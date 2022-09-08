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Проблема

«Это вообще не описать в цензурных выражениях»: новосибирцы назвали места, где вечером не дождаться транспорта

Как горожане объясняют перебои и что предлагают сделать — мы собрали мнения читателей НГС

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Работа общественного транспорта вечером — боль новосибирцев

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В Новосибирске самый надежный вечерний транспорт — это метро, и вряд ли с этим кто-то поспорит. Но только в большей части города его, к сожалению, нет. Троллейбусы и трамваи еще как-то ходят, а автобусные маршруты после 21:00 — это редкость, особенно для спальных районов. Сообщения о плохой работе транспорта вечером регулярно приходят в редакцию. Недавно жительница Новосибирска Ольга Литухина рассказала, как она добирается с работы после десяти вечера: чтобы проехать несколько остановок, ей нужно сделать одну пересадку, а это совсем неудобно, особенно зимой, когда темно и холодно. Ее колонка собрала больше 300 комментариев, в которых новосибирцы назвали маршруты и направления транспорта, где ситуация такая же. Кроме того, они решили порассуждать о причинах плохой работы системы, сравнили Новосибирск с другими городами и предложили свои варианты решения вопроса. Публикуем мнения читателей (с минимальной редактурой орфографии и пунктуации).

Где нет транспорта по вечерам?

Читатели назвали десятки маршрутов, где, по их наблюдениям, вечером транспорт совсем плохо ходит. Кстати, иногда обвиняют не транспорт, а коммунальщиков:

— До «Нивы», кроме метро, прекрасно ходит 22-й троллейбус, если бы не была перерыта Богаткова, в 22 часа можно было бы спокойно уезжать до Гаранина на 10-м троллейбусе... Но трубы у нас быстро менять не умеют, так что еще месяца полтора автору ездить с пересадкой...

У некоторых новосибирцев большой опыт поездок по всему городу вечером. И нет ни одного маршрута, который бы не получил нареканий.

— Вообще ниоткуда нельзя уехать вечером. Ни со Станиславского, ни из Сухого Лога. Про Первомайку, Академ вообще речи нет. После девяти общественный транспорт просто уходит с маршрута. Трамвай, троллейбус — тоже нет. Метро — слабо развито в Н-ске. Такси — не наездиться. А ведь многие и во вторую смену работают. Вопрос не решается.

— На Плехановский после 19:30 уехать проблематично, автобусы № 3 и 30 перестают ходить, одна надежда на 13-й троль (вероятно, троллейбус. — Прим. ред.), да и то не рискну добираться после 21 часа на нем.

— Сложности с городским транспортом начинаются после 20:00. А после 21:00 лучший вид передвижения — пешком. Живу на Северном поселке, так вот, у нас вечером можно только приехать, а уехать весьма сложно. Все автобусы и маршрутки с конечной остановки уезжают пустыми. Даже работающие по контракту автобусы № 5.

— Я раньше от Дома одежды могла спокойно уехать зимой после 23 на автобусе. А сейчас действительно полная засада с транспортом. Ни утром ранним, ни вечером поздним. А то, что многие пишут... меняй работу... не всегда можно найти ее в шаговой доступности. И пешком ходить... Ну ладно еще летом, когда светло и асфальт, а зимой... Темень, снега куча, да еще тротуары не чистятся, вообще жесть.

В последнее время пассажиры стали замечать, что по навигации транспорт есть, но на остановку он не приезжает

В последнее время пассажиры стали замечать, что по навигации транспорт есть, но на остановку он не приезжает

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В приложении транспорт есть, а на остановках — нет

Этим наблюдением новосибирцы стали делиться всё чаще, многие перестали изучать навигацию, потому что это неинформативно.

— Даже после 19:30 перестают брать пассажиров автобусы маршрутов № 30 и 98 на Плющихинском. Причем в «Дубльгисе» (после ребрендинга справочник сменил название на 2GIS. — Прим. ред.) их движение отображается, но по факту они едут пустые и не останавливаются на остановках, едут домой, их работа окончена. Уже с 19:30!!! Они не желают работать. Позор.

— Самое смешное — это когда после 8 вечера на электронных табло показывают время прибытия автобуса. Например, автобус № 28 — 20:15. А его всё нет и нет, и время прибытия постоянно меняется на минуту позже, иногда просто меняется на утреннее.

— Работаю в районе Красина, имел неосторожность засидеться на работе где-то до 20:00–21:00... Шел на остановку к перекрестку Красина — пр. Дзержинского, ожидание транспорта доходило до сорока минут. Проще было такси взять. В общем, сделал для себя вывод, что транспорт в Новосибирске перестает ходить, едва стемнеет. Забыли добавить, что на все жалобы в мэрию пишут в ответ либо, что ай-яй-яй, поговорим с перевозчиком. Либо объясняют, что всё поломалось. Резко после 21:00, как план сделали, сливочки сняли в час пик, так всё и поломалось.

— 39-й автобус идет через весь город, но в районе 20 часов он, а также 28-й, 97-й весело катятся по лесной дороге вдоль Соснового бора домой с довольными лицами.

На левом берегу пассажиры пытаются уехать от и до станции метро «Площадь Маркса»:

— Если даже от Маркса до Чемского после 22:00 не уехать теперь, то что говорить о более отдаленных районах? Условия таковы: без собственного авто никак не уехать и не приехать. Вот только проблема — не по карману всем нынче свое авто, ставить его негде и в пробках в нем точно так же с утра стоишь на работу.

— Если бы 10 вечера, а то 7 вечера на Чистую Слободу... Трамвая нет или пришел — в него не заберешься. Мимо толпой идут 16-е и 15-е пустые. Почему им рентабельно ходить пустыми, а к нам не едут? Слобода растет как на дрожжах, и нам или коммерческий транспорт с хамлом водитель/кондуктор, с простойками на Маркса по 30 минут, или мигрантский 18-й с перекошенными сидушками и вплотную стоящими мужчинами и женщинами. От Маркса добираешься часа по 2. И это город-многомиллионник. Днем вообще не дождешься транспорта, его просто нет. Сколько можно ничего не делать с транспортом?

— На остановке «Юго-Западный жилмассив» уже в 20:50 карта показывает, что следующие автобусы всех (!) маршрутов будут только завтра.

— На ЖК «Радуга Сибири» на ул. Забалуева вообще ни приехать, ни уехать с 08:30 до 10:20 и вечером после 18:30. Ни в каком направлении нет транспорта, так что есть люди, кому еще экстримальнее жить...

— Хоть Слобода, хоть Чемской, хоть Затулинка, хоть Матрешки. Ежедневная утренняя вакханалия, если ты пытаешься сесть в маршрутку на 2–3-й остановке от конечной, то тебя ждет незабываемая поездка, как в Индии, на крыше поезда! Про то, как ходит транспорт вечером, — это вообще не описать в цензурных выражениях, и это, заметьте, еще лето, что будет зимой, даже представлять не хочется!

Больше всего жалоб на работу автобусных маршрутов

Больше всего жалоб на работу автобусных маршрутов

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На правом берегу больше всего жалоб из Октябрьского района:

— Как тут многие пишут, из некоторых районов города уже в 20:00 не уедешь, тем более в выходные или в предпраздничные дни. Помню, пыталась уехать в 19 часов с Ключ-Камышенского Плато 30 декабря. Еле-еле с пересадками уехала, простояв чуть не час на остановке. Уехала бы на такси, но они в конце декабря цены в разы задрали.

— Живу на Педе, и не уехать с ж/д вокзала. Последняя маршрутка идет с ж/д вокзала в 21:20–21:30. Всё, а дальше — как ваша фантазия работает. Можно на метро, а там пешим или на трамвае, потом пешим. Варианты есть, их немного. Так что не задерживайтесь на работе.

А раньше лучше было?


Вместе с жалобами на работу транспорта по вечерам читатели вспоминают, что в конце 1990-х — начале 2000-х на площади Маркса автобусы стояли и ждали последнюю электричку метро, то есть уехать можно было до полуночи. И это были бедные нестабильные времена, напоминают нам:

— В 90-х годах прошлого века автобусы ходили и после 12 ночи. Потом пришел в мэрию Ксензов (в 2005 году Андрей Ксензов возглавил департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии

Новосибирска, затем был вице-мэром и вице-губернатором Новосибирской области. В 2015–2017 годах возглавлял Новосибирский метрополитен. — Прим. ред.) и начал оптимизировать. Но еще в 2007 году в 12 ночи можно было уехать на автобусе, а сейчас после 21:00 остается только метро. Троллейбусы до 22:00 ходят, хотя раньше — до 24:00.

— В 2008 году работал на Березовый роще. До 22:00 был рабочий день. Домой ехать каждый день приходилось на Троллейный ж/м. Благо на метро до Маркса, да и с Маркса успевал уехать нормально. И маршруты некоторые, например 54-я маршрутка, еще ходили. Зачем убрали, так и непонятно, кстати. Учитывая, что все работники МЕГИ, она, кстати, тоже до 22:00 работает, ею и спасались. Время хорошее было. Сейчас глушняк! Маршруты посокращали. Людям ни уехать, ни приехать. Ладно мы, мужики, а женщинам как в такие часы тырситься на остановке? Да и к бомбилам опасно садиться. Власти, решайте вопрос! Почему людям приходится мучиться?????!!!!!!

Почему так? Версии читателей

Комментатор, представившийся кондуктором, считает, что это связано с дефицитом персонала, и предлагает ездить за наличку.

— Ездите за наличку. Люди увольняются с автобусов из-за банковских карт, за которые платят гроши. Вот поэтому транспорт и не ходит вечером. Вспомните времена, когда в полночь автобусы ходили (в нулевых годах), потому что все ездили за деньги и было выгодно.

Есть версии, что это связано с процессом получения лицензии:

— Потому что лицензия на перевозки получена по коррупционной схеме. Завтра вы даже пожалуетесь на них, но организация перевозчика не потеряет лицензию, потому что она куплена. Добро пожаловать в Новосибирск, в котором кое-кому (но не вам) можно всё.

— В этом еще виноваты частники. На таких маршрутах, как правило, анархия — мать порядка. Захотел — поехал, захотел — не поехал. Если поломка, замены не дают, просто в расписании дыра.

— Мэрия отказалась практически от всех пассажирских перевозок, мотивируя нерентабельностью. Так оно и есть. Невозможно содержать ПАТП. Почему же вы думаете, что частный перевозчик богаче? Вот и приходится экономить на всём: на водителях, кондукторах, слесарях, подвижном составе и, естественно, сводить к минимуму порожние пробеги!

В этом году на маршруты города вышли новые автобусы

В этом году на маршруты города вышли новые автобусы

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Сговор


Также читатели делятся своими наблюдениями по поводу невидимых большинству «крыш» в транспортной сфере:

— Наблюдала интересную картину. В районе 22 вечера выхожу из метро «Маркса» и жду 29-й, чтобы уехать на Юго-Западный. На карте автобус был на маршруте и недалеко, видимо, последний. Тут на остановку начали активно подъезжать бомбилы, чтобы предложить свои услуги. Через минуту 29-й пропал с радаров. Удивительное совпадение, хотя, скорее, здесь договоренности.

Как у соседей?

Комментаторы привели пример, как решается эта проблема в соседних городах. Где-то, например, вечером просто проезд стоит дороже:

— В Томске ходят до 23:15... Правда, после 21:00 проезд — 30 рублей.

Жалобы на работу транспорта по вечерам приходят из разных районов города

Жалобы на работу транспорта по вечерам приходят из разных районов города

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Что делать?


Со стороны всегда кажется, что проблема решается на раз-два, и комментаторы не упустили шанс предложить свои идеи:

— Проблема решается элементарно (при вменяемом руководстве города). В лицензии прописывается время работы перевозчика, первая пара залетов — штраф, потом — отзыв лицензии. В случае если перекрывается маршрут троллейбуса/трамвая (скоро великие мостостроители 13-й закроют), запускается дублирующий автобус. Кстати, «Горэлектротранспорт» вот сейчас зачем десятку гоняет? Денег лишних много?

— Сколько таких статей уже написано, сколько еще будет написано. Пока фундаментальный вопрос не решится, всё будет так, а может быть, еще хуже. Транспорт должен быть 100 процентов муниципальным с единой транспортной картой для поездок в метро, пригородной электричке, автобусах, троллейбусах и трамваях.

— Нужно возвращать муниципальные ПТП, где люди работали по графику 06:00–14:00 и 14:00–24:00. А сейчас один водитель на коммерческом автобусе с 5 утра... В 20 часов закончил, поехал заправился, в гараж, и в лучшем случае домой к 22 часам приполз. И так 5 дней в неделю.

В декабре прошлого года НГС спросил у читателей, где проблемы с транспортом, и пришли сотни сообщений, так что мы сделали целую карту проблемных мест. А вы как думаете, что может решить проблему? Пишите в комментариях, а мы продолжим следить за темой работы общественного транспорта в Новосибирске.

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