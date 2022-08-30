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«Что делать тем, кто работает до десяти»: колонка сибирячки, которая не может уехать на транспорте после работы

Расстояние — несколько остановок, но приходится ехать с пересадкой

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После 22:00 в Новосибирске сложно уехать на наземном транспорте

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Работа транспорта по вечерам — одна из самых серьезных проблем в Новосибирске. Люди не могут уехать уже после половины десятого, причем не только на окраинах города, но и в центральной части. Жительница Новосибирска Оксана Литухина заканчивает работу около десяти вечера — в это время добраться до дома можно только с пересадкой, хотя ехать всего несколько остановок. Она не раз писала в мэрию сообщения о плохой работе транспорта на «Березовой роще», но результата это пока не принесло. Она рассказала, как изменилась работа транспорта за последние полгода, и посочувствовала людям, которые ждут тот же, что и она, транспорт, чтобы уехать в отдаленный район. Далее — от первого лица.

Я работаю фармацевтом в аптеке, и с работы приходится возвращаться поздно. Район не отдаленный — остановка «Березовая роща», живу я на Гаранина. У меня маршрут: парк «Березовая роща», метро «Березовая роща», потом Ломоносова, Кошурникова, Золотая Нива, Молодежная и Гаранина. После 22:00 транспорт не приезжает вообще.

Вроде недалеко, всего несколько остановок, но уехать без пересадок в сторону Бориса Богаткова вечером невозможно. Ладно мне недалеко. Но очень многие люди не могут дождаться транспорта до Чистой Слободы, до Затулинки, куда идут эти маршруты. Постоянно слышишь возмущения на остановке: «Да что это такое, ужас!» Я считаю, что для большого города, который позиционирует себя как столица Сибири, это ненормально.

Да, я понимаю, что есть метро. Но от метро мне нужно будет идти пешком почти две остановки. Я могу, но когда отстоишь 12–14 часов на работе, идти пешком, спускаться-подниматься в метро неудобно, да и возраст уже не такой молодой. Честно говоря, вечером идти нет никаких сил, особенно зимой.

Полгода назад такой проблемы почему-то не было, я даже выбирала, на какой транспорт сесть. Сейчас просто не могу на него рассчитывать в принципе.

Ездил еще 10-й троллейбус, но сейчас его сняли с маршрута из-за ремонта улицы Бориса Богаткова. Перевели, кстати, на маршрут, где и так транспорт ходит каждые 5–10 минут.

С марта этого года я два раза писала в департамент транспорта. Но приходят стандартные ответы как под копирку. Что ситуация рассматривается и так далее.

Так что всё это время одна история. Я в 22:00 выхожу с работы, транспорта нет. Смотрю по программе — какой-то автобус едет туда, в ту сторону, до конечной. А обратно — ни одного, поэтому ждать бесполезно.

В итоге я спускаюсь в метро, потом иду пешком две остановки: всего ничего остановок, но пересадка, плюс два раза платить. И опять же, ладно я, повторюсь, мне недалеко. Есть люди, которые едут не от «Березовой рощи», где есть метро, а от Чкаловского завода, например, у кого маршруты подлиннее и от станций метро добираться прилично. Вот что делать тем, кто работает до 22:00?

В конце прошлого года мы спросили у читателей, где проблемы с транспортом вечером. В ответ пришло больше 200 сообщений.

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