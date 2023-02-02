«Банк напротив моего дома»: сибирячку 19 лет искал банк и коллекторы из-за долга, о котором она не знала

Жительницу Новосибирска искали коллекторы и сотрудники банка 19 лет, чтобы потребовать долг за кредит. В этом году судебные приставы арестовали счета Ксении Камановой и начали снимать деньги. Всё это время ей «капала» пеня, в итоге к 2023 году долг вырос в два раза. Сама Ксения удивляется, как ее не могли найти сотрудники банка, если она жила напротив здания, где ей выдали кредит. Свою историю сибирячка дальше рассказала от первого лица. Подтверждающие документы есть в распоряжении редакции.
У меня эта история началась 18 января. На личные карты мне стали приходить уведомления, что по требованию приставов с карты взыскана сумма. С карты ВТБ и со Сбербанка стали снимать где-то 200, где-то 300 рублей. Причина — задолженность по кредитным платежам, кроме ипотеки.
Я ничего понять не могла. У меня ипотека — я знаю, что я плачу вовремя, кредиты другие — я тоже плачу вовремя. Написано такой номер по производству, но про что именно — непонятно. Я нашла телефон судебного пристава, но дозвониться туда было невозможно, потому что там то занято, то трубку никто не берет, то занято, то не берут. Как обычно это бывает. Я поехала к судебным приставам Железнодорожного района и там час где-то отстояла в живой очереди. Пристав долго искала и нашла наконец-то это постановление, в котором было написано, что банк «Русский Стандарт» взыскал с меня пеню якобы за кредит, взятый в 2004 году.
Для меня это была большая новость. Потому что, получается, 19 лет прошло, и на меня всё это время шла пеня. Пристав мне не разрешила документы брать, но дала посмотреть, какой именно банк. Она сказала, что съездите сами и разберитесь с банком, потому что она просто исполнитель, ничего сделать не может. Приставам пришло решение суда, и они обязаны арестовать счета, снять эти деньги, раз, как она сказала, вы не хотите сами заплатить. Я поехала в банк «Русский Стандарт» на Достоевского — и он прямо напротив моего дома. Из окна банка видно дом, где я жила в 2004 году. Я тогда окончила институт и жила с родителями. Мы сидели в банке у заместителя управляющего и из окна банка был виден дом, в котором я жила практически 15 лет, найти меня не было никакой проблемы.
Непонятно, откуда эта пеня взялась, потому что кредит-то был закрыт. Мне сказали, что это был даже не кредит, а карта. И я думала, что закрыла кредит, а может, это было обслуживание по карте или еще что-то. Они сами мне не могут сказать, откуда этот долг взялся. Оказалось, что сумма была 1018 рублей. У меня якобы был остаток, и они прикрутили какую-то пошлину и пеню. И получилось 2018 рублей.
Я спрашиваю, почему вы меня не уведомили, если видели, что у меня осталась тысяча рублей? Я живу на перекрестке рядом с вами. Какая-то странная история, что мне никто не звонил, не писал. В кредитном договоре указана и серия, и паспорт, и прописка. Они у меня не изменились за это время. Опять же, я достаточно публичный человек, меня в «Яндексе» люди находят. В «Инстаграме»* 27 тысяч подписчиков. 27 тысяч смогли найти, а банк не знает.
Был ответ, что в 2005 году банк «Русский Стандарт» продал мой долг коллекторам, и коллектор меня тоже не нашел. Вроде бы как базу снова вернули банку, и банк не смог меня найти, подал дело в суд и нашел через судебных приставов. 24 января я оплатила долг, съездила в банк. Потом отправилась к судебным приставам со справкой, повеселила их снова. И судебные приставы закрыли дело. Нет больше никакой задолженности, и деньги, которые списали, сказали, что ввернут в течение пяти дней.
Хотелось бы, чтобы люди, которые прочитают эту историю, посмеялись. Понятно, что банку было невыгодно меня искать. Ведь если поднять базу 2004 года, то сколько людей им заплатит? Сумма получится внушительная.
Ты вот так живешь и не знаешь о долгах. И хорошо, что две тысячи рублей. У людей суммы и по полмиллиона приходили, и по сто тысяч. Оказывается, тебе через 20 лет может прилететь, а ты даже не понимаешь, за что. Прошло 19 лет, я откуда помню, что я делала в 2004 году? И ты абсолютно беспомощен. Я не могу доказать ничего. И хорошо, что там две тысячи было, а не два миллиона. Не знаю, что бы я тогда делала. Я не понимаю, как мне выдали кредит на машину и ипотеку, если у меня была задолженность и меня искали коллекторы.
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В январе НГС писал о том, как банк «Тинькофф» отправил приставам деньги новосибирца, которыми он пытался погасить кредит. При этом его задолженность уже была аннулирована несколько лет назад.