На площади Калинина возле новой стелы развалились трамвайные пути — машины встали в пробки
Разрушенное дорожное покрытие в этом месте существенно снижает скорость транспортного потока
На площади Калинина в Новосибирске в течение дорожно-ремонтного сезона 2022 года так и не был отремонтирован трамвайный переезд, хотя ранее в мэрии города заявляли НГС, что разбитые рельсы будут сделаны.
— В 2022 году в рамках текущего ремонта трамвайного пути запланированы работы по ремонту верхнего строения пути на улице Дуси Ковальчук на выезде с разворотного кольца площади Калинина, июль-август, — так планировалось провести работу.
Разрушенное дорожное покрытие возле рельсов существенно снижает скорость транспортного потока от Гагаринской в сторону Мочищенского шоссе, в результате машины не успевают съехать с кольца и блокируют перпендикулярное направление. В итоге автомобили стоят в пробке до площади Калинина от Гагаринской и улицы Писарева как вечером, так и днем.
Всё это происходит в районе новой стелы с круговым светодиодным экраном стоимостью в 150 миллионов рублей — посмотрите на видео, как едут автомобили через трамвайные пути на этом участке.
На фото ниже изображена пробка в сторону Калинина в середине рабочего дня — при минимальном трафике. Общая дорожная ситуация в этот момент оценивалась в три балла.
Корреспондент НГС снова направил в мэрию города запрос о том, будут ли отремонтированы рельсы, в каком году и каким образом — ответ будет опубликован после получения.
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