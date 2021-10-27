Блеск и нищета новосибирских дорог. Власти отремонтировали еще 10 улиц — смотрим, как было и как стало

Продолжаем «госприемку» новосибирских дорог после масштабного ремонта — 25 октября вышел срок работ по целому списку улиц — это те самые объекты, чинить которые не планировалось, но городу подфартило с дополнительными деньгами. В этом списке и крупные магистрали (Октябрьская, улицы Кирова и Гоголя), и небольшие улицы в центре — давайте посмотрим, как было и как стало, в материале Дмитрия Косенко.

Но сначала небольшое лирическое отступление о погоде и «нытье» по поводу плохих дорог. У нас же многие кричат на каждом углу, что все дороги плохие просто так, на «автомате», повинуясь стадному чувству. А если что-то реально делается, всё равно этого не замечают и продолжают ныть. Да, проблемы есть, но в этом году власти действительно проводят очень масштабный ремонт дорог, я такого вообще не припомню. Ранее мы сообщали, что мэрии удалось выбить дополнительные 823 миллиона рублей, что позволило починить еще более десятка улиц.