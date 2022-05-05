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Мэрия пообещала отремонтировать разбитые трамвайные переезды, где можно пробить колеса, — смотрим карту

Починят 3 переезда на правом берегу и еще 3 — на левом

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Переезды в плохом состоянии

Переезды в плохом состоянии

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Власти Новосибирска планируют в текущем году отремонтировать 6 трамвайных переездов. Ранее мы публиковали материал о плохом состоянии железнодорожных переездов в городе, после чего читатели пожаловались на еще более разбитые трамвайные переезды.

— В 2022 году в рамках текущего ремонта трамвайного пути запланированы работы по ремонту верхнего строения пути на пересечениях с автомобильными дорогами, — уточнили в муниципальном казенном предприятии Новосибирска «Горэлектротранспорт».

Вот список переездов, которые будут чинить, и сроки исполнения:

  • ул. Оловозаводская на пересечении с ул. Обогатительной, май-июнь;
  • ул. Невельского на пересечении с ул. Связистов и ул. Широкой, июнь-июль;
  • ул. Никитина на пересечении с ул. Есенина и ул. Панфиловцев, июль-август;
  • ул. Дуси Ковальчук на выезде с разворотного кольца пл. Калинина, июль-август;
  • ул. Петухова на выезде с разворотного кольца пл. Кирова в направлении к. о. п. «Молкомбинат», сентябрь.

В частности, переезд на площади Калинина давно нуждается в ремонте, автомобили здесь, чтобы не скакать по торчащим рельсам, вынуждены полностью оттормаживаться. Это еще больше снижает пропускную способность перегруженной площади. Аналогичная ситуация и на перегруженной площади Кирова.

Загруженная площадь Калинина, фото 2020 года

Загруженная площадь Калинина, фото 2020 года

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А это переезд на ул. Панфиловцев, здесь явно нужен срочный ремонт. Расположение подлежащих ремонту трамвайных переездов вы можете посмотреть и на нашей карте.

Фото 2020 года с переезда Панфиловцев

Фото 2020 года с переезда Панфиловцев

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