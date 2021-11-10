Новосибирцам не докладывают асфальта. Смотрим, в каком состоянии оставили «дорогу жизни» на Родники и улицу Ватутина

Большой сезон дорожного ремонта в Новосибирске завершен. В сентябре и октябре мы рассказывали о сданных объектах. Теперь поговорим о том, какие дороги не доделаны и переходят на следующий год — это одна из крупнейших магистралей Левобережья улица Ватутина и «дорога жизни» на Родники — улица Кедровая. Что там уже сделано, а что осталось — подробнее в обзоре Дмитрия Косенко.



Жители Левобережья бьют тревогу — они обеспокоены недоделанным дорожным ремонтом и качеством уже сделанного ремонта. Вот что они пишут: