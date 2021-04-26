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Заплатки Новосибирска: смотрим, во что превратились новые дороги спустя 1–2 года после ремонта

Фоторепортаж с улиц, которые построили или капитально отремонтировали совсем недавно

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Из чего сделан этот остановочный карман?

Из чего сделан этот остановочный карман?

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В Новосибирске отремонтированные дороги опять покрылись ямами

Только ленивый с приходом весны не обсуждает состояние дорог в Новосибирске — все кругом обвиняют мэра, проклинают властей и вспоминают старые несмешные шутки про «асфальт сошел со снегом». С дорогами действительно есть проблемы — где-то больше, где-то меньше. Понятно, что старые дороги разваливаются всё сильнее и сильнее, этим никого не удивишь. А что с новыми, построенными или капитально отремонтированными за последние несколько лет? Каково у нас вообще качество дорожного строительства? Дмитрий Косенко узнал, в каком состоянии эти объекты и что власти намерены с этим делать.

На Владимировской асфальт пережил зиму без потерь

На Владимировской асфальт пережил зиму без потерь

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Начнем с позитивного: некоторые улицы, капитально отремонтированные прошлой осенью, после зимы находятся в хорошем состоянии. Ну еще бы они пришли в негодность, не выдержав и года, это вообще был бы стыд и срам. Вот Владимировская — дорожное покрытие ровное, трещин нет, колодцы заделаны. Разве что разметка стерлась, но это дело наживное.

Большевистская в хорошем состоянии

Большевистская в хорошем состоянии

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Отремонтированный участок Большевистской — грязь убрать, разметку нарисовать и будет всё отлично.

По Советской приятно ездить

По Советской приятно ездить

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Улица Советская держится молодцом, после зимы в критичных местах пересечений с другими улицами провалов не появилось. Колодцы заделаны, ям и трещин нет.

Этим карманам нет и года

Этим карманам нет и года

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А вот улица Фадеева, где в прошлом году построили новые остановочные карманы, молодцом не держится. Только посмотрите, как вздыбился асфальт, — настоящее качество. Лежащая на бордюре палка «как бэ» символизирует качество ремонта и отсылает нас к известной пословице.

Асфальт провалился на остановках

Асфальт провалился на остановках

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И здесь провалы, которые еще больше разбиваются подъезжающими автобусами.

— В августе — сентябре по улице Фадеева частично уложили асфальт и перенесли остановки, сделав новые карманы для автобусов. Видно, что под слоем нового асфальта нет даже гравия, который должен был утрамбовываться. Карманы дожили только до весны, — пишет наш читатель.

Обнаженная арматура на переезде на Фадеева

Обнаженная арматура на переезде на Фадеева

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Там же железнодорожный переезд, открытый год назад. Бетонные вставки разрушились до арматуры, того и гляди, скоро люди начнут колеса прокалывать.

— Были выявлены нарушение целостности резинокордового покрытия и разрушение опорных балок с оголением арматуры, о чем составлен соответствующий акт. В настоящее время в рамках гарантийных обязательств в отношении подрядной организации начата претензионная работа, — вот что нам ответили в департаменте транспорта мэрии Новосибирска.

То есть подрядчика попросят починить то, что сломалось, правда, непонятно когда.

Трещины на Красном проспекте

Трещины на Красном проспекте

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Осенью 2019 года завершился масштабный ремонт главной улицы города — Красного проспекта. Что сейчас здесь происходит? Если кратко — в целом приемлемо, но дефекты есть. Вот вы видите продольные и поперечные трещины и легкое выщербление асфальта, с которого потом начинается появление ям.

Трещины и колодец на площади Ленина

Трещины и колодец на площади Ленина

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Прямо на площади Ленина — большая поперечная трещина, полуразбитый колодец, наехав на который, вы вряд ли получите приятные ощущения.

Если в такой попасть, можно колесо повредить

Если в такой попасть, можно колесо повредить

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А как вам такой колодец с провалившейся крышкой? Тут уже реально повредить колесо, если вовремя не заметить эту яму.

Намечается колея на некоторых участках

Намечается колея на некоторых участках

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В некоторых местах есть уже наметки на колею, которая, скорее всего, будет разрастаться, если с этим ничего не сделать.

Вот как это комментируют власти: «Согласно нормативной документации, в зависимости от интенсивности движения допускается на отремонтированном асфальтобетонном покрытии ежегодный прирост колеи до 6 мм. В случае превышения ежегодного прироста подрядные организации в рамках гарантийных обязательств за счет собственных средств выполняют работы по устранению выявленных дефектов».

И тут же выясняется, что на участках Красного проспекта работала компания ООО «Сибавтобан», которая сейчас банкрот. И ремонт придется вести за счет нашего с вами городского бюджета.

Заплатки на Димитровском мосту

Заплатки на Димитровском мосту

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Димитровский мост капитально ремонтировали в 2018 году, трудились всё лето, закончили осенью. Не прошло и трех лет, как правые полосы нового моста пришли в негодность.

Заплаток очень много

Заплаток очень много

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Посмотрите, как живописны эти многочисленные заплатки. Неужели так много асфальта испортилось за этот срок? Плюс многочисленные поперечные трещины. Хорошо хоть, что тут подрядчик не исчез, а делает заплатки за свой счет по гарантии.

Провал на улице Колонды

Провал на улице Колонды

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Гордость Анатолия Локтя — улица Геогия Колонды, построенная с нуля. Вторую очередь улицы сдали в октябре 2018 года. Уже весной 2019 года там (ближе к Фадеева) образовался провал, на котором автомобили даже могли подскакивать. Мы об этом писали, улицу починили, но просадка асфальта остается — вы ее видите на фото.

Просадка асфальта на Колонды

Просадка асфальта на Колонды

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А это другой провал, ближе к улице Лебедевского, который разросся буквально за последний год. Сам асфальт испещрен многочисленными трещинами. И опять тут это окаянное ООО «Сибавтобан», и опять ремонт за свой счет. Молодцы, умеют же искать нужных подрядчиков и экономить государевы деньги.

— Работы по устранению дефектов покрытия проезжей части будут выполняться в случае включения в план работ за счет средств муниципалитета, — комментируют в мэрии. Ни сроков, ни объемов не называют.

Дефекты на асфальтовом покрытии — что это?

Дефекты на асфальтовом покрытии — что это?

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Ну и напоследок вопрос для знатоков. Кто знает, что это за неведомая штука на дорожном покрытии улицы Окружной, сделанной вместе с улицей Колонды в 2018 году? Асфальт вроде целый, но на нем какие-то наросты, бетон, что ли, пролили? Пишите ответы в комментариях.

На запрос НГС по состоянию вышеперечисленных улиц из мэрии пришел ответ, что пока информации об этом нет, необходимо собирать эти данные по «структурным подразделениям мэрии Новосибирска». В течение текущего месяца власти пообещали ответить.

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Новосибирскремонтдороги
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