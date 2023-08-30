«Нужно три секунды храбрости»: мама двойняшек открыла магазин, чтобы пережить развод — теперь ее одежда мелькает в сериалах

Развелась, но не отчаялась

В 2019 году Яна Григоренко стала мамой двух дочек. Казалось бы, в ее жизни начался новый счастливый этап, полный радости, но как признается она сама, дети становятся лакмусовой бумагой для пары, которая провела вместе долгих 10 лет.

— Когда девочки родились, я поняла, что не хочу, чтобы глядя на меня, они в будущем строили такую же модель отношений, как была у меня с мужем. Вероятно, для самой себя мне не хватало смелости принять решение о разводе, но когда у меня появилась ответственность перед дочерьми, я не стала колебаться. Никто из нас не был плохим, не было ни измен, ни чего-то еще из ряда вон выходящего — просто я не чувствовала себя комфортно. Муж начал по-другому себя вести, допускал глупые ошибки, как будто бы он делал это специпально для того, чтобы я решилась. Мы просто не смогли удовлетворить потребности друг друга, — рассказывает Яна Григоренко. Через три месяца после рождения дочерей супруги разъехались, а через полгода развелись.