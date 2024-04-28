В марте в школе Новосибирска выявили гепатит А: как сейчас обстоят дела с заболеванием в регионе

Вспышки заболевания гепатитом А в области нет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В новосибирском Роспотребнадзоре сообщили как сейчас в регионе обстоят дела с гепатитом А. В прошлом месяце в Новосибирске в школе №190 специалисты выявили трех заболевших.



Как сообщили в управлении, вспышки заболевания гепатитом А в Новосибирской области нет. Все показатели держатся на уровне прошлых лет.



— Регистрируются единичные случаи заболевания в детских образовательных организациях, без дальнейшего распространения. Закрытия классов (групп) из-за вирусного гепатита А нет. Противоэпидемические мероприятия проводятся в соответствии с санитарными требованиями, — отметили Роспотребнадзоре.



Как пояснили в управлении, люди которые контактировали с больными гепатитом А наблюдаются у врачей по месту жительства, работы или учебы.

