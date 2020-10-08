Нобелевская премия за открытие гепатита С — какое отношение к исследованию имеют новосибирские вирусологи

Нобелевскую премию по медицине и физиологии за 2020 год получили американские учёные Харви Альер и Чарльз Райс, а также британский вирусолог Майкл Хоутон за открытие вируса гепатита С и исследования в этой области.

В 1989 году вирус получил своё название, когда Майкл Хоутон с коллегами прочитал его последовательность (РНК). Но это было обнаружение фрагмента вируса, а не самого вируса. Окончательно выделить полноразмерный вирус, описать его сложный геном и заразить им шимпанзе удалось в 1997 году Чарльзу Райсу.

А первыми учёными, выполнившими часть экспериментов, стали новосибирские вирусологи.



— Завершающая работа по открытию гепатита С была проведена в лаборатории Чарльза Райса, а первые её авторы — Александр Колыханов, выпускник новосибирского университета 1983 года, и Евгений Агапов, с которым мы вместе учились в медицинском институте в Новосибирске. В то время сделать такие инфекционные транскрипты было весьма непросто, но это сделали эти исследователи, работающие в «Векторе». Но, как известно, Нобелевскую премию дают последним авторам, руководителям, — прокомментировал Андрей Покровский.