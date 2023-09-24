«Хотелось популярности»: сибирская финалистка шоу «Выжить в Дубае» — о конфликтах со звездами, жизни в пустыне и поклонниках

— Были моменты, когда хотелось сказать — зачем оно мне нужно и уехать домой?



— Я понимала, что я дойду до конца, хотя мало кто в это верил. Было пару моментов, когда ты сидишь в палатке и тебе грустно, но потом собираешь волю в кулак и идешь дальше.



— Какое испытание для вас было самым сложным? Какое понравилось больше всего?



— Все испытания были непростыми, но самое запоминающееся из всех — первое испытание со льдом. Он летел в лицо, в глаза, у нас остались царапины. А понравилось испытание, где мы выиграли Пашей Мамаевым, это было круто. Мы наконец-то поехали в отели и почувствовали себя людьми.



(Речь идет об испытании, где участники перебрасывали друг другу тарелки в 11-м выпуске — Прим. Ред.).





— Как вы себя ощущали в моментах, когда другие участники проявляли к вам негатив?



— У меня часто такое бывает, когда в коллективах есть люди, которые меня не любят, так как я всегда высказываю свое мнение, не молчу. Особенно люди постарше всячески стараются поставить меня на место. Мне было все равно, но тяжело, когда на тебя давят несколько человек, хотя с их стороны это был неосознанный пуш. Если бы это было вне реалити, на хейт про возраст я вообще не обращаю внимание. Но так как ты участвуешь в проекте с людьми, с которыми ты не можешь не общаться, это всегда непросто, стойко выдержать удар.

