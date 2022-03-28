Любимая дорога мэра Локтя на Родники разрушилась за два года — нормальное движение блокировано

Когда два года назад дорога торжественно открывалась, это происходило именно на железнодорожном переезде, весь ход работ контролировал и комментировал именно мэр Новосибирска, из чего можно сделать вывод о том, что ответственными за этот участок являются городские власти.

— И, конечно, мой любимый объект — это [соединение] Фадеева — Гребенщикова. Работы идут полным ходом, и нет сомнения, что твердое покрытие — и сам переезд, и кусочек на Фадеева — будут сделаны, — говорил Анатолий Локоть.

