«Не ходит вообще». Новосибирцы прислали 200 жалоб на работу транспорта после 21:00 — откуда не уехать и почему

Простои и опоздания

В ответ на жалобы пассажиров о том, что транспорта не дождаться, перевозчики предлагают обратиться в диспетчерскую или писать в мэрию (контакты автобусов должны быть указаны в транспорте). Либо обращаться в Центр управления пассажирским автоэлектротранспортом. НГС отправил запрос в мэрию с просьбой предоставить статистику по жалобам пассажиров на работу общественного транспорта вечером. На момент публикации ответ не поступил.

Председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Заксобрания области, директор транспортного предприятия ПАТП-5 Валерий Ильенко считает, что слабый контроль и недобросовестность перевозчика — это лишь одна из причин перебоев с транспортом. В основном проблема в том, что перевозчикам элементарно не хватает работников. А транспорт сейчас зависит от количества пассажиров, и выпускать на маршрут полупустые машины просто невыгодно.

— Проблема мне, в общем-то, ясна, я ее знаю не понаслышке. Сегодня отрасль находится в плачевном состоянии. Не хватает и водителей, и кондукторов, причем в каждом предприятии, вне зависимости от того, муниципальное оно или частное.

Валерий Ильенко говорит, что еще пять лет назад было гораздо больше желающих работать в перевозках, а сегодня предприятия с горем пополам на 70% «закрывают маршрут».



По его мнению, единственный выход — это перевод транспорта на контракты, когда перевозчики не будут бегать за пассажирами и устраивать гонки. Достаточно будет выполнять рейсы по расписанию, чтобы не было нареканий. Но это большая нагрузка на бюджет, потому что нужно около 6–10 миллиардов.



В прошлом году на муниципальный контракт перевели автобус № 54 («вокзал Новосибирск-Главный» — «улица Твардовского»). Сумма муниципального контракта была 65 миллионов рублей. В ноябре контракт продлили (за два месяца власти потратят 15 миллионов на обслуживание этого маршрута). Предполагается, что перевозчик (ПАТП-4) будет обслуживать пассажиров с 05:30 утра (время выхода на линию самого раннего автобуса) до 23:39 вечера в будни и выходные, совершая не менее 40 рейсов в день в совокупности.

Тем не менее, автобус № 54 тоже попал в число маршрутов, где есть перебои вечером.

За несколько лет на новую систему работы должны перейти все автобусные маршруты. Но только после того, как закончатся действующие договоры, то есть после 2023, 2024, 2025 годов, объяснял ранее начальник управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Владимир Кондауров. Весной в интервью НГС он рассказал, что есть договоры, заключенные в 2013–2016 годах на 10 лет. В этом году до конца года на муниципальный контракт переводят трамваи, троллейбусы, а также автобусные маршруты ПАТП-4, которые работают в Советском и Первомайском районах.