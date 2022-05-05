Мэрия пообещала отремонтировать разбитые трамвайные переезды, где можно пробить колеса, — смотрим карту

Власти Новосибирска планируют в текущем году отремонтировать 6 трамвайных переездов. Ранее мы публиковали материал о плохом состоянии железнодорожных переездов в городе, после чего читатели пожаловались на еще более разбитые трамвайные переезды.



— В 2022 году в рамках текущего ремонта трамвайного пути запланированы работы по ремонту верхнего строения пути на пересечениях с автомобильными дорогами, — уточнили в муниципальном казенном предприятии Новосибирска «Горэлектротранспорт».

Вот список переездов, которые будут чинить, и сроки исполнения: