«Что делать тем, кто работает до десяти»: колонка сибирячки, которая не может уехать на транспорте после работы

Я работаю фармацевтом в аптеке, и с работы приходится возвращаться поздно. Район не отдаленный — остановка «Березовая роща», живу я на Гаранина. У меня маршрут: парк «Березовая роща», метро «Березовая роща», потом Ломоносова, Кошурникова, Золотая Нива, Молодежная и Гаранина. После 22:00 транспорт не приезжает вообще.

Вроде недалеко, всего несколько остановок, но уехать без пересадок в сторону Бориса Богаткова вечером невозможно. Ладно мне недалеко. Но очень многие люди не могут дождаться транспорта до Чистой Слободы, до Затулинки, куда идут эти маршруты. Постоянно слышишь возмущения на остановке: «Да что это такое, ужас!» Я считаю, что для большого города, который позиционирует себя как столица Сибири, это ненормально.