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Интервью

«Я очень устала». Как живет школьница, которая родила в 16 лет на камеру

Наташа Попова совмещает материнство и учебу

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Наташа из Краснотурьинска стали героиней шоу «Беременна в 16»

Наташа из Краснотурьинска стали героиней шоу «Беременна в 16»

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Наташа Попова из Краснотурьинска родила, когда училась в восьмом классе. Школьница стала участницей шоу «Беременна в 16» на телеканале «Ю». В выпуске показали ее сложные взаимоотношения с мужем — на тот момент 18-летним Сергеем Гофманом. Наташу возмущало то, что молодой человек не работал, а им приходилось жить за счет родственников и ее пенсии по утере кормильца — 10 тысяч рублей (когда девочке было 11 лет, ее мама умерла).

Кроме того, часть скандалов была связана с тем, что молодая пара живет с бабушкой Сережи — Ириной Генриховной. Наташе не нравились постоянные упреки, а Ирине Генриховне — то, что молодежь никак не помогает по дому.

Прошлой зимой у пары родился Матвей. Мальчик появился на свет на 32-й неделе беременности — недоношенным, с весом всего 1650 граммов.

В интервью E1.RU Наташа рассказала, как изменилась ее жизнь после телепроекта, продолжила ли она учиться в школе и какие планы у семьи.

— Каково было участвовать в реалити: жить перед камерой и даже рожать? Не было ли смущения?

— Первое время было страшно перед камерами, было сильное стеснение, но потом привыкла! Переживала за съемки родов, у меня еще и кесарево было — очень стеснялась, когда оператор снимал!

Роды Наташи показали в телеэфире

Роды Наташи показали в телеэфире

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— Как ты решила участвовать в шоу и почему?

— Мне было очень интересно узнать, как идет жизнь за камерой! Но когда я только забеременела и об этом подумала, то была против и не хотела. Но все-таки любопытство и желание получить классный опыт победили! Еще и Сергей очень хотел и меня уговорил.

— Конфликты, которые происходили во время шоу, были настоящими?

— Да, всё было по-настоящему. Снималась наша с Сережей жизнь. Когда мы сильно ругались, нас даже съемочная группа пыталась где-то успокоить, помочь нам в конфликтах — за это мы им очень благодарны и до сих пор хорошо общаемся с редактором.

— Не жалели ли о своем решении оставить ребенка за время беременности или после родов?

— Никогда даже мысли о том, что мы делаем что-то неправильно, не было.

— Прошел почти год с момента рождения сына. Что изменилось с появлением ребенка?

— Живем мы нормально. С бабушкой Сережи отношения наладились, а с ним всё еще бывают конфликты. Ребенок полностью поменял жизнь: вставать рано утром, накормить сына, потом спать уложить. Пока он спит, надо прибрать и еду приготовить, потом с Матвеем посидеть, погулять, искупать — одним словом, надо подстраиваться под график ребенка.

Наташа устает, совмещая учебу и воспитание сына

Наташа устает, совмещая учебу и воспитание сына

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— Как складываются ваши с Сережей отношения? Вы планировали дать супругу полгода на исправление. Нашел ли он работу? Часто ли происходят ссоры в семье и с чем они бывают связаны?

— Бывают ссоры, недопонимание. Но я вижу, что он меняется в лучшую сторону! Сережа совсем недавно устроился на работу — в магазин продуктов.

— С кем сейчас живете вы и ребенок?

— С бабушкой мужа. Но я жду, когда мы уже переедем в собственную квартиру и будем сами создавать свой быт — без советов и упреков.

У молодых родителей еще бывают конфликты

У молодых родителей еще бывают конфликты

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— Многие скандалы происходили из-за финансовых трудностей. На что сейчас живете вы и Матвей?

— Родные помогают, но я хочу, чтобы мы уже стали более самостоятельными и не нуждались в помощи, а сами содержали себя и ребенка. Живем на мою пенсию, зарплату Сергея, плюс он также получает выплаты по уходу за ребенком.

— Матвей родился раньше срока. Как его здоровье сейчас?

— Со здоровьем у Матвея всё хорошо. Недавно прошли полный медицинский осмотр — отклонений нет.

Матвей растет здоровым малышом

Матвей растет здоровым малышом

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— Вы планировали продолжить учебу в школе. Сбылись ли планы?

— Я продолжаю учиться, сейчас в девятом классе. Конечно, сложно: утром бегу на уроки, потом быстро домой — до ночи вожусь с Матвеем и ночью делаю уроки. Я устала, но считаю, что необходимо закончить школу и получить в будущем образование.

— Удается ли совмещать учебу и материнство?

— Стараюсь, пока получается. Но, еще раз повторюсь, я очень устала.

— Какие у вас планы на будущее? Чем планируете заниматься, кем работать, на кого учиться?

— Планирую закончить школу, а после пойти учиться на юриста или на инженера-технолога. Пока точно не выбрала между двумя этими профессиями.

Сергей взял отпуск по уходу за ребенком на работе

Сергей взял отпуск по уходу за ребенком на работе

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— Появились ли после шоу поклонники или хейтеры? Как переживаете популярность? Что говорят друзья?

— Появились и поклонники, и хейтеры, но на критику реагирую уже нормально, так как слов поддержки намного больше. Друзья поддерживают, мне это очень приятно.

— Краснотурьинск — небольшой город. Стали ли вас узнавать на улице? Как в городе реагируют на участие в шоу?

— Узнают, подходят фотографироваться, говорят слова поддержки, это так приятно! Ничего плохого лично я от людей не слышала.

После выхода шоу Сергей выпустил видеообращение, где заявил, что конфликты на телепроекте якобы были постановочными. Позже Наташа опровергла его слова, объяснив поведение мужа нападками в соцсетях.

В интервью E1.RU акушер-гинеколог из НИИ ОММ Оксана Гаева рассказывала, что в ее практике встречались и одиннадцатилетние роженицы (а отцу ребенка и вовсе было десять лет).

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