Сибирячка вложила 400 тысяч в цветочный салон в MilkHouse — через 5 месяцев ее попросили съехать

Цветочный салон выгнали из MilkHouse после затрат в 350 тысяч на открытие
В Новосибирске владелица цветочного салона Анна Кальван вложила несколько сотен тысяч рублей в открытие и оборудование новой торговой точки в престижном жилом комплексе MilkHouse. Спустя пять месяцев после заключения договора аренды ее попросили освободить помещение.
Все клиенты шли в MilkHouse
Цветочный бизнес Анны Кальван стартовал 3 года назад, первой точкой в 10 квадратов тогда стал магазин «Гастрономъ» на улице Советской. Когда бизнес стал расширяться, Анна решила найти новое помещение с отдельным входом. В конце 2020 года предпринимательница начала поиски такого, ориентируясь на центр Новосибирска, на это ушло полгода.
— В мае я наткнулась на то, что искала. Помещение, конечно, маленькое: 18 квадратов за 39 тысяч в месяц, но зато отдельное и в престижном доме MilkHouse. Несколько дней велись переговоры с собственником, утверждались все вопросы: возможность поставить холодильную установку и прочее.
Ко дню открытия нового цветочного салона владелица запустила рекламу, подготовила мастер-классы и заказала ведущих, потратила на это еще около 50 тысяч рублей. Начало было таким успешным, что было принято решение закрыть старую точку на Советской: все клиенты шли в MilkHouse.
— В общем, работа у нас активно шла, обязательства мы выполняли: оплачивали аренду в течение часа с выставления счета. Я запланировала улететь в Москву на 2 месяца. И за день до отлета приходит мне фотография в WhatsApp с текстом: «Уважаемый арендатор, просим вас освободить помещение, согласно пункту договора,
Договор позволял расторжение
Собственник помещения пошел на небольшую уступку, предоставив Кальван дополнительно 10 дней, то есть всего 40 дней, чтобы съехать. Стоит отметить, что договор аренды, заключенный Анной, позволяет любой из сторон расторгнуть его, предупредив партнера за месяц.
— Анна снимала помещение с идеальным ремонтом, она стала его первым арендатором. Ввиду стечения обстоятельств и необходимости изъятия помещения под другие нужды нами было принято решение о расторжении, о чем мы ее своевременно уведомили. При расставании мы также пошли Анне навстречу, не потребовав от нее приводить в первоначальное состояние некоторые опции, которые она изменила под свой цветочный салон, — прокомментировал ситуацию НГС собственник помещений, отказавшись называть свои данные.
В MilkHouse НГС пояснили, что Анна Кальван арендовала 18 квадратов у предпринимателя, который в свое время приобрел большой офис, разбив его на несколько отдельных помещений.
— Все, что я покупала для этой точки, было сделано под заказ специально для этого помещения. То же зеркало во всю стену не снять, не разбив его. Эта история стала для меня уроком: сейчас найдена новая точка, я буду заключать долгосрочный договор аренды с возможностью расторжения с предупреждением партнера за длительный срок. Я бы хотела придать огласку эту ситуации, чтобы арендаторы настаивали при подписании договора аренды на пункте, что арендодатель может уведомить о прекращении договора не менее чем за 3–6 месяцев. А также, чтобы арендодатели если не уверенны в своём желании, то не сдавали бы помещения, — подытожила Анна Кальван.
Совет юриста
Чтобы не столкнуться с таким неожиданным выселением после каких-то вложений в ремонт или оборудование помещения, действительно лучше заключать договор долгосрочной аренды.
— В такой договор необходимо включить конкретную сумму компенсации, которую должен будет выплатить инициатор расторжения договора аренды. В случае, если вы вкладываетесь в ремонт помещения без отделки, который, очевидно, будет полезен и собственнику помещения, я бы рекомендовал попытаться договориться с собственником о том, чтобы эти расходы пошли в счет арендных платежей (затраты на работы и материалы необходимо отразить в приложении к договору). После согласования эти нюансы необходимо также четко прописать в договоре аренды, — добавляет юрист Сергей Гладких.
В августе НГС рассказывал историю молодой мамы, которая открыла цветочный магазин, вошедший в топ-10 главных бизнес-открытий года в Новосибирске. Из материала можно узнать, как маленькому магазину удалось так быстро завоевать любовь горожан, какие были затраты на запуск бизнеса и какую прибыль приносит сейчас каждый проданный цветок, и причем здесь олимпийский чемпион.