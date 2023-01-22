«Филиал ада на земле». Улицы, площади и микрорайоны, которые бесят новосибирцев: мы составили рейтинг

Любовь к родному городу — все-таки чувство двойственное. Можно бесконечно восхищаться новыми парками, скверами и уютными кафе в центре города, но недолюбливать однотипные спальные районы и жуткие улицы на окраине города. Недавно редакция НГС спросила читателей о том, какие места Новосибирска они считают неуютными и неухоженными. В результате в рейтинг антипатий попали около 10 улиц, площадей, микрорайонов и даже отдельных зданий, которые называли чаще остальных. Спойлер: лидирует, конечно, левый берег, но и на правом есть парочка мест, где новосибирцы стараются не появляться вовсе. Подробнее рассказывает Ксения Лысенко.
Расточка, от которой веет унынием
Кому — ассоциации с Флоренцией, а кому — убитые подъезды и разрушающиеся дома. В жилмассиве в Кировском районе действительно можно найти черты флорентийского Ренессанса, а вот что искать не нужно и что сразу бросается в глаза, так это состояние домов. Красивые двух- и трехэтажные дома ветшают прямо на глазах, и, кажется, никому нет до этого дела. Домам микрорайона давно обещают расселение (в январе этого года), но оно идет не слишком быстро.
— От этого места веет безысходностью и унынием. Запущение абсолютное. Депрессия, как она есть, — пишет читатель Максим, назвавший Расточку самым неухоженным местом города (здесь и далее мы сохраняем орфографию и пунктуацию отзывов. — Прим. ред.).
— Меня Расточка пугает, как-то надо было до пжт «Луч» доехать от площади Маркса, в итоге, я вызвала такси, и не пожалела, — добавляет elena_leno4ka13.
Площадь Маркса, где стараются лишний раз не появляться
Еще одно место, которое наши читатели упоминали чаще других. Оно и понятно: пробки, хаотичная застройка, многочисленные палатки и ярмарки.
— Площадь Маркса — очень удобно с точки зрения шоппинга, но в остальном это филиал ада на земле, без нужды там стараюсь не появляться, — liloohlilo.
— Площадь Маркса и куча зданий-призраков на ней, — отмечает tatyanashpeka.
Сказать что-то внушающее надежду о будущем площади Маркса сложно: недавно там планировали убрать киоски по линии гостевых маршрутов и в целом «причесать» огромную площадь. Но киоски и палатки продолжают появляться там даже с удвоенной силой, да и решение по их ликвидации по-прежнему окончательно не принято.
Хилокская и Малыгина, которые приводят в ужас
— Мы живем как в аду, — говорили жители домов на улице Малыгина в 2020 году, страдая от дыма с горящей свалки. Два года спустя ситуация никак не изменилась, а где-то даже ухудшилась: на загруженной дороге в пробках продолжают простаивать фуры, а отходы на Левобережном полигоне всё так же горят.
— Улица Хилокская приводит каждый раз в ужас. Еду по ней на дачу, кошмар, конечно, — делится anit_ka.s.
— По Хилку присоединюсь. Кошмарище. Ещё и постоянный смрад от горения и тления полигона ТБО. И эти горы мусора даже видно, — согласна с ней kseniya.zolotykh.
— Хилокская — страх, вонь, — емко описывает lerbaydi.
Затулинка, откуда невозможно уехать
Плотно заселенный спальный микрорайон на окраине города регулярно попадает в сводки происшествий: здесь грабят магазины люди в масках и с автоматами, появляются внушающие страх компании с битами и сообщения о маньяках. А еще с Затулинского жилмассива сложно выехать — порой невозможно дождаться общественного транспорта.
— На Затулинке настроили столько домов — ужас. Зелени нет, деревьев нет, дороги разбиты, новые дома во «Фламинго» как сараи, а выехать с Затулинки вообще невозможно. Обещали к 2000 году метро, а вот уже 2023 и никто не вспоминает, — описывает Ирина Геннадьевна.
Но кое-какие действия по превращению Затулинки в приятное место с комфортной городской средой всё же предпринимаются. Например, два года назад там открыли модный дисперсный парк.
Плющиха с однотипными домами
Еще один отдаленный микрорайон-спальник, который в перспективе станет еще больше: рядом с недавно достроенными высотками есть пустырь под новые дома. В народе Плющихинский называют гетто, намекая на плотную застройку и крошечные квартиры (что, кстати, уже не совсем верно). Проблем у Плющихи хватает, и этому мы посвятили отдельный репортаж и даже побывали в единственной на весь огромный жилмассив школе, где нашлось аж 14 первых классов.
— Странная планировка района, блеклые серые дома панельки с однотипной расцветкой, плохая транспортная развязка, минимум школ и садов, плохая уборка и озеленение, — пишет Yuriy.
Поистрепавшаяся Богдашка
Один из самых атмосферных, благодаря домам эпохи сталинского ампира, микрорайонов города стремительно теряет свое великолепие. Еще в мае 2021 года архитектор, доцент кафедры архитектуры НГУАДИ Игорь Поповский печально констатировал: некоторым красивым ансамблям на Богдана Хмельницкого просто не повезло, они пока не попали в программу реставрации на ближайшие годы (у некоторых нет статуса культурного наследия).
— Богдашка и прилегающие территории на каком-то моменте превратились в аналог окрестностей барахолки, вот где-то начиная с остановки Олеко Дундича натуральное гетто — ларьки какие-то непонятные, раздолбанное всё, — отмечает Дмитрий Лимонов.
Запущенный сад имени Дзержинского
А вот и первый парк в списке антипатий жителей города. И расположен он на улице, которая может составить конкуренцию Богдашке в плане красоты архитектуры. В остальном, увы, тоже: и парк, и улицу называли в числе тех мест, которые срочно требуют ремонта и преображения.
— Абсолютно неухожен и даже запущен. Летом всё заросшее, давно исписано краской, там постоянно собираются местные бомжи и алкаши. Из травы торчат металлические остатки костровища с лавочками, какие-то железки. По сути, в самом сквере оформлена только одна аллея и круглая площадь, они хорошо заасфальтированы, лавочки, урны. Вторая аллея, которая ведет к частному сектору, наполовину коряво заасфальтирована, наполовину просто присыпана щебнем и уже давно утрамбована пешеходами. Летом иногда жутковато идти, даже в светлое время суток, потому что, из кустов может кто-то выйти. Зимой, к сожалению, там чистят не очень хорошо. Если прошлой зимой поставили маленькую деревянную горку, в этом году она валяется на боку уже какой месяц. Обидно, что такая территория, уголок более-менее чистого воздуха и природы, которую можно хотя бы просто облагородить, почистить, сделать площадки для отдыха и игр, просто пропадает и захламляется, — объясняет читательница и жительница проспекта Дзержинского Марина.
Точечная застройка на неухоженной площади Калинина
Еще одно место на правом берегу, к которому у читателей НГС есть претензии. Площади Калинина припоминают и пробки, и общую неухоженность, но главным образом обращают внимание на новую застройку.
— Одно из самых ненавистных мест — это где из-за чудесного ДК «Энергия» торчит уродливое творение, высотная свечка. Площадь Калинина, очерченная прекрасными сталинскими семиэтажками, изгажена торчащими из-за них человейниками. Точечная застройка выдаёт с потрохами ценности тех, кто её допускает, — считает Natasha.
А еще читатели НГС явно не в восторге от появившейся на месте рекламной конструкции стелы, которую с большим размахом открыли в конце прошлого года. Ни сияющая стела, ни ее торжественное открытие не способны замаскировать, например, разрушенные трамвайные пути или беспорядок из-за уличной торговли.
— Самое ненавистное место — площадь Калинина с этой *** (некрасивой) стелой, — отмечает mi_mi_0777.
— Площадь Калинина и площадь Труда — два прекрасных места, где будешь гарантированно 30 минут толкаться в пробке и подвергаться притеснению со всех сторон, — добавляет rodka666.
И еще немного рейтингов и оценок
В декабре мы заглянули в 2ГИС, чтобы понять, какие новосибирские улицы горожане любят, а по каким стараются не ездить вовсе.
А вот рейтинг жилмассивов. Где, по мнению горожан, самые убитые дороги, а где — красивый реликтовый сосновый бор?
В 2ГИС оценивают и поселки возле Новосибирска. Мы выяснили, какой из них новосибирцы считают самым неблагополучным.