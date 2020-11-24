Как ездит первый автобус, за работу которого до ночи и без простоев мэрия платит миллионы (тест-драйв НГС)

Что изменит переход автобусов на контракт с мэрией

В ноябре определился перевозчик, который будет работать на маршруте № 54 (ж/д вокзал — Твардовского) по муниципальному контракту. Это ПАТП-4 (в аукционе был заявлен один участник, но комиссия в итоге решила, что он соответствует всем требованиям). Собственно, это же предприятие работало на муниципальном контракте в последние 9 месяцев в рамках пилотного проекта.



Что значит переход на муниципальный контракт? Если просто — сейчас перевозчик, по сути, на самообеспечении. То есть его прибыль зависит от количества пассажиров — сколько зайдут и заплатят, столько денег он и получит. Так что пока пассажиры для перевозчиков конвертируются в рубли. От этого начинаются гонки-разборки, невыносимые для пассажиров простои на ключевых транзитных остановках и еще много всего «прекрасного» из жизни городского общественного транспорта.



При переходе на муниципальный контракт перевозчик должен строго выполнять его условия (график движения, состояние техники, стандарты обслуживания пассажиров), а мэрия платит за это фиксированную сумму. Деньги за билеты перевозчик передает в бюджет. Если со стороны перевозчика есть нарушения, его штрафуют и могут лишить права работать на этом маршруте.

