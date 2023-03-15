Как красивая сибирячка завоевала Россию и вселенную — у нее успешный бизнес, но она не умела улыбаться

— Родители нагрузили меня не для того, чтобы я не занималась чем-то не тем, а для того, чтобы максимально расширить мои горизонты, чтобы я понимала, чем в дальнейшем хочу заниматься. В итоге каждый из видов моей деятельности в будущем смог мне пригодиться, — говорит Яна.

В школе Яна была отличницей, солировала в хореографическом отделении, показывала высокие результаты в спорте — до определенного момента. В подростковом возрасте возникли серьезные проблемы со здоровьем и ее жизнь разделилась на «до» и «после».