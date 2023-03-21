«Мне сейчас нужно выжить, а остальное неважно»: сибирячка после лечения зубов случайно обнаружила у себя гепатит С

Валентина обратилась в Семейный стоматологический центр на улице Кубовой в июне из-за того, что у нее упал мостик. Врач на консультации сказал, что нужно удалить три зуба и сделать чистку. Валентина последовала совету и пошла на удаление:



— У меня еще такое ощущение было неприятное, когда я там находилась. Мне не нравилось, что врач был без маски и изо рта пахло. Но сама подумала: «Какая я привереда!» Зубы мне удалили и наложили швы. Потом пришла на чистку. Место после удаления еще не зажило, поэтому было больно от слюноотсоса. Потом мне поранили десну — или у меня такие десны, что кровь пошла. Ее пытались остановить. У меня начались боли, я выпила обезболивающее.

