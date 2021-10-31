Снесли парковки и нарисовали выделенки: обзор трех важнейших улиц Новосибирска после скандального ремонта

В свежем выпуске рубрики о «госприемке» новосибирских дорог рассказываем про ремонт трех ключевых объектов. Это Вокзальная магистраль, улицы Станиславского и Титова. Срок госконтрактов по ремонту этих улиц окончился 29 октября — давайте посмотрим, что там с новым асфальтом, ущемлёнными парковками и злосчастными выделенными полосами. Рассказывает и показывает Дмитрий Косенко.



Планы дорожников и властей по Вокзальной и Станиславского с самого начала вызвали бурное негодование новосибирцев по причине сокращения парковочных мест и оборудования выделенных полос для автобусов и троллейбусов. Давайте посмотрим, что удалось сделать к установленному госконтрактами сроку — 29 октября.