А вы помните, когда признаком зажиточности были цветные унитазы?

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В 80-е годы хозяйки обзаводились хрусталем для коричневых «стенок»

В 80-е годы хозяйки обзаводились хрусталем для коричневых «стенок»

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Разглядывая квартиры новосибирцев на сайтах по продаже недвижимости, можно встретить много примет времени. Иногда это старые комоды и коричневые «стенки» с хрусталем из 70–80-х, а иногда — арки и кожаная мебель, как было модно в 90-х. Каждое десятилетие отличает своя мода и предметы интерьера. Мы попросили архитекторов рассказать про культовые вещи разных десятилетий, иметь которые в доме считалось шиком.

1970–1980-е: «cтенка» с хрусталем


Чтобы перенестись в прошлое, машину времени иметь необязательно. Достаточно начать искать квартиру для покупки или аренды, и тогда можно увидеть культовые когда-то ковры и коричневые стенки, теперь считающиеся уродством. В приличном доме в 70–80-е годы обязательно должен был быть ковер, желательно, два — на стене и на полу. Некоторым даже казалось, если в доме нет ни одного ковра, в нём царит беспробудная нищета. В одинаковых «стенках» было положено выставлять хрусталь.

— Тогда в моде был хрусталь, чешское стекло мы покупали в Москве с переплатой у спекулянтов. В спальне у нас была румынская мебель, — вспоминает Ольга Сафронова. В зале стояла шикарная чехословацкая «стенка», а диван какой! В том гарнитуре было еще два кресла и раскладной стол. И стоил он аж 6 000 руб. — по тем временам это были бешеные деньги, «Волга» столько стоила. «Стенка» была настолько дорогая, что ее никто не покупал, всего две было в городе. Я зашла в магазин и обалдела! Мужу рассказала, и он решил посмотреть. Зарплата у него была очень хорошая, средний заработок — 800–900 руб. Он был сборщиком-клепальщиком на Чкаловском заводе, и о нём писали в газетах как о передовике производства. Так у нас появился гарнитур, и на экскурсии стали приходить в гости соседи.

В <nobr class="_">90-е</nobr> в моду вошел евроремонт с его арками, нишами и криволинейными потолками

В 90-е в моду вошел евроремонт с его арками, нишами и криволинейными потолками

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В основном «стенки» тогда у всех были одинакового коричневого цвета, в самих квартирах всё было похожим, недаром это обыграли в популярном фильме «Ирония судьбы, или С легким паром».

— Двери, обитые дерматином. Обязательный атрибут зала — «стенка» из ДСП производства Восточной Европы, такой же важный атрибут — хрустальная люстра, — перечисляет архитектор Андрей Буслаев приметы времени. — Импортная сантехника — цветные унитазы, обычно голубые — иметь было очень круто: «О, у них даже голубой унитаз!»

Как добавил архитектор Евгений Белавин, культовой вещью был цветной телевизор и в большом почете находились домашние библиотеки, даже если хозяева книг не читали.

— У моего одноклассника дома была настоящая маленькая электромастерская, и я ему совершенно искренне завидовал, а он искренне восхищался стеллажами с 14 аквариумами и сотней разных рыбок у меня в комнате, — улыбается Евгений Белавин. — У нас в моде были увлечения и наполнение, с ними связанное, а не бутафория и мишура. Аквариумы, клетки с хомяками и канарейками, потолки, увешанные авиамоделями и ракетами. Именно это казалось разумным и естественным.

1990-е: «дичайшие

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потолки, арки и кожаная мебель

В конце нулевых в квартиры новосибирцев стала проникать ИКЕА

В конце нулевых в квартиры новосибирцев стала проникать ИКЕА

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В эти годы наступил жуткий кризис, люди еще долго продолжали жить со старой мебелью.

— Робко всё было у большинства в 90-е и довольно наивно. Не до барства людям, когда на завтрак, обед и ужин жареная на маргарине перемороженная картошка или лапша с луком, — объясняет Евгений Белавин. — Затем нас, жаждущих перемен, стали учить мещанству. Вчерашний барыга и спекулянт вдруг понял, что стесняться ему не стоит, — именно он будет служить примером для подражания. И воцарился хаос. К велюровым диванам, коврам, хрусталям и гарнитурам добавились видеодвойки и «грюндики» с «диагоналями» (телевизоры марки Grundig. — Прим. ред.), малиновые пиджаки и прочие сомнительные атрибуты расточительства. Часто какой-нибудь диван или телевизор, или люстра кочевали от соседа к соседу, от знакомых к знакомым, не то что не теряя, а, наоборот, прибавляя в цене. Этакая ярмарка тщеславия и зависти, помноженной на глупость.

На волне появления первого разнообразия в обиход вошло слово «евроремонт». По словам архитектора Андрея Буслаева, появились модульные потолки, стеновые панели и декоративные штукатурки, цветная покраска, встраиваемые точечные светильники, ламинат и керамогранит.

— Характерные черты евроремонта — гипсокартонная резьба: кривые потолки, ниши на стенах, всевозможная перфорация и вообще дичайшая геометрия потолков и стен. Натяжные потолки всех возможных «вырвиглазных» цветов и фактур. Арки и колонны всех возможных пропорций, — рассказывает Андрей Буслаев. — Разделение всей мебели на две части — «классику» и «модерн». Кожаная (с придыханием) мебель. Кожаный диван и кожаная куртка — суперфетиш вплоть до конца 90-х (от кожаных пальто чекистов, которые были тогда супергероями масскульта).

Нулевые: евроремонт теснит ИКЕА


В конце 90-х признаком зажиточности стало пластиковое окно. Массово доступными для новосибирцев такие окна оказались уже в нулевых. Сами интерьеры стали разнообразнее.

— Экономический ренессанс и новые надежды нулевых совпали с интернет-бумом и огромным потоком информации, рухнувшим на нас. Экспансия западной идеологии потребления продолжалась, а с ростом покупательной способности — и экспансия торговых сетей, и производителей. В тираж шли стили и направления, материалы и фактуры, новинки и псевдоновинки, — описывает дизайнер Евгений Белавин.

Дизайнер интерьеров Елена Каплина говорит, что в середине нулевых волны из гипсокартона на потолке и арки всё еще были пределом мечтаний для новосибирцев.

— Мы подготавливали реализацию этих безумных интерьеров. Тогда было всё подряд. У нас были интерьеры, где на одной стене был камень, на другой — обои, где была полукруглая колонна в небольшой «однешке», фотопечать на стекле и 5 видов плитки в санузле. То есть всё лучшее сразу, — вспоминает Елена Каплина. — Сейчас я работаю с людьми, которым были удобны эти ковры на стенах и мебельные лаковые стенки. Они хотят то же самое, только в современном исполнении. Это люди, которым нужно большое количество цветочных фактур, орнаментов. Когда должны быть шторы с рисунком, обои с рисунком, ковер с рисунком.

По мнению Елены Каплиной, это нормально для первого интерьера, такой период надо просто пережить, второй интерьер люди обычно делают лаконичнее и проще. Более минималистичные интерьеры с конца нулевых новосибирцам помогает делать ИКЕА. Войдя к нам в город, шведы прочно обосновались в квартирах, а на фотографиях друзей из дома в инстаграме можно легко узнать свой диван, шкаф или постельное белье.

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80-е90-едомквартирамебельремонт
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