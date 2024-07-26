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Происшествия «Следы теряются»: на Алтае пропал альпинист — он сорвался в ущелье

«Следы теряются»: на Алтае пропал альпинист — он сорвался в ущелье

Спасатели не нашли туриста

787
8 комментариев
О происшествии стало известно несколько дней назад

В Республика Алтай завершили спасательную операцию по поиску альпиниста. Как сообщили в региональном МЧС, речь идет о местности в районе ледника Ирбисту.

— Спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России обследовали территорию падения альпиниста. Им удалось обнаружить следы недавнего пребывания человека: веревки, альпинистская станция, страховки, — сказано в сообщении.

Уточняется, что следы теряются в районе сброса талых вод в ручей, который уходит под ледник протяженностью более 200 метров. Специалисты обследовали место выноса вод, но не нашли элементы одежды и снаряжения.

— Обследование русла ручья в подледном пространстве ледника недоступно для спасателей и не представляется возможным, — объяснили в ведомстве.

НГС связался с пресс-службой ведомства с целью уточнить, жив ли турист. Корреспонденту ответили, что тот без вести пропал.

О происшествии стало известно несколько дней назад, 24 июля. Как сообщали в ведомстве, два незарегистрированных туриста из Красноярска совершали восхождение в районе ледника, и на высоте более 3 тысяч метров один из них сорвался и упал в ущелье, получив травмы. Он не мог сам передвигаться.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Алтай НГС сообщили, что второй турист, который был в составе группы, дошел до места, где появилась сотовая связь, и вызвал спасателей.

Накануне стало известно, что в Республике Алтай погиб турист из Барнаула. Следователи начали проверку.

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Турист Альпинисты МЧС Республика Алтай
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Комментарии
8
урлулуу
26 июля 2024, 18:40
Еще -1.
урлулуу
26 июля 2024, 18:47
Надо бузову горы покорять отправить-вдруг повезет.
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