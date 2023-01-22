СЕЙЧАС -37°С
Пробки 1/10
usd 68.67
eur 74.34
Тема дняСиноптики предупредили о сильном морозе в НСО
Все новости
Все новости
Обзор

«Филиал ада на земле». Улицы, площади и микрорайоны, которые бесят новосибирцев: мы составили рейтинг

Плющихинский, площадь Маркса, Хилокская и другие места Новосибирска, которые не любят читатели НГС

36

Среди названных читателями ненавистных мест некоторые улицы и микрорайоны встречались чаще остальных

Поделиться

Любовь к родному городу — все-таки чувство двойственное. Можно бесконечно восхищаться новыми парками, скверами и уютными кафе в центре города, но недолюбливать однотипные спальные районы и жуткие улицы на окраине города. Недавно редакция НГС спросила читателей о том, какие места Новосибирска они считают неуютными и неухоженными. В результате в рейтинг антипатий попали около 10 улиц, площадей, микрорайонов и даже отдельных зданий, которые называли чаще остальных. Спойлер: лидирует, конечно, левый берег, но и на правом есть парочка мест, где новосибирцы стараются не появляться вовсе. Подробнее рассказывает Ксения Лысенко.

Расточка, от которой веет унынием

Кому — ассоциации с Флоренцией, а кому — убитые подъезды и разрушающиеся дома. В жилмассиве в Кировском районе действительно можно найти черты флорентийского Ренессанса, а вот что искать не нужно и что сразу бросается в глаза, так это состояние домов. Красивые двух- и трехэтажные дома ветшают прямо на глазах, и, кажется, никому нет до этого дела. Домам микрорайона давно обещают расселение (в январе этого года), но оно идет не слишком быстро.

Свое название микрорайон получил из-за близости Завода расточных станков

Свое название микрорайон получил из-за близости Завода расточных станков

Поделиться

Красивые дома когда-то построили пленные немцы после войны

Красивые дома когда-то построили пленные немцы после войны

Поделиться

— От этого места веет безысходностью и унынием. Запущение абсолютное. Депрессия, как она есть, — пишет читатель Максим, назвавший Расточку самым неухоженным местом города (здесь и далее мы сохраняем орфографию и пунктуацию отзывов. — Прим. ред.).

— Меня Расточка пугает, как-то надо было до пжт «Луч» доехать от площади Маркса, в итоге, я вызвала такси, и не пожалела, — добавляет elena_leno4ka13.

Площадь Маркса, где стараются лишний раз не появляться

Еще одно место, которое наши читатели упоминали чаще других. Оно и понятно: пробки, хаотичная застройка, многочисленные палатки и ярмарки.

— Площадь Маркса — очень удобно с точки зрения шоппинга, но в остальном это филиал ада на земле, без нужды там стараюсь не появляться, — liloohlilo.

— Площадь Маркса и куча зданий-призраков на ней, — отмечает tatyanashpeka.

Площадь Маркса пытаются преобразить и улучшить, но вот как получается в итоге — другой вопрос

Площадь Маркса пытаются преобразить и улучшить, но вот как получается в итоге — другой вопрос

Поделиться

Сказать что-то внушающее надежду о будущем площади Маркса сложно: недавно там планировали убрать киоски по линии гостевых маршрутов и в целом «причесать» огромную площадь. Но киоски и палатки продолжают появляться там даже с удвоенной силой, да и решение по их ликвидации по-прежнему окончательно не принято.

Хилокская и Малыгина, которые приводят в ужас

— Мы живем как в аду, — говорили жители домов на улице Малыгина в 2020 году, страдая от дыма с горящей свалки. Два года спустя ситуация никак не изменилась, а где-то даже ухудшилась: на загруженной дороге в пробках продолжают простаивать фуры, а отходы на Левобережном полигоне всё так же горят.

Привычная картина для тех, кто живет на Малыгина: дым от горящего мусора на полигоне

Привычная картина для тех, кто живет на Малыгина: дым от горящего мусора на полигоне

Поделиться

Дома здесь давно требуют ремонта

Дома здесь давно требуют ремонта

Поделиться

— Улица Хилокская приводит каждый раз в ужас. Еду по ней на дачу, кошмар, конечно, — делится anit_ka.s.

— По Хилку присоединюсь. Кошмарище. Ещё и постоянный смрад от горения и тления полигона ТБО. И эти горы мусора даже видно, — согласна с ней kseniya.zolotykh.

— Хилокская — страх, вонь, — емко описывает lerbaydi.

Затулинка, откуда невозможно уехать

Плотно заселенный спальный микрорайон на окраине города регулярно попадает в сводки происшествий: здесь грабят магазины люди в масках и с автоматами, появляются внушающие страх компании с битами и сообщения о маньяках. А еще с Затулинского жилмассива сложно выехать — порой невозможно дождаться общественного транспорта.

Жители Затулинки надеются, что когда-нибудь до них дотянут метро. Но это явно случится не в ближайшем обозримом будущем

Жители Затулинки надеются, что когда-нибудь до них дотянут метро. Но это явно случится не в ближайшем обозримом будущем

Поделиться

— На Затулинке настроили столько домов — ужас. Зелени нет, деревьев нет, дороги разбиты, новые дома во «Фламинго» как сараи, а выехать с Затулинки вообще невозможно. Обещали к 2000 году метро, а вот уже 2023 и никто не вспоминает, — описывает Ирина Геннадьевна.

Но кое-какие действия по превращению Затулинки в приятное место с комфортной городской средой всё же предпринимаются. Например, два года назад там открыли модный дисперсный парк.

Плющиха с однотипными домами

Еще один отдаленный микрорайон-спальник, который в перспективе станет еще больше: рядом с недавно достроенными высотками есть пустырь под новые дома. В народе Плющихинский называют гетто, намекая на плотную застройку и крошечные квартиры (что, кстати, уже не совсем верно). Проблем у Плющихи хватает, и этому мы посвятили отдельный репортаж и даже побывали в единственной на весь огромный жилмассив школе, где нашлось аж 14 первых классов.

Так выглядит микрорайон, который постоянно называют гетто

Так выглядит микрорайон, который постоянно называют гетто

Поделиться

— Странная планировка района, блеклые серые дома панельки с однотипной расцветкой, плохая транспортная развязка, минимум школ и садов, плохая уборка и озеленение, — пишет Yuriy.

Поистрепавшаяся Богдашка

Один из самых атмосферных, благодаря домам эпохи сталинского ампира, микрорайонов города стремительно теряет свое великолепие. Еще в мае 2021 года архитектор, доцент кафедры архитектуры НГУАДИ Игорь Поповский печально констатировал: некоторым красивым ансамблям на Богдана Хмельницкого просто не повезло, они пока не попали в программу реставрации на ближайшие годы (у некоторых нет статуса культурного наследия).

Улица Богдана Хмельницкого — словно портал в прошлое

Улица Богдана Хмельницкого — словно портал в прошлое

Поделиться

— Богдашка и прилегающие территории на каком-то моменте превратились в аналог окрестностей барахолки, вот где-то начиная с остановки Олеко Дундича натуральное гетто — ларьки какие-то непонятные, раздолбанное всё, — отмечает Дмитрий Лимонов.

Запущенный сад имени Дзержинского

А вот и первый парк в списке антипатий жителей города. И расположен он на улице, которая может составить конкуренцию Богдашке в плане красоты архитектуры. В остальном, увы, тоже: и парк, и улицу называли в числе тех мест, которые срочно требуют ремонта и преображения.

В 2016 году парк реконструировали, но, похоже, ему это мало помогло

В 2016 году парк реконструировали, но, похоже, ему это мало помогло

Поделиться

— Абсолютно неухожен и даже запущен. Летом всё заросшее, давно исписано краской, там постоянно собираются местные бомжи и алкаши. Из травы торчат металлические остатки костровища с лавочками, какие-то железки. По сути, в самом сквере оформлена только одна аллея и круглая площадь, они хорошо заасфальтированы, лавочки, урны. Вторая аллея, которая ведет к частному сектору, наполовину коряво заасфальтирована, наполовину просто присыпана щебнем и уже давно утрамбована пешеходами. Летом иногда жутковато идти, даже в светлое время суток, потому что, из кустов может кто-то выйти. Зимой, к сожалению, там чистят не очень хорошо. Если прошлой зимой поставили маленькую деревянную горку, в этом году она валяется на боку уже какой месяц. Обидно, что такая территория, уголок более-менее чистого воздуха и природы, которую можно хотя бы просто облагородить, почистить, сделать площадки для отдыха и игр, просто пропадает и захламляется, — объясняет читательница и жительница проспекта Дзержинского Марина.

Точечная застройка на неухоженной площади Калинина

Еще одно место на правом берегу, к которому у читателей НГС есть претензии. Площади Калинина припоминают и пробки, и общую неухоженность, но главным образом обращают внимание на новую застройку.

— Одно из самых ненавистных мест — это где из-за чудесного ДК «Энергия» торчит уродливое творение, высотная свечка. Площадь Калинина, очерченная прекрасными сталинскими семиэтажками, изгажена торчащими из-за них человейниками. Точечная застройка выдаёт с потрохами ценности тех, кто её допускает, — считает Natasha.

Читатели считают, что новая застройка не вписывается в сложившийся ансамбль

Читатели считают, что новая застройка не вписывается в сложившийся ансамбль

Поделиться

А еще читатели НГС явно не в восторге от появившейся на месте рекламной конструкции стелы, которую с большим размахом открыли в конце прошлого года. Ни сияющая стела, ни ее торжественное открытие не способны замаскировать, например, разрушенные трамвайные пути или беспорядок из-за уличной торговли.

— Самое ненавистное место — площадь Калинина с этой *** (некрасивой) стелой, — отмечает mi_mi_0777.

— Площадь Калинина и площадь Труда — два прекрасных места, где будешь гарантированно 30 минут толкаться в пробке и подвергаться притеснению со всех сторон, — добавляет rodka666.

И еще немного рейтингов и оценок

В декабре мы заглянули в 2ГИС, чтобы понять, какие новосибирские улицы горожане любят, а по каким стараются не ездить вовсе.

А вот рейтинг жилмассивов. Где, по мнению горожан, самые убитые дороги, а где — красивый реликтовый сосновый бор?

В 2ГИС оценивают и поселки возле Новосибирска. Мы выяснили, какой из них новосибирцы считают самым неблагополучным.

По теме

Микрорайоны НовосибирскаРайоныРейтингЖилмассивы
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter