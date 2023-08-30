«Нужно три секунды храбрости»: мама двойняшек открыла магазин, чтобы пережить развод — теперь ее одежда мелькает в сериалах

Яна Григоренко — одна из владелиц популярного в городе магазина одежды Frends Zone и мама двойняшек. Когда ее дочкам было всего три месяца, она отважилась на смелый шаг и ушла от мужа, потому что хотела другого будущего для себя и своих детей. Яна жила по принципу: риск помогает выйти из зоны комфорта на новый уровень. Хочешь жить хорошо — не бойся и рискуй. В пандемию Яна вместе с подругой с нуля создала бизнес, который стал успешным, а спустя еще два года встретила любовь и обрела счастье, о котором мечтала. Специально для НГС предпренимательница и мама рассказала свою историю.
Развелась, но не отчаялась
В 2019 году Яна Григоренко стала мамой двух дочек. Казалось бы, в ее жизни начался новый счастливый этап, полный радости, но как признается она сама, дети становятся лакмусовой бумагой для пары, которая провела вместе долгих 10 лет.
— Когда девочки родились, я поняла, что не хочу, чтобы глядя на меня, они в будущем строили такую же модель отношений, как была у меня с мужем. Вероятно, для самой себя мне не хватало смелости принять решение о разводе, но когда у меня появилась ответственность перед дочерьми, я не стала колебаться. Никто из нас не был плохим, не было ни измен, ни чего-то еще из ряда вон выходящего — просто я не чувствовала себя комфортно. Муж начал по-другому себя вести, допускал глупые ошибки, как будто бы он делал это специпально для того, чтобы я решилась. Мы просто не смогли удовлетворить потребности друг друга, — рассказывает Яна Григоренко. Через три месяца после рождения дочерей супруги разъехались, а через полгода развелись.
Так Яна осталась одна в квартире с двумя дочками. Развод — штука болезненная, переживала ее Яна нелегко. На столь смелый шаг отважится не каждая женщина. Она училась быть мамой, практически не спала, жутко уставала, но не переставала думать о том, куда направить энергию. На слезы и страдания у нее не было времени. Яна уже была предпринимателем — руководила бизнесом в сфере парков и аттракционов, но началась пандемия, и сфера развлечений встала.
— Я увлекаюсь йогой. Думала в сторону изготовления изделий для спорта, но в нашем городе не нашла подходящего оборудования. Мониторила Китай, но мне не понравилось качество. Однажды я случайно услышала в тамбуре разговор соседки: она рассказывала про то, что занимается пошивом одежды. Я ее не знала, но все равно подошла и сказала, что мне тоже было бы интересно шить свою одежду. Мы подружились, она сводила меня в магазин тканей, создала лекала, и вместе мы создали капсулу: шорты, брюки, свитшот и укороченный лонгслив, — вспоминает Яна.
У Яны появилось желание создать свое пространство, в котором ей самой будет хорошо и где хорошо будет другим женщинам. Заручившись поддержкой подруги Дарьи, которая впоследствии стала полноценным партнером, Яна создала магазин одежды, который в первый же год существования полюбился сибирячкам.
— Многим хочется находиться в зоне комфорта и достигать вершин, не рискуя ничем. Так не бывает. Когда ты идешь по своему пути, жизнь устраивает проверки на предмет твоей готовности принимать больше ответственности. Жизнь дуальна: сегодня она белая, завра черная, всегда будет хорошее и плохое. Я недавно смотрела фильм, услышала там фразу, которая мне очень откликлулась: «Иногда нужно три секунды храбрости для того, чтобы просто закрыть глаза и что-то сделать». Мы сами создаем свою реальность, — рассуждает Яна Григоренко.
Не магазин, а женское комьюнити
Магазин одежды Frends Zone заработал в июле 2020 года. Пандемия была еще в разгаре, но уже не такая ожесточенная, некоторым форматам магазинов и заведений разрешили открыться. Яна говорит, что успех к их проекту пришел благодаря тому, что они попали в волну.
— Девушки соскучились по прежней жизни, им было в удовольствие куда-то сходить вечером, что-то примерить, выпить игристого, — говорит предприниматель.
Тогда в моду только входил трикотаж, монохром, и альтернатив в городе было мало, разве что дешевый Китай. Трикотажная база «Френдс Зоны» заняла свою нишу в городе. Со временем ассортмент стал расширяться, появилась верхняя одежда, жакеты, блузы, летняя капсула, спортивная капсула.
— Совершенно случайно мы увидели наш свитшот Sex and the City в сериале «Непослушная», а недавно — Анну Хилькевич в наших брюках карго и корсете. Это приятно, ведь мы даже не прикладывали усилий для этого, им просто понравилась одежда, — делится Яна.
Функционально Frends Zone — это магазин, но по факту — женское комьюнити, куда покупательницы приходят классно провести время, отдохнуть, поболтать.
— Многие девушки дружат с продавцами, я дружу с клиентками, мы ходим друг к другу на детские дни рождения. Я очень люблю общаться с женщинами, они меня вдохновляют, — добавляет Яна Григоренко. Иногда она сама выходит поработать в зал в роли продавца — говорит, что ей нравится получать обратную связь от клиенток.
Красивая картинка, легкий бизнес
Яна и ее бизнес-партнер Дарья понимали, что рискуют, открывая бизнес в столь неспокойное время. Тем не менее девушки посчитали, что риск — это зона роста. В проект они вложили собственные накопления: около 500 тысяч рублей каждая.
— После нас начался бум на открытие магазинов. Многим кажется, что это просто: приходишь, фотографируешься в зеркале, пьешь шампанское, выкладываешь фото — красивая картинка. Это не так. Бизнес в сфере одежды серьезный, объемный. Если ты хочешь, чтобы он был конкурентоспособным, нужно очень много работать, просчитывая каждый свой шаг, создать такой спрос, чтобы люди хотели вещами обладать, — объясняет Дарья.
Промахи у девушек от неопытности тоже случались. Как-то они отшили красивую коллекцию, но не попапали в погодные условия, холодная осень наступила слишком рано. Они понесли большие финансовые потери, шить зимнюю коллекцию было не на что.
— Было сложно, но выплыли. Это опыт. Знаете, так говорят: самое малое, что можно заплатить за опыт — это деньги, — рассказывает Яна.
Встать на ноги предпринимательницам всегда помогали друзья и близкие, помогали не только эмоционально, но и на деле: приходили, покупали вещи, рассказывали знакомым о магазине.
Яна и Дарья сами занимаются разработкой коллекций. Все вещи в магазине — это их личное видение того, как им самим хочется выглядеть в обществе, что носить. Девушки ценят аутентичность, от того не хотят продавать франшизу — боятся потерять свою уникальность. Случается, что партнеры по бизнесу могут расходиться во мнениях, спорят, ругаются, но стараются решать проблемы, чтобы избежать последствий.
— Ссоры, волнения и переживания случаются, как и в любых отношениях. Мы с Дашей иногда шутим, что мы как муж и жена, которые не могут развестись. Стараемся искать баланс, проговариваем сразу острые моменты, у нас есть психолог — это помогает нам как в бизнесе, так и в жизни, — объясняет Яна Григоренко.
Личное
С бывшим мужем Яна Григоренко сохранила дружеское общение, рассудив: когда у вас общие дети, война ни к чему. За столько времени они стали друг другу родными, и даже мыслей не было ссориться и скандалить.
— Он очень хороший папа. Для меня главное, чтобы детей любили, чтобы им были рады, — говорит Яна. — Я считаю, девочкам было бы хуже, если бы мы развелись, когда им было три года, например. В их памяти мама и папа всегда жили раздельно, не было боли расставания. Иногда они спрашивают, почему мы живем по отдельности, я им честно отвечаю, что когда-то мама и папа друг друга любили, но чувства прошли, сейчас они друзья и очень сильно любят вас.
Несмотря на тяжелый развод, Яна не перестала верить в любовь. Спустя два года она встретила мужчину и построила отношения, о которых мечтала.
— Вадик понравился мне в первый же вечер, как я с ним познакомилась. Мы пересекались в общих компаниях, общались, потом сблизились и начали встречаться. Девочки любят его, были вопросы: он теперь наш папа? Определили, что Вадик их друг. Они отлично общаются, мы часто проводим время вчетвером. Он внес порядок в наш дом. На некоторые вещи я закрывала глаза от усталости, а теперь у нас в доме появились правила: например, есть только за столом, есть самим. Хотя мне иногда хочется покормить их, взять в кровать, пока они маленькие, понежить — такие материнские шалости.
Секретом счастливых отношений Яна считает любовь и эмпатию. Причем это касается не только отношений между мужчиной и женщиной, а вообще в семье, между партнерами: нужно стараться понимать, что чувствовует человек.
— Я счастлива. У меня есть все то, что я хотела, ради чего работала. Я сформирована как личность, у меня прекрасные взаимоотношения с дочками, прекрасные отношения с парнем, в которых есть все то, чего мне не хватало в прошлых, — говорит Яна.
Как все успевать?
Яна предположила, что все дело в балансе и стремлении к нему.
— К примеру, я понимаю, что устала, мне нужен выходной. Хочу побыть дома, без детей, в тишине. Мой парень это понимает, без проблем может забрать девочек, заказать мне еду, позаботиться обо мне, — объясняет Яна Григоренко.
Когда дети были совсем маленькими, Яна пользовалась услугами няни, но надолго оставлять дочерей не могла. Девушка вспоминает, что была беспокойной мамой — не давала себе свободы и времени. Яна старалась не обременять бабушек и дедушек, от того часто брала дочек с собой на работу.
— Иногда они меня утомляют, потому что галдят как сороки. Они у меня очень общительные и любознательные, молчат, только когда спят, — улыбается Яна.
Про уход за собой и красоту
Яна старается правильно питаться, при этом не запрещает себе съесть что-то вредное, чтобы побаловать себя. После рождения дочек она стала регулярно заниматься спортом, дома занимается йогой. Если организм требует отдыха, Яна себе его дает: может уехать одна на Алтай или с подругами в Москву. Главный принцип девушки — относиться к себе с любовью, ухаживать за собой.
— Мне нравится стареть, я знаю, что буду стареть красиво. Можно бороться со старением, а можно получать от него наслаждение. Мне интересно быть собой в своем возрасте, я не хочу становиться моложе на 5 лет, потому что мне нравится тот человек, которым я являюсь сейчас — на моем лице, волосах отражаются события моей жизни, — говорит Яна Григоренко.
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