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Сибиряк оплачивал кредит в «Тинькофф», но банк отправил 37,5 тысячи приставам и попросил еще денег

Долга перед приставами у мужчины уже давно не было

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Александр был возмущен, что ему приходится тратить деньги и нервы, несмотря на то что у него нет задолженности

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Банк «Тинькофф» отправил приставам деньги новосибирца, которыми он пытался погасить кредит. При этом его задолженность уже была аннулирована несколько лет назад.

Сибиряк Александр рассказал корреспонденту НГС, что у него был долг в ФССП, который аннулировали в 2020 году:

— Все счета во всех банках у меня не в аресте, кроме «Тинькофф». Там я взял небольшой кредит. На кредитном счете никак не показывали и не сообщали, что он в аресте. Я сделал первый платеж 5500, и его сразу же списали по исполнительному производству.

Всего у мужчины списали в пользу приставов 37,5 тысячи рублей

Всего у мужчины списали в пользу приставов 37,5 тысячи рублей

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Александр написал об этом в поддержку и попросил помощи. Ему прислали реквизиты кредитного счета в банке и, по его словам, уверили, что таким образом получится погасить кредит без ареста счета.

— Я скинул 5500, чтобы проверить, подождал сутки — не списали. Написали, что не хватает средств для погашения кредита. Думаю, ну, всë хорошо и скидываю остатки — 26 500. Ложусь спать, утром захожу в банковское приложение в банк и вижу: всё, что я им перевел, арестовали, — вспоминает он.

Александр снова написал в поддержку, специалисты которой пообещали разобраться. В итоге они ответили следующее: «Платеж по кредиту списался в счет взыскания ошибочно, извините нас. Сожалеем, но деньги уже погасили ваш долг перед взыскателем и их не вернуть. Мы исправили причину: теперь вы можете внести платеж снова».

У Александра была долгая переписка с банком, которая ни к чему не приводила до обращения — до того, пока журналист не сделал запрос

У Александра была долгая переписка с банком, которая ни к чему не приводила до обращения — до того, пока журналист не сделал запрос

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Новосибирец замечает, что кредитный счет банка — это счет банка, не его:

— Когда туда пришли деньги, то это стали деньги банка. Получается, я с ними рассчитался, а они уже свои деньги отправили в ФССП и просят еще денег. И не дают гарантии, что новый взнос не арестуют. Теперь меня ждет беготня по приставам, испорченная кредитная история, проценты за просроченный кредит и трата нервов в ожидании, когда же снимут арест и когда вернут деньги. До ФССП не дозвонится, прием — по записи.

Журналист НГС отправил запрос в «Тинькофф» по этому поводу, и в течение суток Александру позвонили из банка и сказали, что наложили ограничения, чтобы, когда деньги вернутся, их снова не арестовали.

— Сказали, что по моей просьбе попробуют не штрафовать меня и перенести платеж. И мне нужно искать свободное время, чтобы ехать в ФССП, чтобы они отправили в банк электронное письмо о завершении исполнительного производства.

После этого в пресс-службе «Тинькофф» журналисту НГС ответили, что они находятся на связи с клиентом и помогают ему разрешить ситуацию:

— В настоящее время ждем от него документы, необходимые для решения вопроса. Данные из ФССП не всегда оперативно передаются в банки. Поэтому во избежание неприятных ситуаций советуем самостоятельно уведомлять банк о решениях ФССП.

Сегодня Александр сообщил журналисту НГС, что его вопрос решили:

— Арест сняли, приставы деньги вернули, и я закрыл кредит.

Ранее мы рассказывали, как приставы второй раз перепутали новосибирца с тезками и арестовали все счета.

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