«Мне сейчас нужно выжить, а остальное неважно»: сибирячка после лечения зубов случайно обнаружила у себя гепатит С

65-летняя жительница Новосибирска Валентина ведет вместе с мужем здоровый образ жизни, регулярно посещает профосмотры, но на одном из них внезапно выяснилось, что у нее гепатит С. У других членов семьи вируса нет. Она предполагает, что заразить ее могли в стоматологии. Подробности — в этом материале.
Результаты анализов на гепатит С Валентины и ее мужа имеются в распоряжении редакции, так же как и другие медицинские документы пациентки, связанные с диагностикой и лечением гепатита.
Валентина обратилась в Семейный стоматологический центр на улице Кубовой в июне из-за того, что у нее упал мостик. Врач на консультации сказал, что нужно удалить три зуба и сделать чистку. Валентина последовала совету и пошла на удаление:
— У меня еще такое ощущение было неприятное, когда я там находилась. Мне не нравилось, что врач был без маски и изо рта пахло. Но сама подумала: «Какая я привереда!» Зубы мне удалили и наложили швы. Потом пришла на чистку. Место после удаления еще не зажило, поэтому было больно от слюноотсоса. Потом мне поранили десну — или у меня такие десны, что кровь пошла. Ее пытались остановить. У меня начались боли, я выпила обезболивающее.
К терапевту вопросов не было, и в целом, по словам Валентины, у нее не было претензий ни к кому, она просто рассказывает свои ощущения:
— Надо было лечить порядка 16 зубов. Я подумала, что полечу, раз доктор такой приветливый и безболезненно в целом всё. Потом у меня на десне, где удаляли зубы, какой-то нарост образовался. Врач срезал фрезой и снова наложил шов. Это было с уколом, в целом терпимо. Я терпеливый человек.
«Подумала, что в больнице ошиблись, в сельской»
В конце августа — начале сентября Валентина стала чувствовать какой-то дискомфорт, появилась усталость. Она подумала, что это старость, потому что в целом со здоровьем всё в порядке.
Самочувствие стало ухудшаться. Как раз в этот период Валентине позвонили из страховой компании и позвали на диспансеризацию. Она предложила мужу сходить, потому что еще стало что-то мешать в подреберье. К тому же семья собиралась поехать в санаторий.
А в начале октября, после диспансеризации, врач назначил им осмотр.
Оказалось, что если норма АЛТ 31, то у Валентины было около 278 — почти в 10 раз больше нормы.
Ее срочно отправили к гастроэнтерологу, назначили таблетки и анализы на гепатиты.
— Всё равно я себя нормально чувствовала. Посмотрела норму и подумала, что, наверное, в больнице ошиблись, в сельской. Зашла в «Инвитро» и сдала снова АЛТ, но показатели были высокими, — вспоминает пациентка.
Валентина записалась к гастроэнтерологу, который был удивлен такому АЛТ. Оказалось, что у нее подтвердился гепатит С.
— Я говорила врачу, что не понимаю, откуда у меня всё взялось. Я человек непьющий, некурящий. Мы ни с кем не контактировали, живем вдвоем, только сын приезжает. Мне только аппендицит удаляли в 1984 году, — удивлялась Валентина.
Потом врач спросила, давно ли Валентина лечила зубы. Она ответила, что и сейчас лечит:
— Уже практически полгода, точнее четыре месяца. Врач сказала, что всё понятно, скорее всего, там подхватила. Я сказала, что в стоматологии всё стерильно, только обращала внимание, что инструменты после стерилизации несут по коридору, не накрыв салфеткой, а во время рентгена не надевали одноразовый колпачок.
Валентине назначили лечение и дали рекомендации по питанию, сказали не волноваться, ограничить физическую нагрузку. У пациентки, по ее словам, было поражение печени 3-й степени — 11,6 процента (медицинские документы, подтверждающие это, имеются в распоряжении редакции).
— Врач отметила, что по степени поражения печени прошло 3–4 месяца. Кроме стоматологии, я нигде не была, где можно было иметь дело с кровью. Врач сказала, что если бы был еще больший процент поражения печени, то сложно было бы уже что-то сделать, а так надо бороться. Слово «бороться» меня пугало. Мы и так были на правильном питании, но пришлось еще больше его изменить. Мой желудок не принимал больше двух ложек еды, поэтому приходилось есть каждые два часа, — с ужасом вспоминает Валентина.
Она пила таблетки от гепатита три месяца и пугалась от чтения статей про то, что цирроз печени не лечится.
— Было сложно, больно. Безысходность. Психологически тяжело, но это не описать. Физически тоже было тяжело. Через три месяца врач похвалила меня, что я выдержала это лечение, — говорит она.
Валентине назначили восстановительное лечение и анализы. По ее словам, поражение печени уменьшилось в процентном отношении.
— Мне это дало просто немного морально выдохнуть. Контроль анализа на гепатит С назначен на апрель, потом на июнь. Надо смотреть, чтобы вирус не сохранился, — объясняет пациентка.
Три флакона препарата для лечения обошлись Валентине в 420 тысяч, еще одно лекарство стоит 31 тысячу. Но еще были платные анализы и приемы, поэтому Валентина потратила более полумиллиона.
— Деньги, которые мы копили на пенсии, сняли. Как будет дальше, непонятно. И мне теперь на учете три года стоять. Слава богу, что я стала есть, перестала худеть, сахар остановился. Кстати, когда обнаружили гепатит, я отменила следующий прием в стоматологии, а мне сказали, что ничего страшного, с гепатитом лечатся.
Муж Валентины, по ее словам, ходил в стоматологию, чтобы попросить компенсацию какой-то части лечения, но там сказали, что у них всё стерильно и заражение произошло в другом месте.
— Я звонила своему терапевту и говорила, что не собираюсь на них в суд подавать, потому что у меня нет ни сил, ни желания, ни средств. У меня другая цель — мне сейчас нужно выжить, а всё остальное неважно. Мне остается только молиться. Я хочу, чтобы они начали обрабатывать свои инструменты лучше. Я потом уже прочитала, что гепатит С называют ласковым убийцей. Это чистая случайность, что у меня его обнаружили во время диспансеризации. Теперь я всем говорю: нужно идти на диспансерный осмотр, потому что мне он спас жизнь. Какого качества, непонятно, но спас, — радуется Валентина.
Что говорят в клинике
В Семейном стоматологическом центре на Кубовой журналисту НГС сказали, что у них пациентка не могла заразиться гепатитом С: стерилизация, обработка и дезинфекция инструментов проводятся строго согласно нормам СанПиН:
— Это невозможно: все инструменты обрабатывают, стерилизуют и запечатывают в стерилизационной зоне (ЦСО), приносят в кабинет в запечатанных одноразовых ПАК-пакетах. Все инструменты вскрываются при пациентах, непосредственно перед лечением. В нашем рентген-кабинете датчик для радиовизиографа оснащен одноразовыми индивидуальными пакетами, которые надеваются и выбрасываются при пациентах.
Ранее мы рассказывали о Нобелевской премии за открытие гепатита С — какое отношение к исследованию имеют новосибирские вирусологи.