«Это вообще не описать в цензурных выражениях»: новосибирцы назвали места, где вечером не дождаться транспорта

Где нет транспорта по вечерам?

Читатели назвали десятки маршрутов, где, по их наблюдениям, вечером транспорт совсем плохо ходит. Кстати, иногда обвиняют не транспорт, а коммунальщиков:

— До «Нивы», кроме метро, прекрасно ходит 22-й троллейбус, если бы не была перерыта Богаткова, в 22 часа можно было бы спокойно уезжать до Гаранина на 10-м троллейбусе... Но трубы у нас быстро менять не умеют, так что еще месяца полтора автору ездить с пересадкой...

У некоторых новосибирцев большой опыт поездок по всему городу вечером. И нет ни одного маршрута, который бы не получил нареканий.