«Следы теряются»: на Алтае пропал альпинист — он сорвался в ущелье

О происшествии стало известно несколько дней назад Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Республика Алтай завершили спасательную операцию по поиску альпиниста. Как сообщили в региональном МЧС, речь идет о местности в районе ледника Ирбисту.



— Спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России обследовали территорию падения альпиниста. Им удалось обнаружить следы недавнего пребывания человека: веревки, альпинистская станция, страховки, — сказано в сообщении.



Уточняется, что следы теряются в районе сброса талых вод в ручей, который уходит под ледник протяженностью более 200 метров. Специалисты обследовали место выноса вод, но не нашли элементы одежды и снаряжения.



— Обследование русла ручья в подледном пространстве ледника недоступно для спасателей и не представляется возможным, — объяснили в ведомстве.



НГС связался с пресс-службой ведомства с целью уточнить, жив ли турист. Корреспонденту ответили, что тот без вести пропал.



О происшествии стало известно несколько дней назад, 24 июля. Как сообщали в ведомстве, два незарегистрированных туриста из Красноярска совершали восхождение в районе ледника, и на высоте более 3 тысяч метров один из них сорвался и упал в ущелье, получив травмы. Он не мог сам передвигаться.



В пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Алтай НГС сообщили, что второй турист, который был в составе группы, дошел до места, где появилась сотовая связь, и вызвал спасателей.

