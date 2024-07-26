Центробанк впервые в этом году повысил ключевую ставку. Что будет с инфляцией, кредитами и рублем

До этого ключевую ставку меняли в конце декабря прошлого года Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Центральный банк впервые в этом году повысил ключевую ставку. Теперь она составляет 18%. До этого с конца декабря 2023 года ставка была на уровне 16%. В ЦБ заявили, что инфляция выше апрельских прогнозов, а спрос на товары выше предложения.

«Инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее», — сказано в пресс-релизе Центробанка.

Там добавили, что будут оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

В апреле же предполагалось, что при жесткой ДКП годовая инфляция снизится до 4,3–4,8% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. Теперь прогноз Банка России пересмотрен — по инфляции на этого год повышен до 6,5–7%. В следующем году учетом проводимой денежно-кредитной политики должен снизиться до 4–4,5%.

Эксперты ожидали повышения ключевой ставки. Подробности —в материале 72.RU.

Михаил Васильев, главный аналитик «Совкомбанка» обращает внимание, что внутренний спрос, кредитование и инфляция значимо не замедлялись, несмотря на ключевую ставку 16%. Поэтому, добавляет он, Банку России необходимо добавлять жесткости монетарной политики, чтобы возвращать инфляцию к целевому уровню 4%. Васильев объясняет, что посредством ужесточения денежно-кредитных условий ЦБ стремится охладить всё еще высокое кредитование и снизить избыточный спрос в экономике, чтобы замедлить рост потребительских цен и вернуть инфляцию к цели.

— По-прежнему сохраняются риски того, что инфляция может оставаться повышенной в течение длительного времени. Среди них — дефицит кадров на рынке труда и быстрый рост зарплат, неопределенность с геополитикой, курсом рубля и импортом, повышенные инфляционные ожидания, отклонение экономики вверх от траектории сбалансированного роста, — отмечает Васильев.

Илья Федоров, главный экономист «БКС Мир инвестиций», прогнозирует, что депозитные ставки останутся на текущих уровнях, а кредиты для корпоративного сектора подорожают и приведут к перераспределению прибыли в пользу банковского сектора.

— Рост ставки не окажет существенного влияния на кредитные условия для физлиц. Ставки по потребительским кредитам остаются в диапазоне 25%+, ипотечные кредиты на рыночной основе запретительно высокие 18%+. На наш взгляд, решение продиктовано более значительным отклонением пиковой инфляции мая-июня от прогноза и необходимостью реакции на этот ценовой шок, — добавил Федоров.

В «Совкомбанке полагают, что решение Центробанка на время окажет поддержку отечественной валюте.



— Мы полагаем, что повышение ключевой ставки окажет среднесрочную поддержку рублю. Вслед за повышением ключевой ставки на сопоставимую величину возрастут ставки по депозитам, что еще больше увеличит привлекательность рублевых сбережений. Кроме этого, возросшие ставки по кредитам будут снижать потребительский спрос и спрос на импорт (спрос на валюту). Мы полагаем, что в третьем и четвертом кварталах курс рубля будет стабильным и в среднем составит 12,2 за юань, 89 за доллар и 97 за евро, — говорит Михаил Васильев, главный аналитик «Совкомбанка».



Он объясняет, что основную поддержку рублю оказывают высокие нефтяные цены, профицит торгового баланса (Россия экспортирует больше, чем импортирует), обязательная продажа валютной выручки, продажи юаней из резервов и высокие рублевые процентные ставки. Среди негативных факторов, например, спрос на валюту для зарубежных отпусков, а также геополитические и санкционные риски.