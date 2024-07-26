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Образование тест Вы не ответите и на половину вопросов. Попробуйте угадать 10 стран по флагам

Вы не ответите и на половину вопросов. Попробуйте угадать 10 стран по флагам

Спорим, некоторые из них вы никогда не видели?

685
7 комментариев
Кто знает, в какой стране сделано это фото?

Даже если вы не были отличником по географии, то наверняка успели запомнить хотя бы пару десятков флагов, сидя за партой. Но фокус в том, что чаще всего ученики проходят только самые известные флаги мира. С таким уровнем подготовки наш тест получится пройти разве что на 4 из 10. А дать все правильные ответы будет под силу только заядлым путешественникам или гениям географии.

ТЕСТПройден 207 раз
1 / 10
Узнаете флаг?
  • Алжир
  • Танзания
  • Кения
  • Нигерия
2 / 10
Судя по флагу, это очень солнечное место.
  • Вануату
  • Кирибати
  • Науру
  • Тонга
3 / 10
А это единственный в мире непрямоугольный флаг. У какой страны такой интересный символ?
  • У Непала
  • У Восточного Тимора
  • У Бахрейна
  • У Малайзии
4 / 10
Судя по всему, это бывшая колония Великобритании. Но какая именно?
  • Фиджи
  • Тувалу
  • Новая Зеландия
  • Австралия
5 / 10
А это что за страна?
  • Словакия
  • Словения
  • Сербия
  • Хорватия
6 / 10
Такой крест можно часто увидеть на флагах скандинавских стран.
  • Дания
  • Швеция
  • Норвегия
  • Исландия
7 / 10
Снова триколор, но что-то он не похож на российский. Ведь это...
  • ...Люксембург
  • ...Парагвай
  • ...Нидерланды
  • ...Черногория
8 / 10
Итак, ваш ответ?
  • Гондурас
  • Никарагуа
  • Сальвадор
  • Гватемала
9 / 10
Спорим, вы никогда раньше не видели этот флаг?
  • Бруней
  • Бутан
  • Лаос
  • Катар
10 / 10
Последний вопрос. Чей это флаг?
  • Анголы
  • Мозамбика
  • Албании
  • Панамы

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Комментарии
7
shamank331
26 июля 2024, 20:09
3/10, с Анголой обшибся глупо, былоб 4/10 и это нормально, если у кого-то больше, то просто случайно угаданные будут.
Директор Завода (Ржака)
26 июля 2024, 20:16
9/10 за 30 секунд. Не угадал Кирибати. Честно, первый раз слышу. Остальное легкотня. Часто езжу На олимпийские игры, ЧМ, Че по футболу +теннис ТБШ.
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