«Я очень устала». Как живет школьница, которая родила в 16 лет на камеру

— Да, всё было по-настоящему. Снималась наша с Сережей жизнь. Когда мы сильно ругались, нас даже съемочная группа пыталась где-то успокоить, помочь нам в конфликтах — за это мы им очень благодарны и до сих пор хорошо общаемся с редактором.



— Не жалели ли о своем решении оставить ребенка за время беременности или после родов?



— Никогда даже мысли о том, что мы делаем что-то неправильно, не было.



— Прошел почти год с момента рождения сына. Что изменилось с появлением ребенка?



— Живем мы нормально. С бабушкой Сережи отношения наладились, а с ним всё еще бывают конфликты. Ребенок полностью поменял жизнь: вставать рано утром, накормить сына, потом спать уложить. Пока он спит, надо прибрать и еду приготовить, потом с Матвеем посидеть, погулять, искупать — одним словом, надо подстраиваться под график ребенка.

