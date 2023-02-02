«Банк напротив моего дома»: сибирячку 19 лет искал банк и коллекторы из-за долга, о котором она не знала

У меня эта история началась 18 января. На личные карты мне стали приходить уведомления, что по требованию приставов с карты взыскана сумма. С карты ВТБ и со Сбербанка стали снимать где-то 200, где-то 300 рублей. Причина — задолженность по кредитным платежам, кроме ипотеки.

Я ничего понять не могла. У меня ипотека — я знаю, что я плачу вовремя, кредиты другие — я тоже плачу вовремя. Написано такой номер по производству, но про что именно — непонятно. Я нашла телефон судебного пристава, но дозвониться туда было невозможно, потому что там то занято, то трубку никто не берет, то занято, то не берут. Как обычно это бывает. Я поехала к судебным приставам Железнодорожного района и там час где-то отстояла в живой очереди. Пристав долго искала и нашла наконец-то это постановление, в котором было написано, что банк «Русский Стандарт» взыскал с меня пеню якобы за кредит, взятый в 2004 году.