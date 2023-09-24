«Хотелось популярности»: сибирская финалистка шоу «Выжить в Дубае» — о конфликтах со звездами, жизни в пустыне и поклонниках

В начале сентября вышел финальный эпизод популярного на канале ТНТ шоу «Выжить в Дубае». Полтора месяца участники народной и звездной команд проекта жили в настоящей пустыне со скорпионами, змеями и пауками, состязались за возможность переночевать в дорогом отеле и сходить в нормальный душ, а также боролись за главный приз — 10 000 000 рублей, не забывая при этом плести интриги. В финал вышло четверо игроков: среди них оказалась сибирячка Дарья Александрова — самая молодая участница проекта. На протяжении шоу Дарья достойно себя проявляла и ни разу не ударила в грязь лицом несмотря на хейт в ее сторону. Корреспондент НГС поговорила с финалисткой о съемках, жизни в пустыне, страхах, слезах и конфликтах со звездами.
— Дарья, расскажите, почему решили принять участие в проекте? Ради любопытства, проверить себя или ради популярности?
— Совершенно случайно, я сидела на паре, мне было скучно, увидела объявление о кастинге, отправила анкету, и понеслось.
— Что почувствовали, когда получили положительный ответ? Какие это были эмоции?
— В первую очередь, мне было интересно попробовать что-то новое. Я не люблю сидеть на месте. Мне хотелось познакомиться с новыми людьми, получить новый опыт. И глупо отрицать, что мне хотелось популярности. А ТВ-проект ее тебе точно обеспечит.
— Поделитесь впечатлениями со съемок первой серии? Было ли стеснение перед камерой? Волнение?
— Было странное ощущение, мы не понимали, что происходит: новая страна, непривычные условия, все от тебя чего-то хотят. Нам все было в новинку. Мы испытали огромный стресс, осознание происходящего еще не пришло. Первый выпуск получился достаточно «зеленым». Перед камерами не было стеснения, я раньше занималась танцами, вела свой влог. Мы были разными, и глупыми, и смешными. Я изначально понимала, что я участвую в реалити, где все по-настоящему.
— Каково это было — жить в дорогом отеле, познакомиться со звездами, оказаться за границей? Вы впервые за границей?
— Да, заграницей я побывала впервые, непередаваемые эмоции. Отель очень красивый, исторический. Я бы сказала, помпезный, ты ходишь по номеру как в музее, очень красиво. Звезды — это такие же люди, я не могу сказать, что я разочаровалась в ком-то, просто мы все разные, и со всеми подружиться не получится, и это нормально.
— С участниками проекта, в частности с вашей народной командой, вы познакомились уже на месте? Какие впечатления вызвали ребята? Кто понравился, кто нет?
— Да, мы познакомились уже на площадке, когда Ляйсан привела нас к звездной команде. Сначала нам казалось, что мы все такие дружные и сплоченные, но уже в дальнейших выпусках стало понятно, что все далеко не так.
— Говорят, что первые впечатления о людях обманчивы — это так? С кем у вас подтвердилась эта теория?
— Сначала мы хотим показать себя с лучшей стороны, но у каждого есть свой характер. Никто не был плохим, у каждого есть мысли, которые не совпадали с мыслями других. Это нормально. В любом коллективе, и на работе, и в семье, и в отношениях всегда есть конфликты, только они решаются внутри коллектива, а в нашем случае они были на всеобщем обозрении, за нами наблюдали тысячи зрителей. Они следили за эволюцией наших взаимоотношений.
— Что вас особенно удивило на проекте? Что огорчило? Напугало?
— Страна очень красивая, ничего не огорчило, было много стресса во время испытаний, напугало очень испытание с баггами.
(Багги — небольшие легкие автомобили для езды по бездорожью. Участникам испытания нужно было ездить по кругу и стрелять по мишеням, это было в 3-м выпуске — Прим. Ред.).
— Были моменты, когда хотелось сказать — зачем оно мне нужно и уехать домой?
— Я понимала, что я дойду до конца, хотя мало кто в это верил. Было пару моментов, когда ты сидишь в палатке и тебе грустно, но потом собираешь волю в кулак и идешь дальше.
— Какое испытание для вас было самым сложным? Какое понравилось больше всего?
— Все испытания были непростыми, но самое запоминающееся из всех — первое испытание со льдом. Он летел в лицо, в глаза, у нас остались царапины. А понравилось испытание, где мы выиграли Пашей Мамаевым, это было круто. Мы наконец-то поехали в отели и почувствовали себя людьми.
(Речь идет об испытании, где участники перебрасывали друг другу тарелки в 11-м выпуске — Прим. Ред.).
— Как вы себя ощущали в моментах, когда другие участники проявляли к вам негатив?
— У меня часто такое бывает, когда в коллективах есть люди, которые меня не любят, так как я всегда высказываю свое мнение, не молчу. Особенно люди постарше всячески стараются поставить меня на место. Мне было все равно, но тяжело, когда на тебя давят несколько человек, хотя с их стороны это был неосознанный пуш. Если бы это было вне реалити, на хейт про возраст я вообще не обращаю внимание. Но так как ты участвуешь в проекте с людьми, с которыми ты не можешь не общаться, это всегда непросто, стойко выдержать удар.
— Что самое сложное в жизни в пустыне?
— Песочные бури: мы прятались в палатках, надевали очки. Проблемы с гигиеной, с водой. Но какой был кайф, когда я попала в отель и сходила в душ.
— Скорпионы, змеи, пауки — как справлялись?
— Бегали от них. У нас с Аней Хилькевич под палаткой вообще жил скорпион. Это природа, с этим ничего не поделаешь. Там, кстати, еще муравьи были большие.
— Были ли моменты на проекте, за которые вам стыдно? Когда было страшно?
— Я не пыталась казаться кем-то другим, все эмоции были искренними. Было и страшно, стресс на багах, меня трясло, как я вообще смогла пересилить себя и проехать еще пару кругов. Очень горжусь собой. Плюс испытание с высотой, для мня это дикий стресс, и все об этом знают.
— Приходилось ли отыгрывать роль? Постановочные моменты, шоу?
— Постановки не было, все было так, как было, никто не играл, все жили жизнь в пустыне.
— Ссора с Анной Хилькевич была настоящей или ее разыграли для интриги?
— Ссора была настоящая, так сложились карты. Мы начали чувствовать друг в друге конкуренцию, и как многие подружки — поссорились. Но сейчас все хорошо, мы общаемся.
— Расстроились, когда не получили главный приз?
— Было ощущение, что мы подвели народ, но когда я посмотрела финальный выпуск, прошло много времени со съемок, это было не так болезненно смотреть в эфире.
— Как считаете, Павел Мамаев — достойный победитель?
— Победителей не судят.
— Как изменилась жизнь после проекта? Популярность, поклонники, ухаживания, заработок?
— Изменилась на 180 градусов, я провела свою первую фан-встречу в Новосибирске, рассказала о своем пути, мы болтали, фоткались, была очень приятная атмосфера. Появилось много поклонников, дарят цветы, подарки. Но я отношусь к этому с осторожностью, все люди разные. Заработок тоже появился. Все отлично!
— Вы родились на Донбассе, но переехали в Новосибирск — почему?
— Мы с семьей переехали из-за сложившейся ситуации. Выбрали Новосибирск, так как это очень большой и перспективный город. Почему бы нет? Не прогадали.
— Чем занимаетесь в Новосибирске? В какой сфере работаете?
— Занимаюсь блогерством, это моя основная работа. Провожу мероприятия с девушками, являюсь резидентом агентства Insight People (Продюсерский центр для блогеров России — Прим. Ред.).
— У вас есть молодой человек? Мужское внимание усилилось после проекта?
— Сейчас я не состою в отношениях, но после участия в шоу внимание к моей персоне увеличилось в разы. Мне присылают цветы и дарят подарки. Но, к сожалению, люди бывают чересчур навязчивыми.
— Интересно ли вам принять участие в каких-нибудь еще шоу?
— Если будут классные и интересные проекты, я с удовольствием приму участие. Я заметила, что после «Выжить в Дубае» я стала мудрее и где-то даже жёстче. Мне очень нравится проект «Новые Звезды в Африке», посмотрим, как все будет идти.
— Может быть есть мысли переехать в другой город?
— Конечно, были мысли, многие спрашивают, когда перееду в Москву. Я люблю этот город, но пока я хочу приумножить свой опыт здесь, в Новосибирске, чтобы у меня была база. Хочется ехать уже с накопленным багажом знаний и не разочароваться в своем выборе.
— Как это — быть медийной личностью? Какие плюсы и минусы вы можете выделить?
— Конечно, это внимание людей. Когда они подходят к тебе с горящими глазами — это очень круто. Их энергия очень заряжает меня. Появилось огромное количество знакомых. Людям интересно, они вовлечены в процесс. Минусы — аудитория зачастую бывает навязчивой. Даже если я даю понять, что мне не интересно общение. Многие находят мой номер телефона, для них не существует рамок и понятия личного пространства. Не очень комфортно, но это издержки медийности, это нормально.
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