24 ноября вторник
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 5/10
usd 75.76
eur 89.93
Тема дняКак поймали убийцу автомобилистки

Все новости

Все новости

Как ездит первый автобус, за работу которого до ночи и без простоев мэрия платит миллионы (тест-драйв НГС)

На такой же контракт переведут все автобусы

2 381
28Обсудить

Поделиться

Автобусы будут переводить на муниципальный контракт постепенно, в течение нескольких лет

Автобусы будут переводить на муниципальный контракт постепенно, в течение нескольких лет

Поделиться

Новосибирские автобусы начали переводить на муниципальные контракты

В начале года автобус № 54, который возит пассажиров с железнодорожного вокзала на Первомайку, перевели на муниципальный контракт. Это значит, что мэрия будет платить перевозчику за работу. А перевозчик, в свою очередь, не будет зависеть от количества пассажиров в салоне, но должен строго соблюдать условия контракта — прежде всего, выполнять график. В ближайшие годы переход на муниципальный контракт ждет и других автобусных перевозчиков. Предполагается, что это положит конец гонкам и простоям на остановках. Корреспондент НГС проехала на нескольких автобусах маршрута 54, чтобы понять, как будет работать городской транспорт в ближайшие годы.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Что изменит переход автобусов на контракт с мэрией

В ноябре определился перевозчик, который будет работать на маршруте № 54 (ж/д вокзал — Твардовского) по муниципальному контракту. Это ПАТП-4 (в аукционе был заявлен один участник, но комиссия в итоге решила, что он соответствует всем требованиям). Собственно, это же предприятие работало на муниципальном контракте в последние 9 месяцев в рамках пилотного проекта.

Что значит переход на муниципальный контракт? Если просто — сейчас перевозчик, по сути, на самообеспечении. То есть его прибыль зависит от количества пассажиров — сколько зайдут и заплатят, столько денег он и получит. Так что пока пассажиры для перевозчиков конвертируются в рубли. От этого начинаются гонки-разборки, невыносимые для пассажиров простои на ключевых транзитных остановках и еще много всего «прекрасного» из жизни городского общественного транспорта.

При переходе на муниципальный контракт перевозчик должен строго выполнять его условия (график движения, состояние техники, стандарты обслуживания пассажиров), а мэрия платит за это фиксированную сумму. Деньги за билеты перевозчик передает в бюджет. Если со стороны перевозчика есть нарушения, его штрафуют и могут лишить права работать на этом маршруте.

— Здесь пропадает желание отстаиваться на остановках, не стоит вопрос по наполнению нерентабельных и низкорентабельных вечерних рейсов. То есть перевозчик в рамках контракта выполняет какое-то количество рейсов, за каждый рейс получает деньги, — объяснял ранее заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска Михаил Никулин.

Как работает первый такой автобус

Сумма контракта — 97,6 миллиона рублей. Столько получит перевозчик за работу на маршруте с 1 декабря 2020 года по 30 ноября 2021 года (12 месяцев). В прошлый раз с перевозчиком заключили контракт на 9 месяцев, сумма была 65 миллионов рублей.

Корреспондент НГС проехала на нескольких автобусах маршрута № 54, чтобы понять, меняется ли что-то в работе транспорта в новых условиях.

Первое, что можно отметить — довольно приличные внешне автобусы — как снаружи, так и внутри (в документах закупки говорится о том, что транспорт должен быть не старше 7 лет). На панелях только необходимая информация — всякие памятки, информация о тарифе, фотографии и фамилии экипажа.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

В автобусах электронное табло, на котором бегущей строкой сообщается о ближайшей остановке. Про остановки и масочный режим говорят по громкой связи. Иногда — параллельно с хриплым голосом, поющим про Натали.

В автобусах есть площадка, куда может встать инвалидная коляска (все автобусы должны быть оборудованы для проезда инвалидов-колясочников).

Вообще, если не вдаваться в подробности, пассажиры вряд ли заметят, что что-то изменилось. Из тех, кому задавался такой вопрос, многие лишь пожимали плечами и говорили, что «этот еще нормальный, а вот...», и перечисляли номера других маршрутов, к которым, видимо, есть претензии.

В документах аукциона подробно прописывался график движения автобусов. Транспорт начинает ходить в 05:30. Последний рейс на конечную остановку прибывает в 23:35. То есть предполагается, что в 10 вечера еще можно уехать на автобусе с любой остановки. И в рабочие, и в праздничные дни перевозчик должен выполнять по 83 рейса в день (в обоих направлениях).

По наблюдению корреспондента, простоев на больших остановках (например, на «Речном вокзале») не было. Но перебои в графике заметить было несложно. Например, на Матвеевке в сторону Первомайки автобуса не было почти 25 минут. Наверное, была пробка.

— Ругаются, что медленно едем, — рассказала кондуктор про изменения в работе. Она объяснила, что на рейс дается 80 минут, а на остановки нужно приезжать строго по расписанию. Когда пробки, автобус едет с нормальной скоростью. А когда пробок нет, приходится замедляться, так как на остановки нужно приезжать вовремя, в то же время стоять там дольше положенного нельзя. За нарушения перевозчика (а следовательно, экипаж) штрафуют. В том числе, например, если автобус открывает не все двери.

На новую систему работы автобусы планируют перевести за два года

На новую систему работы автобусы планируют перевести за два года

Поделиться

Сначала претензия пассажиров о медлительности водителя выглядит несколько странно, но поездка от Твардовского до Речного вокзала оказалась действительно невыносимой. По ощущениям автобус ехал со скоростью не больше 15 километров в час — его обгоняли, как стоячего. Хотя, если искать во всём плюсы — за это время можно посмотреть фильм или в подробностях рассмотреть все красоты улицы Большевистской (когда еще?).

Вырастут ли цены на проезд

В Новосибирске более полутора сотен автобусных маршрутов. По информации мэрии, переход на муниципальный контракт остальных перевозчиков планируется в ближайшие два года.

Городские власти уверяют, что переход автобусов на муниципальный контракт не будет способствовать повышению тарифов. Но вряд ли это гарантия, так как всё зависит от многих факторов, в том числе роста цен на топливо, запчасти и электроэнергию.

Один из возможных плюсов для пассажиров — появление в автобусах сетевого тарифа. Пока перевозчик сам распоряжается своими деньгами, поэтому вовлечь его в тарифные сетки со скидками почти невозможно. Сейчас сетевая поездка доступна на метро и горэлектротранспорте. С переходом на муниципальный контракт власти анонсировали новые проездные на 10–20 поездок и даже зональные тарифы.

На днях департамент по тарифам Новосибирской области подготовил проект постановления об увеличении стоимости проезда на метро. Максимальная стоимость может составить 26 рублей — это будет на 1 рубль больше, чем сейчас. До этого тарифы на транспорт повышали зимой прошлого года.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

автобусымуниципальный автобусмуниципальный контрактобщественный транспорт
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (28)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...