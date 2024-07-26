«Виды невероятные»: туристка рассказала об отпуске на Кавказе — на что точно не стоит тратить деньги

Недавно кемеровчанка Елена побывала на Кавказе — в Ставропольском крае. Свой отпуск она организовала самостоятельно — от покупки билетов на самолет до поиска подходящих экскурсий. В общей сложности потратила около 70 тысяч рублей, но получила невероятные впечатления. Что именно понравилось туристке, а куда лучше не ехать — в ее колонке для наших коллег из NGS42.RU. Далее — прямая речь.
На Кавказе я отдыхала второй раз. Впервые была там в 2022 году, покупала пакетный тур в составе группы. Нас тогда было много, около 30 человек, и посещали мы самые топовые, популярные и легкодоступные места. Мне всё понравилось и стало интересно посмотреть уже что-то другое, более удаленное, труднодоступное, поэтому я полетела снова.
Я забронировала квартиру в Пятигорске, взяла билеты на самолет из Новосибирска и нашла группу во «ВКонтакте», которая занимается организацией экскурсий.
Перелет туда-обратно стоил около 25 тысяч рублей. Жилье я нашла по сказочной цене — 1200 рублей в сутки, итого за неделю вышло 8400 рублей. Бронировала это всё я в конце января. Сколько на отдыхе потратила, не считала — чтобы не расстраиваться. Но экскурсии стоили в среднем 4–5 тысяч рублей. Естественно, где-то приходилось доплачивать. Где-то 150 рублей, где-то 600, где-то еще больше. Например, на Домбае за канатку заплатила сверху около 2000 рублей. Сама экскурсия с заездами в разные места стоила 4000 рублей, и плюсом надо было за подъемник платить в зависимости от уровня, на который хочешь подняться.
В магазинах цены примерно такие же, как у нас. Но фрукты и ягоды дешевле на рынке. Например, килограмм клубники там стоит 300 рублей, голубики — всего 600 рублей, абрикосы по 80 рублей, персики — до 150 рублей за килограмм.
В кафе, наоборот, гораздо дороже. Если взять одно блюдо, например салат и напиток какой-нибудь, выходило порядка тысячи рублей, а иногда и больше. Горячее плюс напиток стоит в среднем 1300–1400 рублей. Самый дешевый лимонад продают по 100 рублей.
Я купила несколько экскурсий, они все проходили в небольших группах по четыре–семь человек. Я заранее выбирала места, куда хочу съездить и которые мне интересны.
Больше всего впечатлений у меня оставило Кармадонское ущелье, в котором Сергей Бодров — младший снимал свой последний фильм и где он погиб с коллегами. Нам показали туннель, в котором, возможно, они могли бы быть, место, где последний раз группу видели живыми. Невероятно, насколько ледник всё затопил там.
Меньше всего понравилась экскурсия по Пятигорску на электромобиле. Там было несколько мест, электрокар стоит тысячу рублей. Все локации, куда нас возили, как оказалось, в шаговой доступности. И то же самое в Кисловодске в большом национальном парке. Там тоже возят на этих электромобильчиках. Но, как по мне, интереснее самой просто пройти и посмотреть.
В принципе, мне кажется по Пятигорску и Кисловодску можно просто гулять. Там много интересных и красивых мест, достопримечательностей, фонтанов. Я просто выходила на улицу и смотрела по онлайн-картам, что где находится. Виды очень понравились, они невероятные.
Единственное, что было со знаком минус, — манера езды местных водителей. Они либо не пропускают пешеходов, либо останавливаются буквально в паре сантиметров от тебя, когда идешь по «зебре».
Тем, кто тоже собирается в отпуск на Кавказ, я бы советовала перед поездкой на какую-либо экскурсию заранее поговорить с организаторами, оценить свои силы — сколько ехать, сколько ходить, по какой местности. Например, я брала экскурсию в Осетию. Мы выехали в семь утра и вернулись в час ночи — не все были к этому готовы. С нами была девочка с бабушкой 84-летней, естественно, женщина устала, и ей под конец уже хотелось домой.
Или, например, на плато Бермамыт — там очень плохая, разбитая дорога. Соответственно, это тряска. К тому же нет связи. Поэтому лучше заранее все нюансы узнать, чтобы потом не расстраиваться.
Возможно, я бы побывала в Ставропольском крае снова, но уже чтобы посетить другие места.
А вы были на Кавказе?