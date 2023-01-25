Сибиряк оплачивал кредит в «Тинькофф», но банк отправил 37,5 тысячи приставам и попросил еще денег

Сибиряк Александр рассказал корреспонденту НГС, что у него был долг в ФССП, который аннулировали в 2020 году:



— Все счета во всех банках у меня не в аресте, кроме «Тинькофф». Там я взял небольшой кредит. На кредитном счете никак не показывали и не сообщали, что он в аресте. Я сделал первый платеж 5500, и его сразу же списали по исполнительному производству.