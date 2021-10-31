Снесли парковки и нарисовали выделенки: обзор трех важнейших улиц Новосибирска после скандального ремонта

В Новосибирске проинспектировали Вокзальную магистраль после ремонта
В свежем выпуске рубрики о «госприемке» новосибирских дорог рассказываем про ремонт трех ключевых объектов. Это Вокзальная магистраль, улицы Станиславского и Титова. Срок госконтрактов по ремонту этих улиц окончился 29 октября — давайте посмотрим, что там с новым асфальтом, ущемлёнными парковками и злосчастными выделенными полосами. Рассказывает и показывает Дмитрий Косенко.
Планы дорожников и властей по Вокзальной и Станиславского с самого начала вызвали бурное негодование новосибирцев по причине сокращения парковочных мест и оборудования выделенных полос для автобусов и троллейбусов. Давайте посмотрим, что удалось сделать к установленному госконтрактами сроку — 29 октября.
Контракт на ремонт Вокзальной достался подрядчику ООО «Роад», все работы оценили в 121,4 миллиона рублей. Компанией «Роад» владеет предприниматель Сергей Викторович Котенко, с ним связан другой подрядчик ООО «ДорСтройФлот», который ремонтировал расположенный рядом проспект Димитрова. У самого ООО «Роад» в активе 38 госконтрактов на 733 миллиона рублей по ремонту дорог в самом Новосибирске и в районах области. За прошлый год компания показала выручку в 131,4 миллиона и чистую прибыль в 17,8 миллиона.
В целом Вокзальная магистраль сделана хорошо, производит теперь впечатление ухоженного места. Асфальт ровный, разметка четкая, исчерпывающая. Новое покрытие уложили на всем протяжении магистрали, от вокзала до самой площади Ленина, то есть захватили даже кусочек Орджоникидзе.
Но целиком к сроку контракта всё равно не успели. Кое-где не доделаны газоны, новая тротуарная плитка в основном уложена, но не везде. Ну это ладно, а что же с больной темой парковок?
А парковок тут фактически больше нет. Едем от вокзала — сразу висит знак выделенной полосы, нанесена соответствующая сплошная линия разметки, нанесены буквы А, обозначающие выделенку. Все парковочные карманы, какие были, ликвидированы.
Автомобили все равно стоят, с нарушением, на выделенной полосе. Причем стоят массово — хоть сейчас их пачками увози на эвакуаторе. Но, видимо, команда «фас» еще не дана, к 11 ноября здесь окончательно установят запрещающие и предупреждающие об эвакуации знаки — и вот тогда начнется война.
Подъезжаем к управлению РЖД, это единственное место, где остались легальные парковочные карманы. Машины в них стоят под углом, есть те, кто паркуется вторым рядом.
Далее едем мимо бара «Peoples» — знак парковки еще висит, но фактически тут машины стоят на выделенной полосе. Все карманы, что были, ликвидированы.
В обратном направлении, от площади Ленина до вокзала, карманы остались возле «Росбанка», здесь машины также стоят под углом.
После Советской не осталось ни единого кармана, но люди все равно массово стоят на выделенной полосе. А что поделать, «жить захочешь — не так раскорячишься».
Конечно, сомнительное решение — обустроить выделенки и снести парковочные места. Вокзальная магистраль не такая уж и тесная, как Красный проспект, автобусы и троллейбусы здесь неплохо себя чувствовали и без спецполосы. Ну, ладно выделенки, но парковки зачем надо было сносить? Одно другого не исключает, просто делается прерывистая разметка в зоне карманов, рисуются стрелки. Если хвосты машин будут торчать, ставится знак параллельной парковки.
А вот самое критичное место магистрали — правый поворот на проспект Димитрова (если ехать от вокзала). При повороте машины пропускают очень большой поток пешеходов, поэтому за один цикл светофора проезжает довольно мало транспорта — выстраивается очередь. Так вот, на поворот идут две полосы, одна из них теперь отдана под выделенку, то есть машины до последнего будут толпиться на единственной средней полосе — этак они будут стоять от самого вокзала.
Антипарковочные руки добрались и до левого берега. На улице Станиславского по контракту стоимостью 135 миллионов рублей работала компания ООО «Новосибдорстрой», директором и учредителем которой является предприниматель Намиг Джаббар Оглы Магамедов. Этот подрядчик имеет уже 64 госконтракта на сумму 1,4 миллиардов рублей, в том числе на ремонт дорог по всей Новосибирской области, на строительство парков, на реконструкцию речной дамбы в Кемеровской области, на вывоз снега из Новосибирска. В 2020 году выручка компании — 228,3 миллиона, чистая прибыль — 8,9 миллиона.
Улицу сделали только от площади Станиславского до площади Труда. Причем до самой площади Труда не дотянули метров 50 — асфальту не хватило? В целом тут дорога тоже сделана хорошо, всё ровно, аккуратно, понятная четкая разметка.
Тоже по всей длине снесены карманы и обустроены выделенные полосы, и тоже автомобилисты стоят пока на них с нарушением. Это десятки, может быть сотни машин — интересно, как их будут вывозить эвакуаторы.
В районе дома №4 встречаем три обычных парковочных места, и два инвалидных места. Итого 5 мест на всю четную сторону.
Напротив на нечетной стороне — 8 мест, ни одного инвалидного. На всю нечетную сторону.
Площадь Станиславского тоже хорошо сделали, тут даже есть круговая разметка, позволяющая аккуратно придерживаться своего ряда на круге.
Плавно перемещаемся на Титова — тут ремонт стоит 82 миллиона рублей, эти деньги получит компания ООО «СТС-ПЛЮС», владельцем которой является предприниматель Октай Мирза Оглы Гусейнов. Подрядчик заключил 109 госконтрактов на 1,2 миллиарда рублей — ремонтирует дороги, детсады, школы. Выручка «СТС-ПЛЮС» за 2020 год — 274,6 миллиона, чистая прибыль — 4 миллиона. Недавно эта компания отремонтировала Октябрьскую магистраль и улицу Кирова.
На Титова я не заметил вообще ни одного парковочного места. Ни одного. Люди стоят на выделенных полосах на свой риск в ожидании массовых расправ.
Возле «Кристалла» автомобили заезжают уже на тротуар, а иначе никак.
К качеству дорожного покрытия и разметки пока претензий нет, но посмотрим, как это всё переживет зиму, появятся ли дефекты.
И напоследок, раз уж заехали на левый берег, мне понравилось, как реконструирована площадь Лыщинского. Тут работы ее идут, но уже видно, как расширена площадь, добавлены новые полосы, изменена схема движения. Сейчас это реально одно из самых масштабных мест в городе.