Вы не ответите и на половину вопросов. Попробуйте угадать 10 стран по флагам

Даже если вы не были отличником по географии, то наверняка успели запомнить хотя бы пару десятков флагов, сидя за партой. Но фокус в том, что чаще всего ученики проходят только самые известные флаги мира. С таким уровнем подготовки наш тест получится пройти разве что на 4 из 10. А дать все правильные ответы будет под силу только заядлым путешественникам или гениям географии.
Узнаете флаг?
- Алжир
- Танзания
- Кения
- Нигерия
Судя по флагу, это очень солнечное место.
- Вануату
- Кирибати
- Науру
- Тонга
А это единственный в мире непрямоугольный флаг. У какой страны такой интересный символ?
- У Непала
- У Восточного Тимора
- У Бахрейна
- У Малайзии
Судя по всему, это бывшая колония Великобритании. Но какая именно?
- Фиджи
- Тувалу
- Новая Зеландия
- Австралия
А это что за страна?
- Словакия
- Словения
- Сербия
- Хорватия
Такой крест можно часто увидеть на флагах скандинавских стран.
- Дания
- Швеция
- Норвегия
- Исландия
Снова триколор, но что-то он не похож на российский. Ведь это...
- ...Люксембург
- ...Парагвай
- ...Нидерланды
- ...Черногория
Итак, ваш ответ?
- Гондурас
- Никарагуа
- Сальвадор
- Гватемала
Спорим, вы никогда раньше не видели этот флаг?
- Бруней
- Бутан
- Лаос
- Катар
Последний вопрос. Чей это флаг?
- Анголы
- Мозамбика
- Албании
- Панамы