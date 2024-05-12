«В общем, бомж-сити»: антирейтинг микрорайонов Новосибирска — куда горожане не переедут ни за какие деньги

Ленинский и Кировский районы — в антитопе предпочтений участников нашего опроса Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Мэрия Новосибирска регулярно готовит рейтинг лучших районов города, основываясь на том, как жители удовлетворены благоустройством, как оценивают работу администрации, и экономических показателях. В прошлом году власти не стали называть районы, оказавшиеся в самом низу рейтинга, указав лишь те, которые оценили высоко: Советский, Первомайский, Заельцовский и Центральный. НГС решил узнать, какие места в городе сами жители оценивают низко, задав простой вопрос: «Куда бы вы не хотели переехать?» В ответ нам называли районы, микрорайоны, отдельные улицы и ЖК. Подробности рассказывает Ксения Лысенко.



«Левый берег — другой город». Битва правобережья и левобережья

Наиболее распространенным вариантом ответа на вопрос о том, куда бы ни за что не переехали читатели, оказался левый берег — целиком. Мнение это не новое, а великому противостоянию левого и правого берегов обозреватель НГС Стас Соколов даже посвятил свою колонку, где порассуждал о том, что левобережье так и не смогло обрести какую-то самостоятельность и осталось эдаким гигантским спальным районом.



Отчасти поэтому, а также из-за инфраструктуры и благоустройства, читатели так часто называли левый берег нежелательным для переезда.



— Только правый, на левый — ни-ни. Театры, концерты, администрации, праздники, скверы и т.п. — всё на правом, — считает Татьяна.



— Левый берег — другой город, — кратко добавляет пользователь под ником Саныч.



— Левый берег — это для меня какая-то другая планета и вообще неуютное место, — солидарна с ним Александра.



— Упаси боже от левого берега, ни за что! — категорична Ольга С.

Телецентр на левом берегу совсем скоро окончательно избавится от деревянных двухэтажек, а на его месте вырастут высотки Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Некоторые пользователи, посчитавшие левый берег неудачным местом для переезда, уточняли, что не переехали бы туда ни за какие деньги даже при наличии двух действующих станций метро.



— Это левый берег, и он развит в плане работы для людей, а не в плане общества. Проблемы с дорогами, люди, которые ведут плохой образ жизни, из-за чего много конфликтов, мигрантов очень много. И чтобы мне доехать до Ленина, надо примерно 1,5 часа на дорогу без учёта пробок. Мне было бы на правом удобнее жить, потому что вся деятельность моя находится там, — объясняет пользователь Кир Саф.



Совсем радикально настроенным против левобережья новосибирцам пытались объяснить, что и на правом берегу есть свои неудачные для жизни места.



— Лучше жить по линии метро, а правый или левый берег никакой разницы. Гусинобродский и Восточный (МЖК) недалеко ушли от района Хилокской, — считает Ekaterina.



— Не думаю, что сталинские дома по Станиславского — такое говно. В Ленинском лучше, чем на Урицкого. И да, Верхняя зона Академа — это, конечно, мечта, — заметил DenizRubik.



Несмотря на негативное отношение к левобережью, читатели признают: в роскошных сталинках на Станиславского можно вполне жить с комфортом Источник: Алина Скитович / NGS.ru











Но не только левобережью досталась порция критики. Среди наших читателей оказались и те, кто не хочет переезжать на правый берег, в частности, в центр города.



— В тихом центре ни за что не хочу жить. Там слишком громко, как там вообще люди по ночам спят, — пишет Наталья Лудова.



— Жила уже в центре. Копоть 24/7, — добавляет Елена Киселева, которая проживает в Затоне и, по ее словам, не хочет отсюда переезжать.



«Это превратится в гетто». О неприязни к спальным микрорайонам

Еще один вариант, раскритикованный нашими читателями — это большие спальные микрорайоны и жилмассивы, которые они называют «человейниками». Среди претензий — небольшие квартиры, тонкие стены, нагромождение высоток и тесный контакт с соседями.



— Центр в плане проживания интересен тем, что там жилье дороже и дома — не человейники (старый центр). Всё что застраивается под ипотеку, под маткапитал, всё, что называют «семейным кварталом» — все это хорошо, когда дети маленькие, но через 5 лет это превратится в гетто, — уверен DenizRubik.

Большие спальные микрорайоны — тоже не предел мечтаний наших читателей Источник: Евгения Глинчикова / NGS.ru











— Не в человейниках, в своём деревянном доме только [жить]. Без разницы, какой берег, главное — не стоять в пробках. Сад, школа, поликлиники, банки, почта, магазины — всё в пешей доступности! Жили на правом, в районе Учительской, возле дороги напротив церкви — вечный шум, грязные окна, ужас. В центре жили — то же самое, только ещё и в магазинах всё дороже, а на левом в частнике — тихо, чистота, газ, соседи приличные, сам себе хозяин. Платить меньше за дом, чем за квартиру, вода всегда горячая, температуру в доме сам настраиваешь, — рассуждает Надежда Шевелёва.



— Не переехала бы в любой человейник с большой плотностью населения, где бы он ни находился. Жить надо либо по линии метро, либо за городом в коттеджных посёлках, либо в Академгородке, — добавляет Наталья.



Впрочем, мнения о спальниках могут быть и положительными. Год назад мы побывали в микрорайоне «Весенний» с 15-подъездной высоткой, где жители довольны выбранным ими местом проживания, хотя и указывают на его недостатки.



Дзержинский и Октябрьский районы — пробки, пыль, страшные «домишки»

Особую нелюбовь, как выяснилось, некоторые читатели питают к Дзержинскому и Октябрьскому району. Критикуют их почти за одно и то же: отсутствие благоустройства, некрасивые здания и частные секторы, где, как уверены поучаствовавшие в нашем опросе, невозможно жить.



— Не хотела бы жить в частном секторе Октябрьского района, где домишки практически друг на друге гнездятся. По улочкам едешь — сплошная помойка на обочинах. Лет десять назад довелось там жильё себе искать. В общем, бежали мы оттуда скорей-скорей, только бы не видеть больше всего вот этого. Как там люди живут? — не понимает Ольга Серебренникова.

Начало Октябрьского района в районе улицы Кирова постепенно обрастает элитным жильем Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











— Октябрьский весь не нравится (о дорогах не будем, так как везде в плачевном состоянии). Пыль, здания полуразвалившиеся, пробки на Кирова, Богаткова, Кошурникова. В общем, [не подходит для жизни место], переходящее в Дзержинский район, — добавляет пользователь под ником Dim.



— Дзержинский район остановился в развитии 30 лет назад. Богом забытое место, — пишет Алена.



«Мутные места»: Затон, Затулинка, Первомайка

Негативно наши участники опроса воспринимают Первомайский район из-за его когда-то криминальной репутации, а также некоторые микрорайоны — Затулинку и Затон. О плюсах и минусах последнего его жители рассказывали НГС не так давно: они жаловались на старые бараки и убитые квартиры в трехэтажках, вспоминали криминальные разборки в этом месте, но хвалили микрорайон за уют и цветущие по весне деревья во дворах.



— Не хотела бы жить на Затоне, в районе ГЭС и на Затулинке. Все это такие мутные места. Вот в центр бы переехала, — говорит читательница Кир Саф, живущая как раз на Затулинке.



— На Первомайке я росла, инфраструктура тут никакая. Чтобы интересно провести время, надо ехать в другие районы. Контингент нехороший (особенно в КСМе), люди грубоваты по сравнению, например, с центром. Живу в Калининском. Небо и земля. Особенно в отношении людей, — рассказывает Александра.



КСМ чаще остальных мест на Первомайке причисляли к неблагополучным из-за отдаленности и «нехорошего контингента» Источник: Алина Скитович / NGS.ru











— Ехать до города далеко, контингент агрессивный, — добавляет пользователь Avesteo, описывая Первомайку.



А вот с тем, что у Первомайского района плохая репутация, оказались согласны далеко не все.



— Нормальная репутация у Первомайки! Из-за того, что КСМ застроили человейниками из студий, там и контингент чудит! Всю жизнь живу в центре Первомайки. Инфраструктуры развиты все, проблемы, как и во всех районах, — спорит пользователь Бонд.



Мы уже рассказывали о жизни микрорайона «Березовое», где крошечные 18-метровые студии продавали в 2012 году по цене меньше миллиона. А так выглядит жизнь в старом центре Первомайки, где бараки постепенно уступают место высоткам.



ГБШ: свалка, убитые дороги и дефици транспорта

Район Гусинобродского шоссе тоже оказался среди мест, где новосибирцы не хотели бы жить. Ему, в частности, припоминали его отдаленность и отсутствие нормальной инфраструктуры.

Слева — улица Коминтерна, на которую активно жалуются Источник: Ольга Бурлакова / NGS.ru











Пользователь Andrey, проживающий в частном секторе возле Гусинобродского шоссе, честно рассказал обо всех недостатках этого места:



— Самый ужасный район города! Зимой снег не чистят, весной вся вода во дворы бежит с дороги. Перед Redfox (строящийся ЖК на Коминтерна — Прим.ред.) просто свалка. По улицам Рылеева и многим другим в частном секторе только вплавь или на метле летать. Везде эти рабочие дома с алкашами и нарками. По Коминтерна ходит одна маршрутка с интервалом в 30 минут, тротуаров нет, аптеки непоняно где, магазины тоже, а до трамвая пилить по 20–30 минут пешком и не факт, что в дождь дойдешь чистым. Я бы лучше на левом берегу жил, чем в частнике возле нового автовокзала. В общем, бомж-сити.



Вообще, район Гусинобродского шоссе упоминали разные пользователи, не конкретизируя, что именно тут их не устраивает. Читательница Анастасия описала это место как «неуютное и некрасивое».



«Неудобные» Родники

В антитоп угодил и микрорайон Родники, но с одним уточнением: читатели отмечали, что жить здесь можно вполне комфортно, только если у тебя есть машина и не нужно часто отправляться в центр города. Пробки на выезде — вот, что делает это место некомфортным, уверены они.

Родники недолюбливают из-за местоположения Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











— В пробках полдня простоять можно, — говорит Irina Dmitrievna.

— Для нас Родники оказались неудобными. У нас нет машины, а работы, друзья, разные дела всегда в центре. Когда ты в день тратишь на дорогу 3–3,5 часа, это очень выматывает. Плюс нам больше нравится ритм центра, чем спального района. А так, если там жить и работать, то можно и не выезжать оттуда, там всё есть, — объясняет Маша Росликова.

«Без машины делать нечего» — дорогие ЖК «Марсель» и Flora&Fauna

Не только спальные районы и окраины наши читатели отметили как некомфортные. Как выяснилось, они бы не хотели переезжать и в более элитные места, за жизнь в которых придется выкладывать круглую сумму.

Даже в элитном ЖК Flora&Fauna наши читатели нашли недостатки Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











— Капец как далеко Flora&Fauna. Без машины делать нечего. Вечером и утром пробки. Магазин один никакой. Но красиво и тихо, — замечает Татьяна.



— Все так здесь, но какая-то приторность. Молодежь в основном из it-сферы, рябит от них. Да и далеко, только на удалёнке работать, — высказался DenizRubik о том же ЖК.



— Я жила в ЖК «Марсель»: вид красивый и на этом всё. Жопа мира, до всех нормальных магазинов далеко. Чтобы выехать с Речного вокзала, стоишь в пробке 3 часа, — говорит Татьяна.



Менее содержательных ответов удостоились и другие места города. Золотую Ниву назвали страшным районом, «изуродованным в 90-е», а Березовую рощу — грязным микрорайоном, откуда лучше уезжать. Часто упоминался МЖК, куда не хотели бы переезжать многие: читатели отмечали его отдаленное местоположение, большое количество мигрантов и переполненную школу.



Согласны ли вы с этим антирейтингом? Полностью! В целом, всё так, можно было еще пару мест добавить Вообще не согласен Я не согласен и возмущен: сколько можно окраины трогать?! Не согласен, а потому напишу в комментариях, какие места в городе худшие

В прошлом году мы уже рассказывали об улицах, площадях и микрорайонах, которые бесят новосибирцев. Сравните с антирейтингом этого года.

