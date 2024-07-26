«Такого не было много лет»: В Новосибирской области зафиксировали вспышку гепатита А — в чем причина

Раз в 15–25 лет гепатит показывает взрывную заболеваемость Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области произошла самая большая за много лет вспышка гепатита А. За первое полугодие 2024 года диагностировано 171 случай заражения, что вдвое больше, чем за весь прошлый год. Об этом 26 июля рассказали в минздраве региона.



— Если посмотреть статистику за много лет, то в городе и области никогда не было такой высокой заболеваемости. Для сравнения, за весь 2023 год было зарегистрировано всего 85 случаев. В основном эти случаи связаны с общепитом и его работниками, — сообщила главный эпидемиолог Новосибирской области Елена Пудова



По словам Пудовой, гепатит А распространен во всем мире, ему свойственна цикличность подъема заболеваемости в 15, 20 или 25 лет.



— Эпизодически заболевание все равно регистрируется постоянно, но массовые вспышки фиксируются с определенной цикличностью. Это связано с тем, что у переболевших пациентов формируется практически пожизненный иммунитет, и когда сменяется поколение, то наработанная иммунная прослойка уменьшается, и вирус снова распространяется, — говорит Пудова.



Вспышку гепатита А в Новосибирской области минздрав связывает с частым нарушением санитарных норм в заведениях общественного питания. Рекомендации врачей остаются неизменными: тщательно мыть руки, особенно в общественных местах, мыть овощи и фрукты, кипятить воду из неизвестных источников перед употреблением.



Еще в апреле специалисты Роспотребнадзора уверяли: никакой вспышки гепатита в Новосибирской области нет.

