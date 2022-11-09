На площади Калинина возле новой стелы развалились трамвайные пути — машины встали в пробки

На площади Калинина в Новосибирске в течение дорожно-ремонтного сезона 2022 года так и не был отремонтирован трамвайный переезд, хотя ранее в мэрии города заявляли НГС, что разбитые рельсы будут сделаны.

— В 2022 году в рамках текущего ремонта трамвайного пути запланированы работы по ремонту верхнего строения пути на улице Дуси Ковальчук на выезде с разворотного кольца площади Калинина, июль-август, — так планировалось провести работу.