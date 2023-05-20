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«Криминала нет — авторитетов перебили». Как сейчас живет Первомайка — гуляем по баракам, «сталинкам» с теплицами и новым высоткам

В отдаленном районе сталинский ампир и завалившиеся дровники соседствуют с новыми 17-этажками

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Часть домов на Первомайке по-прежнему составляют бараки, которые задумывались как временное жилье. В них всё еще живут люди

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Окраина Новосибирска в квартале улиц Марии Ульяновой, Марата и Героев Революции пережила несколько важных исторических этапов. Вначале Первомайский был вполне себе благополучным производственным районом, который населяли железнодорожники всех мастей, затем его ассоциировали с лихими 90-ми: эпохой расцвета банд и дикого капитализма. Сейчас же историческая часть Первомайки с ветшающими малоэтажками словно притихла и впала в спячку — тишину этого места нарушает разве что протяжный гул проходящих мимо поездов. Корреспондент НГС Ксения Лысенко взглянула на жизнь отдаленного и весьма контрастного района, который постепенно избавляется от собственной провинциальности: разваленные деревянные бараки здесь теснят новенькие высотки с недешевыми квартирами.

Как сталинский ампир уживается с сараями

Историческая часть Первомайского района — это с десяток тихих улиц, упирающихся в большой частный сектор. Стимул развитию Первомайки в свое время придала железная дорога: в новом районе, выросшем между станциями Инская и Первомайская, селились обходчики, путейцы, машинисты, стрелочники — в общем, железнодорожники всех мастей. Сюда же в годы войны эвакуировали производства: например, Нижнеднепровский стрелочный завод, сейчас уже, конечно, ставший Новосибирским.

Первомайские «сталинки» всё еще дожидаются ремонта

Первомайские «сталинки» всё еще дожидаются ремонта

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Сегодняшней Первомайке стимул придает разве что неторопливый снос разваливающихся деревянных бараков и следующее за этим неизбежное появление новеньких высоток. А еще капремонт, который охватил отдельные дворы со «сталинками» и малоэтажками. Особенно его ждут жители дома на Марии Ульяновой, 1 — одной из самых красивых «сталинок» в округе с аккуратными фронтонами и башенкой на крыше. Трехэтажка, кстати, несколько лет назад лишилась своей главной достопримечательности — пирожковой, работавшей со времен СССР, — теперь там продают бургеры и пиццу.

Дом с бельведером, где когда-то располагалась пирожковая

Дом с бельведером, где когда-то располагалась пирожковая

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Дом также примечателен круглым окном

Дом также примечателен круглым окном

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В квартале со «сталинкой» уже приступили к ремонту

В квартале со «сталинкой» уже приступили к ремонту

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— Это все-таки такие отголоски сталинского ампира. Это строения конца 50-х годов, когда страна уже маленько вздохнула. Каменные дома, подобные тому самому дому, где была пирожковая, строились для украшения района, для украшения главных улиц, — замечает экскурсовод Музея Новосибирска филиала «Музей Первомайского района» Надежда Ходкевич.

Внутри кварталов на Первомайке в противовес ветшающему сталинскому ампиру почти что дачная жизнь: с цветниками под окнами, массивными теплицами, где особо находчивые жильцы выращивают помидоры, и сараями, которые вот-вот завалятся от старости.

И немного о благоустройстве этого места

И немного о благоустройстве этого места

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Внутри дворов почти что дачная идиллия

Внутри дворов почти что дачная идиллия

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— Гоняют тут из-за этого, — емко замечает пенсионер из двухэтажного 76-летнего дома и показывает на деревянные развалюхи.

Он устроился чистить рыбу между деревянными сараями, которые когда-то выполняли функции дровников, но после появления центрального отопления стали вместилищем разного рода хлама. Несколько дней назад он наловил щук в Ине, сейчас их промывает, а затем засушит тут же, в сарае. Совсем скоро, как замечает мужчина, постройки, в том числе его, снесут, и делать это уже даже начали — он показывает на старые деревянные доски на газоне.

Практически в каждом дворике, состоящем из малоэтажек, стоят деревянные сараи. За некоторыми пытаются следить, другие же представляют собой крайне печальное зрелище

Практически в каждом дворике, состоящем из малоэтажек, стоят деревянные сараи. За некоторыми пытаются следить, другие же представляют собой крайне печальное зрелище

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А это щука, выловленная недалеко от Первомайки, на Ине

А это щука, выловленная недалеко от Первомайки, на Ине

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На противоположной стороне, недалеко от знаменитого круглого магазина, где в советские годы работал «Детский мир», совсем другая история. Сараев тут нет, а территорию постепенно застраивают. Прямо над каменным домом, построенным почти сразу после войны, нависают три многоэтажных дома с яркими фасадами. Когда-то красивую двухэтажку теперь покрывают трещины, а на балконах опасно обнажилась арматура.

— У нас здесь здорово! Не знаю, мне очень нравится, — улыбается пенсионерка Надежда, встреченная нами у этого дома.

Круглый магазин, куда в советские годы стекались все дети Первомайки. Всё из-за «Детского мира»

Круглый магазин, куда в советские годы стекались все дети Первомайки. Всё из-за «Детского мира»

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Женщина признается, что на пенсии от скуки недавно решила пойти мыть полы. Домик с трещинами третий у нее на очереди. Сама она живет в нескольких остановках отсюда, но об этой части района отзывается с нежностью, в отличие от КСМ и «Березового» — новых жилмассивов Первомайки. Там, по ее мнению, «страшно» и «неуютно».

К дому послевоенного периода подступают новостройки

К дому послевоенного периода подступают новостройки

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Надежда пришла мыть пол в двухэтажке. Там, по ее словам, всё чисто и аккуратно, несмотря на внушительный возраст дома

Надежда пришла мыть пол в двухэтажке. Там, по ее словам, всё чисто и аккуратно, несмотря на внушительный возраст дома

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— Дайте-ка я сфотографирую... Посмотрите, какая красота! Жильцы заботятся, — показывает она на цветущие тюльпаны в импровизированном палисаднике. — Мне так нравится тут, я как у мамы в деревне. А дома тут разные есть, всё же постепенно застраивается, как и везде. Это в городе дома стоят красивые, новые. Вот, «в городе» — это так мы про центр говорим. Для нас, для жителей Первомайки, это город, привыкли мы уже тут у себя жить.

О дешевых домах и авторитетах от мира криминала

Нижняя часть Первомайки — та, что ближе к частному сектору, — еще одна иллюстрация новосибирских контрастов. Наряду с рассыпающимися «сталинками» и двухэтажными домиками конца 1940-х здесь возвышается настоящая «китайская стена» — так говорят про кирпичную многоэтажку с 11 подъездами. Хотя монструозное строение для Новосибирска не редкость — в левобережье, например, есть дом на 22 подъезда.

За «Геройским хот-догом» высится «китайская стена» <nobr class="_">80-х</nobr> годов постройки

За «Геройским хот-догом» высится «китайская стена» 80-х годов постройки

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Выросла многоэтажка на месте самых утилитарных и дешевых в плане строительства домов — каркасно-засыпных.

— Термин специфический: так как работали паровозы, жгли уголь и образовывалось много шлака. То есть строили каркас, а затем засыпали туда этот шлак. Большинство таких домов уже снесено, они стояли на Героев Революции, но кое-где еще сохранились, — пояснила Надежда Ходкевич.

Типичный каркасно-засыпной дом

Типичный каркасно-засыпной дом

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В качестве примера таких сохранившихся построек она показывает на зеленые домики на улице Тельмана. Аккуратные двухэтажки с эркерами, в которых явно угадываются черты ампира, тоже просят ремонта, но дождутся ли — тот еще вопрос. Степень их износа перевалила уже за 70%.

Дом Павла Александровича тоже из числа каркасно-засыпных. Он выглядит не так ветхо, как те двухэтажки с эркерами, и, как водится на Первомайке, тоже обзавелся собственным не то огородом, не то палисадником. Работающим во дворике мы и застали Павла Александровича.

— Разговоры про ремонт ходили такие, но и говорили, что сносить будут. Под вопросом наш дом, — рассказал он. — Коммуникации нам заменили, пластиковые трубы под подвалом проложили, но что дальше будет, непонятно.

«Сталинка», судьба которой пока не определена. Здесь живет Павел Александрович

«Сталинка», судьба которой пока не определена. Здесь живет Павел Александрович

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Рядом с домом с неопределенной судьбой возвышается ЖК «Мандарин» и ЖК «<nobr class="_">Мандарин-2</nobr>» (левее от высотки), в котором за <nobr class="_">7 миллионов</nobr> продаются квартиры с видом на бараки

Рядом с домом с неопределенной судьбой возвышается ЖК «Мандарин» и ЖК «Мандарин-2» (левее от высотки), в котором за 7 миллионов продаются квартиры с видом на бараки

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Сомнения Павла Александровича вполне понятны: прямо к их дому примыкает ЖК «Мандарин» и ЖК «Мандарин-2». Цены на квартиры в уже сданной высотке начинаются с 3 миллионов и переваливают за 7 миллионов — столько стоят трешки площадью 60 квадратов.

— Я тут вообще в двухкомнатной жил, но поменял на трешку. В этом же доме, — делится он. — А так у нас тихо, криминала нет. Авторитетов всех перебили. Лет 15–20 назад у нас, конечно, да, было дело… Сразу после перестройки. Но сейчас криминал весь отошел.

Красивый дом с необычной входной группой, который спасать не будут. Его признали аварийным и готовят к сносу. При этом в доме продолжают жить люди

Красивый дом с необычной входной группой, который спасать не будут. Его признали аварийным и готовят к сносу. При этом в доме продолжают жить люди

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Надежда Ходкевич объясняет, что вопрос о криминале в Первомайке — один из самых популярных на экскурсиях по району. Но эта темная жизнь, с ее слов, протекала параллельно обычной жизни простых людей и их почти не затрагивала.

— Это были их разборки, я имею в виду этих ребят. И, пожалуй, еще конфликтовали с людьми бизнеса, предпринимателями. Большая часть населения о них только слышала и видеть не видела, потому что они были практически небожителями, у них были огромные загородные дома, машины. Но всё, могу сказать за себя, прошло как-то мимо нас, мимо простых людей.

Наталья долгое время жила в служебной квартире на Шмидта. Не так давно она переехала в кирпичную новостройку на улице Марии Ульяновой

Наталья долгое время жила в служебной квартире на Шмидта. Не так давно она переехала в кирпичную новостройку на улице Марии Ульяновой

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О том, что у Первомайки были темные времена, Наталья — бывшая работница Стрелочного завода и старожил этих мест — и не помнит. Зато помнит, какими усилиями ей досталось жилье на улице Шмидта.

— Я раньше жила на ОбьГЭСе, а потом переехала сюда. Так вот я даже боялась ехать на Первомайку, мне казалось, что это деревня. А потом в 88-м году был эксперимент, вводили семейные подряды. И мы сразу получили трехкомнатную квартиру в новостройке. Я полностью обслуживала весь дом: я 10 лет работала техничкой, убирала подъезд, двор, муж тоже занимался хозобеспечением. Каждый год мы заключали контракт, и нам по тем временам платили очень хорошо. Мне было всего 28 лет, и я иногда садилась и плакала, потому что мои подружки где-то там стояли за прилавками, но, правда, жили в общежитиях, а мне приходилось со шваброй бегать, но за квартиру, — вспоминает она. — Какая была Первомайка, когда мы приехали, и какая стала — это небо и земля. Повырастали тут всякие «Мандарины» и «Апельсины».

Жизнь в бараках без воды и с разрушенной печкой

Чем дальше продвигаешься по Первомайке, тем больше деревянных бараков встречается по пути. Это временное жилье, как объясняет Надежда Ходкевич, в которое когда-то активно «уплотняли» людей. Причем настолько сильно, что в 40–50-е годы нередки были предложения о съеме угла в бараке.

Нижняя часть Первомайки — непарадная. Тут меньше «сталинок», но больше деревянных построек

Нижняя часть Первомайки — непарадная. Тут меньше «сталинок», но больше деревянных построек

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А порой встречаются совсем причудливые вещи

А порой встречаются совсем причудливые вещи

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В 2014 году между бараками и частным сектором выросли десятиэтажки

В 2014 году между бараками и частным сектором выросли десятиэтажки

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— В таких домах не предполагалось, что будет кухня, ванная. Все удобства были на улице. Каждой семье выдавалось по комнате, и всё-всё-всё, весь быт, находился в этой комнате. Потом планировалось, что бараки будут расселять, а их жильцы съедут в недавно построенные каменные дома. Так, в принципе, и происходило, но очень медленно, — замечает экскурсовод.

Временное жилье, построенное почти сотню лет назад, живо до сих пор. И в нем умудряются жить люди, несмотря на отсутствие центрального теплоснабжения и горячей воды.

Недалеко от аллеи на Героев Революции не так давно снесли барак

Недалеко от аллеи на Героев Революции не так давно снесли барак

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Рядом с его руинами школьники репетируют вальс для последнего звонка

Рядом с его руинами школьники репетируют вальс для последнего звонка

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Алексей — житель аварийного барака на улице Марата. Рядом с домом висит выцветший баннер экс-политика Михаила Прохорова с оптимистичным лозунгом «В светлое будущее!». Будущее самого дома, впрочем, печально: еще десять лет назад степень износа здания составляла более 70%, сейчас — свыше 90%.

— Зиму сидел вообще без ничего. Сам я сделать ничего не могу, я инвалид — получаю 10 тысяч рублей. Вызывал ремонтников, а что толку, — хрипло говорит мужчина, склонившись над тем, что осталось от печки.

Жизнь в новостройках кипит

Жизнь в новостройках кипит

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Но в домике Алексея она еле теплится. Закрывать дверь в этот аварийный дом будто бы нет нужды

Но в домике Алексея она еле теплится. Закрывать дверь в этот аварийный дом будто бы нет нужды

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Уже несколько лет он живет в своей квартире один

Уже несколько лет он живет в своей квартире один

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Выживать ему приходится на <nobr class="_">10 тысяч</nobr> рублей в месяц

Выживать ему приходится на 10 тысяч рублей в месяц

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Счета ему приходят исправно — 2–2,5 тысячи рублей за коммунальные услуги. Но зимой пользоваться этими коммунальными услугами ему приходилось не так чтобы часто: от холодов труба с холодной водой перемерзала, и за водой Алексей ходил на колонку.

— Опять зиму буду сидеть в холоде. И в том-то и дело, что сижу зимой и чувствую — ну всё, караул, замерзаю. В дурдом уехал, — горько говорит он.

Вот что осталось от его печки

Вот что осталось от его печки

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Из развлечений у мужчины — телевизор, кнопочный телефон и наблюдение за жизнью района из окна

Из развлечений у мужчины — телевизор, кнопочный телефон и наблюдение за жизнью района из окна

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У Алексея нет родни и близких людей, надеяться ему не на кого. Говоря про них, он коротко произносит: «Все померли, я один остался». Пережить еще одну зиму без воды и отопления Алексей не сможет. Его завалившийся дом включен в программу расселения аварийных домов до 2025 года.

В прошлом году НГС съездил в жилмассив «Березовое» на окраине города. Читайте, как живут люди в 18-метровых квартирах с видом на озеро.

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