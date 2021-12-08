«Не ходит вообще». Новосибирцы прислали 200 жалоб на работу транспорта после 21:00 — откуда не уехать и почему

Возможность уехать вечером на общественном транспорте в Новосибирске — это почти лотерея. Может, повезет, может, нет, возможно придется подождать час, чтобы застать последний рейс какого-нибудь маршрута. Во всяком случае, такие сообщения приходят от читателей, которым особенно сложно уехать в спальные районы или выехать оттуда в центр. Редакция НГС попросила новосибирцев рассказать, где нет транспорта уже после 21:00. За сутки пришло почти двести сообщений с названиями остановок и проблемных маршрутов. Мы посмотрели официальное расписание для работы общественного транспорта. Оказывается, некоторые маршруты должны возить пассажиров чуть ли не до полуночи.
О том, что вечером в городе не уехать, часто пишут читатели НГС под публикациями и постами в соцсетях о работе общественного транспорта. Особенно острая реакция горожан происходит, когда мэрия сообщает о том, что время работы какого-то маршрута сократится до 23:00. Люди возмущаются, что и речи нет об одиннадцати вечера, потому что уехать в десять — уже большая удача.
Мы попросили читателей назвать остановки и маршруты, где нет транспорта после 21:00 — времени, когда пробки только рассасываются, но еще не все успели вернуться домой с работы.
За несколько дней в директ официального аккаунта НГС в Instagram пришло почти 200 сообщений: новосибирцы либо просто говорили название остановки, где вечером нет транспорта, либо называли определенный маршрут (и даже несколько), на который можно не рассчитывать даже после восьми вечера. Мы выбрали несколько маршрутов, про которые упоминали несколько раз, и посмотрели их официальное расписание.
Спальные районы
После 21:00 уехать в спальные районы сложно даже с ключевых остановок — с площади Маркса, железнодорожного вокзала, с площади Калинина.
На левом берегу, с площади Маркса, люди не могут уехать в сторону Чистой Слободы. Кстати, несколько сообщений пришло от тех, кто пытается уехать вечером в микрорайон с остановок в районе центра (например, с Ломоносова).
Как выяснилось, не всё хорошо с транспортом в сторону Северо-Чемского. Расположенная рядом Затулинка не вызвала таких нареканий, а вот транспорта на Акатуйский вечером почти нет. Ни для кого не секрет, что в новых микрорайонах в принципе проблема с транспортом.
— Любой в ЖК «Аквамарин» и Затон и из него, — ответил один из пользователей на вопрос, где и какой транспорт не ходит после 21:00.
— Та же история с Новомарусино и Дивногорским, жилым комплексом «Радуга Сибири» в Ленинском районе (пришло сообщение, что автобус
По расписанию ЦУГАЭТ, автобус с Маркса до «Радуги Сибири» ходит, но, например,
Несколько сообщений пришло от тех, кто не может уехать в город Обь. Но на фоне информации об отсутствии транспорта в районах города возможность уехать в сторону Толмачево выглядит роскошью.
Посмотрим, как выглядит расписание маршрутов левобережья на сайте Центра управления городским автоэлектротранспортом.
Например, автобус
Кстати, дольше всех ходит электротранспорт. Если, конечно, не случится ДТП на путях и все трамваи маршрута окажутся заблокированными. Так, по расписанию ЦУГАЭТ, трамвай
Правый берег
В топе проблемных маршрутов правого берега — Пашино, Гвардейский, МЖК, Плющихинский, Родники. С Речного вокзала вечером сложно уехать в сторону Академгородка и Ключ-Камышенского плато, не говоря про Бердск.
В сторону Пашино ходит маршрутка
— С остановки «Восход» после 22 перестали ходить 1
По данным ЦУГАЭТ, последний автобус в сторону Тюленина на эту остановку должен прибывать в 22:11.
Шанс сесть вечером на трамвай и троллейбус оказался выше — жалобы на электротранспорт единичные, правда, некоторые думают, что маршруты просто убрали. Например, трамвай
Не уехать после восьми
Несколько сообщений пришло про транспорт, который, по наблюдениям горожан, «не ходит вообще». Например, автобусы
Маршрут
В сторону Ключ-Камышенского плато с Речного вокзала идет автобус
В сторону Академгородка через Речной вокзал проходит не только легендарная
Из центра на такси
На транспорт в центре новосибирцы тоже сильно не рассчитывают. Люди готовы ехать в метро с пересадками, лишь бы не ждать. Вообще через остановку «Площадь Ленина» проходят пять автобусов (до Пригородного простора, Академгородка, до Ключ-Камышенского плато). Троллейбус
Простои и опоздания
В ответ на жалобы пассажиров о том, что транспорта не дождаться, перевозчики предлагают обратиться в диспетчерскую или писать в мэрию (контакты автобусов должны быть указаны в транспорте). Либо обращаться в Центр управления пассажирским автоэлектротранспортом. НГС отправил запрос в мэрию с просьбой предоставить статистику по жалобам пассажиров на работу общественного транспорта вечером. На момент публикации ответ не поступил.
Председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Заксобрания области, директор транспортного предприятия ПАТП-5 Валерий Ильенко считает, что слабый контроль и недобросовестность перевозчика — это лишь одна из причин перебоев с транспортом. В основном проблема в том, что перевозчикам элементарно не хватает работников. А транспорт сейчас зависит от количества пассажиров, и выпускать на маршрут полупустые машины просто невыгодно.
— Проблема мне, в общем-то, ясна, я ее знаю не понаслышке. Сегодня отрасль находится в плачевном состоянии. Не хватает и водителей, и кондукторов, причем в каждом предприятии, вне зависимости от того, муниципальное оно или частное.
Валерий Ильенко говорит, что еще пять лет назад было гораздо больше желающих работать в перевозках, а сегодня предприятия с горем пополам на 70% «закрывают маршрут».
По его мнению, единственный выход — это перевод транспорта на контракты, когда перевозчики не будут бегать за пассажирами и устраивать гонки. Достаточно будет выполнять рейсы по расписанию, чтобы не было нареканий. Но это большая нагрузка на бюджет, потому что нужно около 6–10 миллиардов.
В прошлом году на муниципальный контракт перевели автобус
Тем не менее, автобус
За несколько лет на новую систему работы должны перейти все автобусные маршруты. Но только после того, как закончатся действующие договоры, то есть после 2023, 2024, 2025 годов, объяснял ранее начальник управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Владимир Кондауров. Весной в интервью НГС он рассказал, что есть договоры, заключенные в 2013–2016 годах на 10 лет. В этом году до конца года на муниципальный контракт переводят трамваи, троллейбусы, а также автобусные маршруты ПАТП-4, которые работают в Советском и Первомайском районах.