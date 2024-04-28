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Здоровье В марте в школе Новосибирска выявили гепатит А: как сейчас обстоят дела с заболеванием в регионе

В марте в школе Новосибирска выявили гепатит А: как сейчас обстоят дела с заболеванием в регионе

Люди, которые контактировали с больными гепатитом А, наблюдаются у врачей

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Вспышки заболевания гепатитом А в области нет

В новосибирском Роспотребнадзоре сообщили как сейчас в регионе обстоят дела с гепатитом А. В прошлом месяце в Новосибирске в школе №190 специалисты выявили трех заболевших.

Как сообщили в управлении, вспышки заболевания гепатитом А в Новосибирской области нет. Все показатели держатся на уровне прошлых лет.

— Регистрируются единичные случаи заболевания в детских образовательных организациях, без дальнейшего распространения. Закрытия классов (групп) из-за вирусного гепатита А нет. Противоэпидемические мероприятия проводятся в соответствии с санитарными требованиями, — отметили Роспотребнадзоре.

Как пояснили в управлении, люди которые контактировали с больными гепатитом А наблюдаются у врачей по месту жительства, работы или учебы.

Ранее НГС рассказывал истории сибирячки, которая после лечения зубов случайно обнаружила у себя гепатит С.

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Здоровье Гепатит А Новосибирск
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