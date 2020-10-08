Нобелевская премия за открытие гепатита С — какое отношение к исследованию имеют новосибирские вирусологи

Новосибирские учёные внесли весомый вклад в открытие гепатита С
Член-корреспондент РАН Андрей Покровский прокомментировал Нобелевскую премию по физиологии и медицине: он объяснил, какой вклад в открытие гепатита С внесли новосибирские вирусологи. В исследовании в 80-х годах участвовали Александр Колыханов и Евгений Агапов — они были сотрудниками центра «Вектор».
Андрей Покровский — специалист в области вирусологии и молекулярной биологии, директор Института медицины и психологии В. Зельмана Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН.
Нобелевскую премию по медицине и физиологии за 2020 год получили американские учёные Харви Альер и Чарльз Райс, а также британский вирусолог Майкл Хоутон за открытие вируса гепатита С и исследования в этой области.
В 1989 году вирус получил своё название, когда Майкл Хоутон с коллегами прочитал его последовательность (РНК). Но это было обнаружение фрагмента вируса, а не самого вируса. Окончательно выделить полноразмерный вирус, описать его сложный геном и заразить им шимпанзе удалось в 1997 году Чарльзу Райсу.
А первыми учёными, выполнившими часть экспериментов, стали новосибирские вирусологи.
— Завершающая работа по открытию гепатита С была проведена в лаборатории Чарльза Райса, а первые её авторы — Александр Колыханов, выпускник новосибирского университета 1983 года, и Евгений Агапов, с которым мы вместе учились в медицинском институте в Новосибирске. В то время сделать такие инфекционные транскрипты было весьма непросто, но это сделали эти исследователи, работающие в «Векторе». Но, как известно, Нобелевскую премию дают последним авторам, руководителям, — прокомментировал Андрей Покровский.
Андрей Покровский добавил, что в 70-х годах прошлого века выделили сначала возбудителей гепатитов А и В, и стало очевидно, что есть ещё и другие вирусные гепатиты, которые назвали «ни А, ни В».
— Я говорю своим студентам: «Как вам не повезло, потому что сейчас вам нужно знать восемь вирусных возбудителей гепатитов, а когда я учился, было всего три: А, В и «гепатит ни А, ни В», — рассказал Покровский.
В 2017 году Нобелевскую премию дали американским физикам, которым помогал учёный из Академгородка.