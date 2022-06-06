«Выхожу в подъезд, а там лужи крови». Как живут на окраине Первомайки — с 18-метровыми квартирами, пивнушками и озером

— А тут 18 у меня. Представляете, что такое 18 квадратных метров? А там у меня две комнаты, коридор большой, кухня… Вот такая кухня, как эти 18 метров сейчас у меня, — вздыхает она.



Дом пришлось продать, потому что Тамаре уже «стало тяжело»: и уголь таскать, и воду. К тому же выросли дети.



Похожая история у Веры — большую часть жизни она прожила с сыном в двушке в Октябрьском районе. Но сын вырос и пришлось менять жилье:



— Поменялись на две студии. Ну что он со мной будет жить, да еще с молодой семьей? Сейчас же все стараются как-то отдельно. Сын теперь живет на площади Калинина, а я вот здесь, ну, потому что… Ну, так вышло, по деньгам только сюда хватило. Ну что поделаешь? Я их первое время ругала, ворчала, говорила: «Забросили меня сюда, здесь ни работы на окраине, ничего тут нет!» Но ничего, освоилась, немножко нашлась.

