Вы не ответите и на половину вопросов. Попробуйте угадать 10 стран по флагам

Даже если вы не были отличником по географии, то наверняка успели запомнить хотя бы пару десятков флагов, сидя за партой. Но фокус в том, что чаще всего ученики проходят только самые известные флаги мира. С таким уровнем подготовки наш тест получится пройти разве что на 4 из 10. А дать все правильные ответы будет под силу только заядлым путешественникам или гениям географии.