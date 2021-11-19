Сибирячка вложила 400 тысяч в цветочный салон в MilkHouse — через 5 месяцев ее попросили съехать

В Новосибирске владелица цветочного салона Анна Кальван вложила несколько сотен тысяч рублей в открытие и оборудование новой торговой точки в престижном жилом комплексе MilkHouse. Спустя пять месяцев после заключения договора аренды ее попросили освободить помещение.



Все клиенты шли в MilkHouse

Цветочный бизнес Анны Кальван стартовал 3 года назад, первой точкой в 10 квадратов тогда стал магазин «Гастрономъ» на улице Советской. Когда бизнес стал расширяться, Анна решила найти новое помещение с отдельным входом. В конце 2020 года предпринимательница начала поиски такого, ориентируясь на центр Новосибирска, на это ушло полгода.

