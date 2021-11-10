Новосибирцам не докладывают асфальта. Смотрим, в каком состоянии оставили «дорогу жизни» на Родники и улицу Ватутина

В Новосибирске ремонт дороги на Родники и Ватутина перенесли на 2022 год
Большой сезон дорожного ремонта в Новосибирске завершен. В сентябре и октябре мы рассказывали о сданных объектах. Теперь поговорим о том, какие дороги не доделаны и переходят на следующий год — это одна из крупнейших магистралей Левобережья улица Ватутина и «дорога жизни» на Родники — улица Кедровая. Что там уже сделано, а что осталось — подробнее в обзоре Дмитрия Косенко.
Жители Левобережья бьют тревогу — они обеспокоены недоделанным дорожным ремонтом и качеством уже сделанного ремонта. Вот что они пишут:
— На Ватутина от Маркса до площади Труда сделали где-то одну, где-то две, где-то полторы, а где-то три полосы.
— Всё лето ковыряли (ремонтировали) бедную улицу Блюхера и вот чем всё закончилось.
Давайте посмотрим сначала, что там на бедной Блюхера — провалилось немного асфальта вокруг колодца на пересечении с Геодезической. Ну, провалился и провалился, делов-то, у нас вон целые парковки с машинами проваливаются.
Теперь перейдем на Ватутина — одну из важнейших магистралей Левобережья, включенную в список гостевых маршрутов молодежного чемпионата мира по хоккею. Ремонт этой улицы растянули на два года, хотя в этом сезоне сделано почти всё — странно, что не напряглись и не доделали за год. Государственный контракт на ремонт улицы Ватутина, заключенный с подрядчиком «Новосибирскавтодор» 13 июля, оценивается в 276 миллионов рублей, срок его исполнения — 12 августа 2022 года. По контракту предусмотрен капитальный ремонт всей улицы (от Широкой до Мира), установка светофоров и дорожных знаков, реконструкция ливневки.
АО «Новосибирскавтодор» является одной из крупнейших в регионе компанией по строительству и ремонту дорог, только работников там насчитывается 2732 человека (по актуальным данным «Контур.Фокуса»). Выручка за прошлый год составила 13,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 751,8 миллиона. Компания имеет в своем активе 1152 государственных контракта на общую сумму 127 миллиардов рублей. В самом Новосибирске «Новосибирскавтодор» строит сравнительно немного, главные объекты — на территории области и в других регионах.
К примеру, компания имеет контракт на 3,7 миллиарда рублей по возведению объектов Восточного обхода. В 2021 году получен контракт на 3,76 миллиарда по ремонту федеральной трассы «Чуйский тракт». Генеральным директором АО «Новосибирскавтодор» является Юрий Александрович Бондаренко, в списке учредителей значатся компании НКО АО НРД (небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный Расчетный Депозитарий»), АО «ИНСТАЛ» (акционерное общество «Инвестиционно-Строительный Альянс»), ООО «Экселленс».
Итак, по состоянию на 8 ноября самое разбитое место — пересечение Ватутина с Широкой (его еще называют площадь Райсовета) — осталось нетронутым, со всеми своими историческими ямами, трещинами и волнами, на которых подбрасывает автомобиль.
Метров через 200 начинается новый слой асфальта, тут же стоят катки и вагончик. Правда, дорожная техника не подает признаков жизни.
Едем дальше в направлении площади Маркса, всё вроде отремонтировано, по две полосы в каждую сторону. Правда, нет разметки, ни прерывистой, ни двойной сплошной. Ну и ладно.
В районе дома Ватутина, 14 асфальт в правой полосе внезапно обрывается. Мы видим частично отфрезерованную часть дороги, частично — просто разбитую часть.
Отфрезерованная часть продолжается до 1
Пересечение Ватутина с Блюхера, сам перекресток не отремонтирован, всё так же торчат рельсы. Где-то ямы, где-то трещины, где-то прошлись чуть фрезой, но потом, видать, передумали.
Неподалеку рабочие асфальтируют тротуар, на улице плюс 4. Кстати, откуда вообще пошла эта истерия, что якобы нельзя класть асфальт при таких температурах — у нас что, все сразу стали дорожными знатоками? В ближайшее время вместе с экспертами дорожной отрасли мы разберемся в этом вопросе — следите за материалами НГС.
Далее после Блюхера свежий асфальт восстанавливается, но не везде — в правой полосе встречного направления его нет. Вот вам вторая отфрезерованная и брошенная часть.
Третья часть — в правой полосе перед кольцом площади Маркса. На самой площади — всё в достаточно плачевном состоянии.
Далее — всё опять хорошо, все полосы закатаны до Новогодней.
А после Новогодней — раз, и вот такой разнос на дороге. Бомба, что ли, упала?
Какой-то провал — решили не делать, пока он еще больше не провалится? Или ждем усадки провала?
После Немировича-Данченко дорога восстанавливается, полотно хорошее. Исчезли наконец рельсы, которые тысячелетиями торчали из асфальта на мосту через речку Тула. Говорят, когда-то при ремонте моста тут положили рельсы в надежде, что будет построена трамвайная ветка. Не, теперь уже точно не будет.
Отремонтирована эстакада возле «Меги», она была совсем в плохом состоянии, колеса могли отвалиться. За это плюсик.
А вот в обратном направлении перед пересечением с Немировича-Данченко опять отфрезерованный участок. Это, товарищи, участок номер 4. Между тем срок окончания работ
Еще один крупный объект «Новосибирскавтодора» — улица Кедровая, по которой стоит задача расширить проезжую часть и привести ее в божеский вид. По этой улице ездят жители Родников, она должна разгрузить улицу Фадеева, Богдана Хмельницкого и «лесную дорогу». Власти возятся с этой улицей уже третий год, всё никак не могут сделать участок от Краузе до Мочищенского шоссе длиной 2640 метров. Объясняют это большим объемом работ: рубка леса, вынос водопровода, строительство очистных. В прошлом году сдали участок от Краузе до Охотской длиной 706 метров, мы писали об этом.
Финальный контракт достался «Новосибирскавтодору» по цене 526 миллионов рублей, срок окончания работ по нему 3 октября 2022 года. Что же сделали в этом году? Вот это место — поворот с Кедровой возле Охотской в сторону Родников — сейчас самое разбитое. Движение идет фактически в две полосы.
Далее в сторону центра дорога ненамного лучше, следов разметки почти нет, автомобили с обоих направлений делят условную среднюю полосу.
И вот в районе озера Утиное гнездо возникает новая полноценная четырехполосная дорога, есть даже центральная сплошная разметка. Изъянов я не заметил, ехать по ней комфортно и приятно.
Установлены новые светофоры и дорожные знаки, такая дорога продолжается до самого
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