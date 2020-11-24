Как ездит первый автобус, за работу которого до ночи и без простоев мэрия платит миллионы (тест-драйв НГС)

Новосибирские автобусы начали переводить на муниципальные контракты
В начале года автобус
Что изменит переход автобусов на контракт с мэрией
В ноябре определился перевозчик, который будет работать на маршруте
Что значит переход на муниципальный контракт? Если просто — сейчас перевозчик, по сути, на самообеспечении. То есть его прибыль зависит от количества пассажиров — сколько зайдут и заплатят, столько денег он и получит. Так что пока пассажиры для перевозчиков конвертируются в рубли. От этого начинаются гонки-разборки, невыносимые для пассажиров простои на ключевых транзитных остановках и еще много всего «прекрасного» из жизни городского общественного транспорта.
При переходе на муниципальный контракт перевозчик должен строго выполнять его условия (график движения, состояние техники, стандарты обслуживания пассажиров), а мэрия платит за это фиксированную сумму. Деньги за билеты перевозчик передает в бюджет. Если со стороны перевозчика есть нарушения, его штрафуют и могут лишить права работать на этом маршруте.
— Здесь пропадает желание отстаиваться на остановках, не стоит вопрос по наполнению нерентабельных и низкорентабельных вечерних рейсов. То есть перевозчик в рамках контракта выполняет какое-то количество рейсов, за каждый рейс получает деньги, — объяснял ранее заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска Михаил Никулин.
Как работает первый такой автобус
Сумма контракта — 97,6 миллиона рублей. Столько получит перевозчик за работу на маршруте с 1 декабря 2020 года по 30 ноября 2021 года (12 месяцев). В прошлый раз с перевозчиком заключили контракт на 9 месяцев, сумма была 65 миллионов рублей.
Корреспондент НГС проехала на нескольких автобусах маршрута
Первое, что можно отметить — довольно приличные внешне автобусы — как снаружи, так и внутри (в документах закупки говорится о том, что транспорт должен быть не старше 7 лет). На панелях только необходимая информация — всякие памятки, информация о тарифе, фотографии и фамилии экипажа.
В автобусах электронное табло, на котором бегущей строкой сообщается о ближайшей остановке. Про остановки и масочный режим говорят по громкой связи. Иногда — параллельно с хриплым голосом, поющим про Натали.
В автобусах есть площадка, куда может встать инвалидная коляска (все автобусы должны быть оборудованы для проезда инвалидов-колясочников).
Вообще, если не вдаваться в подробности, пассажиры вряд ли заметят, что что-то изменилось. Из тех, кому задавался такой вопрос, многие лишь пожимали плечами и говорили, что «этот еще нормальный, а вот...», и перечисляли номера других маршрутов, к которым, видимо, есть претензии.
В документах аукциона подробно прописывался график движения автобусов. Транспорт начинает ходить в 05:30. Последний рейс на конечную остановку прибывает в 23:35. То есть предполагается, что в 10 вечера еще можно уехать на автобусе с любой остановки. И в рабочие, и в праздничные дни перевозчик должен выполнять по 83 рейса в день (в обоих направлениях).
По наблюдению корреспондента, простоев на больших остановках (например, на «Речном вокзале») не было. Но перебои в графике заметить было несложно. Например, на Матвеевке в сторону Первомайки автобуса не было почти 25 минут. Наверное, была пробка.
— Ругаются, что медленно едем, — рассказала кондуктор про изменения в работе. Она объяснила, что на рейс дается 80 минут, а на остановки нужно приезжать строго по расписанию. Когда пробки, автобус едет с нормальной скоростью. А когда пробок нет, приходится замедляться, так как на остановки нужно приезжать вовремя, в то же время стоять там дольше положенного нельзя. За нарушения перевозчика (а следовательно, экипаж) штрафуют. В том числе, например, если автобус открывает не все двери.
Сначала претензия пассажиров о медлительности водителя выглядит несколько странно, но поездка от Твардовского до Речного вокзала оказалась действительно невыносимой. По ощущениям автобус ехал со скоростью не больше 15 километров в час — его обгоняли, как стоячего. Хотя, если искать во всём плюсы — за это время можно посмотреть фильм или в подробностях рассмотреть все красоты улицы Большевистской (когда еще?).
Вырастут ли цены на проезд
В Новосибирске более полутора сотен автобусных маршрутов. По информации мэрии, переход на муниципальный контракт остальных перевозчиков планируется в ближайшие два года.
Городские власти уверяют, что переход автобусов на муниципальный контракт не будет способствовать повышению тарифов. Но вряд ли это гарантия, так как всё зависит от многих факторов, в том числе роста цен на топливо, запчасти и электроэнергию.
Один из возможных плюсов для пассажиров — появление в автобусах сетевого тарифа. Пока перевозчик сам распоряжается своими деньгами, поэтому вовлечь его в тарифные сетки со скидками почти невозможно. Сейчас сетевая поездка доступна на метро и горэлектротранспорте. С переходом на муниципальный контракт власти анонсировали новые проездные на 10–20 поездок и даже зональные тарифы.
На днях департамент по тарифам Новосибирской области подготовил проект постановления об увеличении стоимости проезда на метро. Максимальная стоимость может составить 26 рублей — это будет на 1 рубль больше, чем сейчас. До этого тарифы на транспорт повышали зимой прошлого года.