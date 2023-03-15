Как красивая сибирячка завоевала Россию и вселенную — у нее успешный бизнес, но она не умела улыбаться

Красивая, стильная, целеустремленная. За что бы ни взялась эта женщина, она обязательно дойдет до результата. Яну Барвичуте смело можно назвать одной из самых успешных бизнес-леди в городе. За ее плечами выстроился целый ряд достижений в области спорта, кроме того она дважды завоевала титул королевы бизнеса и взяла призовое место на конкурсе красоты в Болгарии, а еще десять месяцев назад стала бабушкой. Корреспонденты НГС встретились с Яной Барвичуте — она рассказала, как построила бизнес с нуля и добилась баланса между работой и семьей.
Яна Барвичуте — президент НРОО «Федерация фитнес-аэробики», директор ООО «Сибирская академия фитнеса, бодибилдинга и спорта», директор сети школ спортивного и оздоровительного плавания «Дельфин» и студий «Аква-А», учредитель ООО «Спортивные технологии». Королева бизнеса России — 2022, миссис Вселенная спорта — 2023.
«Мы предполагаем, а жизнь располагает»
Жизненный уклад Яны Барвичуте определился с детства: активный образ жизни, занятия спортом — карате и плавание, творчество — музыка и танцы. Каждый день был чем-то занят, девочку даже освободили от хора в музыкальной школе, потому что втиснуть урок в расписание Яны не представлялось возможным.
— Родители нагрузили меня не для того, чтобы я не занималась чем-то не тем, а для того, чтобы максимально расширить мои горизонты, чтобы я понимала, чем в дальнейшем хочу заниматься. В итоге каждый из видов моей деятельности в будущем смог мне пригодиться, — говорит Яна.
В школе Яна была отличницей, солировала в хореографическом отделении, показывала высокие результаты в спорте — до определенного момента. В подростковом возрасте возникли серьезные проблемы со здоровьем и ее жизнь разделилась на «до» и «после».
— Я осталась без всего. Училась заново дышать, подъем на третий этаж стал для меня настолько тяжелым, будто я карабкалась в гору. Спорт и танцевальная карьера были поставлены на стоп. Я ощущала себя ненужной: была солисткой, спортсменкой, а стала зрителем. Мне не хватало психологической поддержки, я была еще ребенком, переживала этот период с большим трудом. Но, как говорится, мы предполагаем, а жизнь располагает, — вздыхает сибирячка.
Спорт и танцы Яна полностью оставила. Думала пойти учиться на дизайнера, но поздно спохватилась с подготовкой предмета химия, родители посоветовали ей выучиться на экономиста. Яна последовала их совету, поступила в институт, а после устроилась на работу в крупную энергетическую компанию.
— Всё это было абсолютно не мое. Думаю, спортсмены поймут, о чем я: когда ты все время двигаешься, а потом резко остаешься без тренировочного процесса, начинается «ломка», болит тело: кости, суставы, позвоночник. Сидеть с утра до вечера практически в статическом положении за столом — не мой вид деятельности. Я начала искать для себя что-то новое, в первую очередь для того, чтобы снять болевые симптомы. Пошла на мягкий фитнес и аквааэробику, тогда это направление только зарождалось в нашем городе, — рассказывает Яна Барвичуте.
«У меня была цель, я к ней пришла»
Новое увлечение захватило Яну с головой — говорит, втянулась настолько, что начала ездить в Москву в Федерацию фитнес-аэробики, училась по всевозможным направлениям, посещала мастер-классы и вскоре начала работать тренером, открыла свою первую студию по аквафитнесу.
— Это было около двадцати лет назад. Тогда я арендовала бассейн, завезла туда всё необходимое и начала свою деятельность. Далее, организовав Новосибирскую региональную федерацию фитнес-аэробики, параллельно разрабатывала учебно-методические пособия, чтобы на ее базе организовать образовательный центр. Получив лицензию на образовательную деятельность, свои двери распахнула Сибирская академия фитнеса, бодибилдинга и спорта, — объясняет она.
Никто не помогал Яне финансово, не было ни богатого мужа, ни инвестора — она сделала всё сама.
— У меня была цель, я к ней пришла. Сейчас мы имеем хорошие результаты, — поясняет Яна.
В этом году Академии будет уже семнадцать лет, было выпущено несколько тысяч специалистов. Проект работает не только в России, но и в ближнем и дальнем зарубежье, в офлайн- и онлайн-формате.
— Мы выдаем документы установленного образца, которые дают возможность вести тренерскую деятельность по различным направлениям фитнеса и спорта, — добавляет Яна.
Студия аквафитнеса — «Аква-А» — тоже продолжает активно развиваться: в городе открыто уже десять филиалов.
— В 2013 году, когда у меня родился сын и мне поступило предложение поработать с детьми, я подумала — почему нет? Знаете, меня как будто бы вернули обратно в детство, и я решила: раз мне судьба не дала возможности добиться результатов в данном виде спорта, я постараюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы дать эту возможность другим детям. Мной был сделан верный и правильный шаг вперед, я открыла школу спортивно-оздоровительного плавания «Дельфин» для детей. В этом году нам будет уже десять лет, в городе открыт 21 филиал, мы выучили и выпустили большое количество спортсменов и просто любителей плавания, научив жизненно необходимому навыку, — перечисляет свои достижения Яна.
В бассейнах, где чаша имеет глубину 25 метров, готовят спортсменов, дети выступают на соревнованиях, получают разряды через Федерацию плавания. Тем, кто показывает высокие результаты, участвует в соревнованиях, ездит на спортивные сборы, второй час занятий оплачивается из фонда школы.
— Спорт очень важен для меня. Я хочу как можно больше детей приучить к спорту. Своего сына я тоже приучаю, у него насыщенное расписание: школа, репетиторы, он занимается автомотоспортом, ему нравится, с удовольствием ездит на занятия, активный вид деятельности придает ему позитивный настрой, — говорит Яна.
Помимо прочего она занимается поиском инвесторов для строительства бассейнов в городе, проводит консультации: где и как строить бассейн, как сделать так, чтобы проект был финансово успешным. Никто не лезет к Яне с советами: если она что-то задумала — остановить невозможно, всё, за что бы она ни взялась, обязательно доведет до конца.
У сибирячки есть давняя мечта — построить современный спортивно-оздоровительный лагерь с бассейном или реконструировать для этих целей заброшенный санаторий.
— В нашем городе-миллионнике и в ближайших регионах таких лагерей нет, это большая проблема. В Новосибирске много школ плавания, очень сильная Федерация плавания, много чемпионов, наша область занимает лидирующие места. Спортсменам приходится ездить в Казахстан, Киргизию, Краснодарский край, это дополнительные расходы, которые ложатся на плечи родителей. Зачем куда-то ездить, если наше сибирское лето вполне комфортное и позволяет тренироваться? Раньше был лагерь «Юбилейный», дети ходили тренироваться в санаторий напротив, но Роспотребнадзор запретил покидать территорию лагеря. Если построить спортивно-оздоровительный объект, с лечением и реабилитацией для спортсменов, в него выстроится очередь. Сейчас я занимаюсь разработкой такого проекта и ищу для него инвесторов, — говорит Яна Барвичуте.
Бизнес и красота
Помогает ли красота женщине вести бизнес? Яна Барвичуте считает, что всё зависит от того, что женщина ставит в приоритет: красоту или деловые качества.
— Если деловая встреча начинается с флирта, каким может быть результат? Я была на многих встречах, мне непонятно, как можно не соблюдать деловой этикет. Встречают всё же по одежке, некоторые приходят в одежде неделового формата. Невозможно понять, насколько серьезно человек относится к делу. Внешним видом мы презентуем себя, показываем свою серьезность, намерения о сотрудничестве. Я профессионал, мои деловые встречи всегда заканчивались положительно, а что на это влияло, внешность или аргументы, лучше спросить у мужчин, — говорит Яна.
Королева бизнеса и миссис Вселенная спорта
К конкурсам красоты Яна долгое время относилась скептически, считала это дело несерьезным. В студенчестве у нее был опыт участия — Яна заняла первое место и получила титул «Железная леди». После за конкурсами она наблюдала со стороны.
— В детстве каждая девочка мечтала стать королевой красоты, примерить корону, надеть красивое платье. Я не исключение. Но с возрастом у меня появился психологический барьер: что обо мне подумают люди? Взрослая серьезная женщина, тем более у меня такая аудитория — дети и их родители, тренеры, серьезный бизнес, ответственная работа в сфере дополнительного образования детей, — признается Яна.
Но формулировка конкурса «Миссис Бизнес Новосибирск» — зацепила. Рабочий процесс к этому времени уже был выстроен так, что Яна обладала некоторым количеством свободного времени. В апреле этого года такой конкурс стартует снова, поэтому Яна советует всем девушкам и женщинам, которые имеют свое дело, хотят показать, проявить себя, двигаться вперед, отбросив в сторону все сомнения.
— Я будто растаяла, подумала — может быть, я там с кем-нибудь познакомлюсь, получится интересная коллаборация или родится новый проект. С таким запросом я пошла на конкурс и выиграла региональный этап, потом поехала на всероссийский, где тоже взяла первое место и титул — «Королева бизнеса России», — рассказывает Яна и добавляет, что никак не думала, что вся эта увлекательная история затянется на год.
Через два месяца Яне вновь поступило предложение — пойти на «Миссис Вселенную», международный конкурс красоты в Болгарии.
— Я долго рассуждала — нужно мне это или нет, спрашивала у родных, они меня поддержали, да и слово «Вселенная» подействовало особым образом. Я начала готовиться, задумалась — в чем я поеду на конкурс такого уровня? Я столкнулась с рядом трудностей — в Новосибирске нет подходящих платьев, ни на заказ, ни напрокат. Я смотрела конкурсы, изучала, в чем выступают женщины, — сейчас на таких мероприятиях в тренде расшитая индийская вышивка ручной работы, у нас такого нет, — делится Яна.
С большим трудом она отыскала дизайнера, который шьет вечерние платья, и вместе они смогли реализовать все задумки Яны. За главную корону боролось около сотни женщин из разных уголков мира. На конкурсе красоты Яна получила титул «Миссис Вселенная спорта». Без интриг не обошлось: кто-то из участниц выкрутил деталь из конструкции национального костюма (Матрешка. — Прим. ред.) и тем самым чуть не сорвал выход сибирячки.
— Это такой стресс! Мы обнаружили поломку прямо перед моим выходом на сцену. Предварительно я несколько раз проверяла исправность конструкции, всё было в порядке. Не знаю, кто мне сделал такую подлость. Часть конструкции начала отделяться, хорошо, что был небольшой штырь, на котором она смогла удержаться. Я всё равно смогла достойно выступить, шла аккуратно, — делится Яна. — Титул, который я завоевала, — то, чем я занимаюсь всю жизнь. Я спортсменка, годами закаленная моральными принципами и привыкшая, что победу нужно завоевать и заслужить, ведь в спорте тебя оценивают по результату, который ты показываешь. Я считаю, главное — королевой быть, а не казаться ею.
Яна говорит, что пока с конкурсами покончено — она еще не отошла от Болгарии. Региональный этап взяла, Россию взяла, Вселенную — тоже, пора и остановиться.
— В результате я поняла, для чего мне был нужен этот конкурс: во время подготовки родился новый проект — я начала заниматься пошивом платьев для конкурсов красоты. Сейчас мы отрабатываем эскизы, а к осени планируем открыть салон, — говорит Яна Барвичуте.
Еще одна причина участия в конкурсах красоты — преодолеть психологический барьер. Многие говорили Яне, что она очень серьезная и почти никогда не улыбается. Те, кто видел ее впервые, признавались, что боялись ее, считая слишком строгой, но в процессе общения люди понимали: Яна открытый и жизнерадостный человек.
— У каждого человека — не важно, насколько он успешен — есть моменты, когда он чувствует себя неуверенно. Улыбка для меня — испытание, мне всегда казалось, что она у меня некрасивая. На конкурсе я заставляла себя улыбаться, у меня сводило скулы с непривычки, но я справилась, — улыбается Яна.
Баланс между работой и семьей
— У меня очень слаженная команда. Я смогла выстроить работу так, что в 18 часов я могу вернуться домой и проводить время с семьей, — говорит Яна Барвичуте и отмечает, что самое главное правило успешного бизнесмена — грамотно выстроить рабочий процесс, уметь делегировать обязанности и, конечно же, создать слаженную команду профессионалов, которая разделяет твои взгляды, цели и является подспорьем в реализации намеченных планов.
— Безусловно, были трудности, я долго шла к этому, курировала, следила, чтобы работа была выполнена как следует. Со временем у меня получилось, — продолжает рассказывать Яна. — Обычный человек работает так же, как бизнесмен, он так же занят с утра до вечера, ему так же некогда проверить уроки у ребенка или сделать что-то по дому. Я считаю, баланс — это работа всех членов семьи: где-то уступить, где-то промолчать.
У Яны двое детей и уже есть маленькая внучка. Большой семьей они живут в загородном доме, любят проводить время вместе. Статус бабушки ничуть не смущает 42-летнюю Яну.
— Моя мама, кстати, просила моих детей называть ее по имени, а я спокойно к этому отношусь. Бабушка или по имени — пусть называют как хотят. Это жизнь. У меня есть внучка, значит, я бабушка, — говорит сибирячка.
Молодость и красота
Фигуру Яна поддерживает спортом — два раза в неделю ходит в спортзал, иногда плавает. Женщина следит за питанием — оно должно быть сбалансированным. Алкоголь Яна позволяет себе только по праздникам, не больше одного бокала. После 40 лет она начала посещать косметолога — не частные кабинеты, а клиники: Яне важно, чтобы у специалиста было медицинское образование. Как и любой человек, Яна устает. Чтобы восстановить силы, ей достаточно просто побыть дома в комфортной обстановке.
— Эмоционального выгорания не было ни разу. Может быть, это из-за того, что я люблю то, чем занимаюсь. С детства я приучила себя к планированию. Когда есть система, успеваешь больше, важно правильно расставлять приоритеты, уметь делегировать и высвобождать время для чего-то другого, тогда для выгорания не будет места, — считает Яна Барвичуте.
Женщина должна быть увлеченной
— Я всегда за то, чтобы женщина чем-то увлекалась. Когда женщина посвящает себя только детям, мужу, быту, у нее происходит выгорание. Иногда в этом виноваты и сами мужчины: закрывая женщину дома, они делают ее неинтересной. Ее картина мира фокусируется на быте, с ней не о чем поговорить, нечего обсудить. Женщина начинает истерить, потому что ей негде себя реализовать, — считает Яна.
Сибирячка говорит, что не стоит полагаться исключительно на свою вторую половину: неизвестно, что будет завтра. Оставшись одна, женщина, привыкшая жить на готовых условиях, растеряется и не справится с навалившимися на нее трудностями.
— Обязательно должно быть хобби. Я знаю истории, когда увлечение перерастало в бизнес: многие пекут дома торты или собирают сумки из бусин. Сегодня бизнес мужа на плаву, а завтра что-то случилось — хобби жены может стать хорошим подспорьем. Женщина должна быть интересной. Когда она увлечена любимым делом, от нее исходит энергия удовлетворенности и любви, которая распространяется на окружающих. У нее нет времени для самокопания. Я считаю, мужья должны поддерживать такие увлечения, — говорит Яна Барвичуте.
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