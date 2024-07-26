«Виды невероятные»: туристка рассказала об отпуске на Кавказе — на что точно не стоит тратить деньги

Елена осталась в восторге от видов Источник: предоставлено героиней материала











Недавно кемеровчанка Елена побывала на Кавказе — в Ставропольском крае. Свой отпуск она организовала самостоятельно — от покупки билетов на самолет до поиска подходящих экскурсий. В общей сложности потратила около 70 тысяч рублей, но получила невероятные впечатления. Что именно понравилось туристке, а куда лучше не ехать — в ее колонке для наших коллег из NGS42.RU. Далее — прямая речь.

На Кавказе я отдыхала второй раз. Впервые была там в 2022 году, покупала пакетный тур в составе группы. Нас тогда было много, около 30 человек, и посещали мы самые топовые, популярные и легкодоступные места. Мне всё понравилось и стало интересно посмотреть уже что-то другое, более удаленное, труднодоступное, поэтому я полетела снова.

Источник: предоставлено героиней материала











Я забронировала квартиру в Пятигорске, взяла билеты на самолет из Новосибирска и нашла группу во «ВКонтакте», которая занимается организацией экскурсий.

Перелет туда-обратно стоил около 25 тысяч рублей. Жилье я нашла по сказочной цене — 1200 рублей в сутки, итого за неделю вышло 8400 рублей. Бронировала это всё я в конце января. Сколько на отдыхе потратила, не считала — чтобы не расстраиваться. Но экскурсии стоили в среднем 4–5 тысяч рублей. Естественно, где-то приходилось доплачивать. Где-то 150 рублей, где-то 600, где-то еще больше. Например, на Домбае за канатку заплатила сверху около 2000 рублей. Сама экскурсия с заездами в разные места стоила 4000 рублей, и плюсом надо было за подъемник платить в зависимости от уровня, на который хочешь подняться.

Источник: предоставлено героиней материала











В магазинах цены примерно такие же, как у нас. Но фрукты и ягоды дешевле на рынке. Например, килограмм клубники там стоит 300 рублей, голубики — всего 600 рублей, абрикосы по 80 рублей, персики — до 150 рублей за килограмм.

В кафе, наоборот, гораздо дороже. Если взять одно блюдо, например салат и напиток какой-нибудь, выходило порядка тысячи рублей, а иногда и больше. Горячее плюс напиток стоит в среднем 1300–1400 рублей. Самый дешевый лимонад продают по 100 рублей.

Я купила несколько экскурсий, они все проходили в небольших группах по четыре–семь человек. Я заранее выбирала места, куда хочу съездить и которые мне интересны.

Больше всего впечатлений у меня оставило Кармадонское ущелье, в котором Сергей Бодров — младший снимал свой последний фильм и где он погиб с коллегами. Нам показали туннель, в котором, возможно, они могли бы быть, место, где последний раз группу видели живыми. Невероятно, насколько ледник всё затопил там.

Источник: предоставлено героиней материала











Меньше всего понравилась экскурсия по Пятигорску на электромобиле. Там было несколько мест, электрокар стоит тысячу рублей. Все локации, куда нас возили, как оказалось, в шаговой доступности. И то же самое в Кисловодске в большом национальном парке. Там тоже возят на этих электромобильчиках. Но, как по мне, интереснее самой просто пройти и посмотреть.

В принципе, мне кажется по Пятигорску и Кисловодску можно просто гулять. Там много интересных и красивых мест, достопримечательностей, фонтанов. Я просто выходила на улицу и смотрела по онлайн-картам, что где находится. Виды очень понравились, они невероятные.

Такие Чебурашки установлены в Кисловодске, их можно встретить на курортном бульваре Источник: предоставлено героиней материала











Источник: предоставлено героиней материала











Единственное, что было со знаком минус, — манера езды местных водителей. Они либо не пропускают пешеходов, либо останавливаются буквально в паре сантиметров от тебя, когда идешь по «зебре».



Тем, кто тоже собирается в отпуск на Кавказ, я бы советовала перед поездкой на какую-либо экскурсию заранее поговорить с организаторами, оценить свои силы — сколько ехать, сколько ходить, по какой местности. Например, я брала экскурсию в Осетию. Мы выехали в семь утра и вернулись в час ночи — не все были к этому готовы. С нами была девочка с бабушкой 84-летней, естественно, женщина устала, и ей под конец уже хотелось домой.



Источник: предоставлено героиней материала











Или, например, на плато Бермамыт — там очень плохая, разбитая дорога. Соответственно, это тряска. К тому же нет связи. Поэтому лучше заранее все нюансы узнать, чтобы потом не расстраиваться.



Возможно, я бы побывала в Ставропольском крае снова, но уже чтобы посетить другие места.