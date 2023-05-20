«Криминала нет — авторитетов перебили». Как сейчас живет Первомайка — гуляем по баракам, «сталинкам» с теплицами и новым высоткам

— Дайте-ка я сфотографирую... Посмотрите, какая красота! Жильцы заботятся, — показывает она на цветущие тюльпаны в импровизированном палисаднике. — Мне так нравится тут, я как у мамы в деревне. А дома тут разные есть, всё же постепенно застраивается, как и везде. Это в городе дома стоят красивые, новые. Вот, «в городе» — это так мы про центр говорим. Для нас, для жителей Первомайки, это город, привыкли мы уже тут у себя жить.



О дешевых домах и авторитетах от мира криминала