НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+32°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+32°

пасмурно, без осадков

ощущается как +34

2 м/c,

зап.

 743мм 52%
Подробнее
6 Пробки
USD 85,41
EUR 93,17

СРОЧНО

Зафиксировали вспышку гепатита А

Дефицит учителей
Работа в Новосибирске
Семью выселили в психбольницу
Новосибирск ведет соцсети
Расширение «Гастрокорта»
Июльфест в Новосибирске
Огромная опухоль у ребёнка
Разоблачили мифы об имплантах
Поддельные документы мигрантов
НГС в Telegram
Здоровье «Такого не было много лет»: В Новосибирской области зафиксировали вспышку гепатита А — в чем причина

«Такого не было много лет»: В Новосибирской области зафиксировали вспышку гепатита А — в чем причина

С начала 2024 года заражение подхватило вдвое больше новосибирцев, чем за весь 2023 год

2 318
14 комментариев
Раз в 15–25 лет гепатит показывает взрывную заболеваемость

В Новосибирской области произошла самая большая за много лет вспышка гепатита А. За первое полугодие 2024 года диагностировано 171 случай заражения, что вдвое больше, чем за весь прошлый год. Об этом 26 июля рассказали в минздраве региона.

— Если посмотреть статистику за много лет, то в городе и области никогда не было такой высокой заболеваемости. Для сравнения, за весь 2023 год было зарегистрировано всего 85 случаев. В основном эти случаи связаны с общепитом и его работниками, — сообщила главный эпидемиолог Новосибирской области Елена Пудова

По словам Пудовой, гепатит А распространен во всем мире, ему свойственна цикличность подъема заболеваемости в 15, 20 или 25 лет.

— Эпизодически заболевание все равно регистрируется постоянно, но массовые вспышки фиксируются с определенной цикличностью. Это связано с тем, что у переболевших пациентов формируется практически пожизненный иммунитет, и когда сменяется поколение, то наработанная иммунная прослойка уменьшается, и вирус снова распространяется, — говорит Пудова.

Вспышку гепатита А в Новосибирской области минздрав связывает с частым нарушением санитарных норм в заведениях общественного питания. Рекомендации врачей остаются неизменными: тщательно мыть руки, особенно в общественных местах, мыть овощи и фрукты, кипятить воду из неизвестных источников перед употреблением.

Еще в апреле специалисты Роспотребнадзора уверяли: никакой вспышки гепатита в Новосибирской области нет.

Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками.

ПО ТЕМЕ
Гепатит А Вспышка заболеваемости Рост заболеваемости Минздрав
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
velius
26 июля 2024, 17:04
Согласно приведённым данным (воз), с начала 2024 года 9 507 детей заразились гепатитом А (желтуха). Рост показателей заболеваемости наблюдается в Андижанской, Бухарской, Наманганской, Сурхандарьинской, Самаркандской, Ферганской областях и Каракалпакстане. Примерно такая же обстановка и в соседних регионах центральной азии. Как-то, по подъеду ходили со списками из плк, интересовались наличием прививок от другой болячки, искали источник заразы.
Гость
26 июля 2024, 16:39
Покупайте фрукты и овощи у гостей , зато дёшево,
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Увез бабушку в госпиталь и продал квартиру. Три истории о том, как собственники теряли жилье
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Как будто прошла бомбежка»: новосибирец возмутился состоянием убитых дорог — в мэрии ответили, что ремонт будет, но не сейчас
Вячеслав Соколов
Мнение
Львам повезет. Чего ждать от оппозиции Венеры и Плутона — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
Супер-Маша и солдафон: в прокат вышел фильм «Не одна дома» с Миланой Хаметовой — почему его стоит посмотреть родителям
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Россиянка съездила в Казахстан и честно рассказала об огромных минусах отдыха в соседней стране
Виктория Бондарева
экскурсовод
Рекомендуем
Знакомства

Алексей,40

Галина,40

Инна,54

Вадим,49

Настя,35

Alex,49

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 500 ₽

Добавить объявление