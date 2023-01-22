«Филиал ада на земле». Улицы, площади и микрорайоны, которые бесят новосибирцев: мы составили рейтинг

Еще одно место, которое наши читатели упоминали чаще других. Оно и понятно: пробки, хаотичная застройка, многочисленные палатки и ярмарки.



— Площадь Маркса — очень удобно с точки зрения шоппинга, но в остальном это филиал ада на земле, без нужды там стараюсь не появляться, — liloohlilo.



— Площадь Маркса и куча зданий-призраков на ней, — отмечает tatyanashpeka.

