Любимая дорога мэра Локтя на Родники разрушилась за два года — нормальное движение блокировано

6 марта 2020 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть торжественно открыл дорожный участок с ж/д переездом, соединяющий улицы Фадеева и Гребенщикова на Родниках. Локоть называл этот проект своей «любимой дорогой» и говорил, что он позволит улучшить транспортную доступность огромного жилмассива. На текущий момент там разрушено полотно на переезде, из-за чего автомобили сбрасывают скорость до нуля и выстраиваются в пробки, кроме того, просело полотно на других участках. Подробнее о проблеме — в нашем материале.
Когда два года назад дорога торжественно открывалась, это происходило именно на железнодорожном переезде, весь ход работ контролировал и комментировал именно мэр Новосибирска, из чего можно сделать вывод о том, что ответственными за этот участок являются городские власти.
— И, конечно, мой любимый объект — это [соединение] Фадеева — Гребенщикова. Работы идут полным ходом, и нет сомнения, что твердое покрытие — и сам переезд, и кусочек на Фадеева — будут сделаны, — говорил Анатолий Локоть.
Кроме того, еще год назад НГС поднимал проблему разрушения переезда и делал запрос в мэрию, на что власти ответили:
— Были выявлены нарушение целостности резинокордового покрытия и разрушение опорных балок с оголением арматуры, о чем составлен соответствующий акт, — так сказали в департаменте транспорта мэрии Новосибирска в апреле 2021 года, подтвердив свою ответственность за участок.
А самое смешное, что после этого никто ничего так и не починил, и по прошествии одного года переезд окончательно пришел в негодность. Вот посмотрите, полностью разрушены бетонные вставки между асфальтом и резиновым покрытием, торчит арматура, глубина провалов достигает нескольких сантиметров, бетон весь испарился.
— Эти самые больные точки сопряжения железной и автомобильной дороги разрушены. Дефект связан, возможно, с не совсем качественными выполненными работами. Бетон сам по себе — материал в дорожном строительстве долговечный, служит гораздо более долгий период относительно того же асфальта. Видимо, что-то пошло не так, и качество бетона не обеспечило необходимый срок эксплуатации. Был допущен на стадии работ производственный брак, — говорит Александр Стефанов, координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области, дорожно-строительный эксперт.
Если раньше автомобили быстро проходили переезд и движение было рабочим, то сейчас водители сбрасывают скорость до 0 км/ч, не желая рвать колеса и гробить подвеску. Естественно, сразу возникли существенные заторы утром и вечером, в обе стороны. Ладно бы это был просто участок обычной дороги — у нас таких много, ремонта на всех не хватает, да и ладно. Но железнодорожный переезд — объект повышенной опасности, он оборудован множеством дорогих систем слежения и сигнализации, а вот на пару лопат нормального бетона у нас сил уже не хватило.
— Попадает под административное правонарушение, что важно отметить, поскольку это по ГОСТу 50597 угрожает безопасности дорожного движения. По этому ГОСТу отклонение верха головки от покрытия не должно превышать одного сантиметра, ну здесь явно этому ГОСТу участок не соответствует. Соответственно, органы ГИБДД по этому поводу должны провести административную работу, чтобы обязать устранить и наказать виновных, — отмечает Александр Стефанов.
Мало того что есть несоответствие нормам, так тут и явная угроза остановки движения. Вот в таком желобе автомобиль может просто застрять — и что тогда, приближающийся паровоз должен раздавить машинку?
Работы на переезде по госконтракту стоимостью 34 миллиона рублей выполнял подрядчик ООО «Строительно-монтажный поезд — 11» (небольшая компания с выручкой в 2020 году в 22,2 миллиона и чистой прибылью 365 тысяч). Директор и владелец компании Павел Ершов рассказал НГС, что проблемы связаны с неправильным проектным решением. Сейчас власти города подали иск в арбитражный суд с требованием устранить дефект, но предприниматель считает, что это не вина подрядчика.
— В арбитраже дело находится, надо вызвать проектировщиков, это их ошибка. Завод отдельно поставляет балки специальные прочные, их стоимость была 560 тысяч. В контракте этих деталей и этих денег не заложено было. Я написал письмо как исполнитель, мне управление дорожного строительства мэрии согласовало укладку железобетонной сваи, просто тупо сваи. Уложили сваи, а пазухи залили бетоном. Кроме того, проектным заданием было предусмотрено 3 тысячи автомобилей в сутки, а мы взяли справку — сейчас 14 с лишним тысяч. Управление дорожного строительства подало на нас в суд по устранению по гарантийным обязательствам, вообще им плюнуть раз, загнать специальную машину и заделать. Они принципиально этого не делают, я принципиально тоже этого не делаю, — говорит Павел Ершов.
Между тем проблема с «любимой дорогой» Локтя не только в состоянии переезда. По всей улице образовались провалы, перед которыми надо тормозить до нуля, и крупные выбоины в асфальте, которые надо объезжать, маневрируя на узкой двухполосной дороге.
НГС отправил письма в мэрию Новосибирска и РЖД, где были поставлены вопросы об ответственности этих структур за участок, причинах разрушений и сроках ремонта. Мы будем следить за ремонтом этого объекта, также в апреле НГС начнет инспекцию всех дорог, реконструированных летом и осенью 2021 года — посмотрим, как они пережили зиму.
Напомним, что в 2021 году был проведен масштабный капитальный ремонт на многих улицах Новосибирска, НГС оценивал качество ремонта.