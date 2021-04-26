Заплатки Новосибирска: смотрим, во что превратились новые дороги спустя 1–2 года после ремонта

Там же железнодорожный переезд, открытый год назад. Бетонные вставки разрушились до арматуры, того и гляди, скоро люди начнут колеса прокалывать.



— Были выявлены нарушение целостности резинокордового покрытия и разрушение опорных балок с оголением арматуры, о чем составлен соответствующий акт. В настоящее время в рамках гарантийных обязательств в отношении подрядной организации начата претензионная работа, — вот что нам ответили в департаменте транспорта мэрии Новосибирска.

То есть подрядчика попросят починить то, что сломалось, правда, непонятно когда.