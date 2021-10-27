Блеск и нищета новосибирских дорог. Власти отремонтировали еще 10 улиц — смотрим, как было и как стало

Продолжаем «госприемку» новосибирских дорог после масштабного ремонта — 25 октября вышел срок работ по целому списку улиц — это те самые объекты, чинить которые не планировалось, но городу подфартило с дополнительными деньгами. В этом списке и крупные магистрали (Октябрьская, улицы Кирова и Гоголя), и небольшие улицы в центре — давайте посмотрим, как было и как стало, в материале Дмитрия Косенко.
Но сначала небольшое лирическое отступление о погоде и «нытье» по поводу плохих дорог. У нас же многие кричат на каждом углу, что все дороги плохие просто так, на «автомате», повинуясь стадному чувству. А если что-то реально делается, всё равно этого не замечают и продолжают ныть. Да, проблемы есть, но в этом году власти действительно проводят очень масштабный ремонт дорог, я такого вообще не припомню. Ранее мы сообщали, что мэрии удалось выбить дополнительные 823 миллиона рублей, что позволило починить еще более десятка улиц.
И о погоде. По какому-то невероятному стечению обстоятельств у нас стоит теплый сухой октябрь, обычно в это время уже снег падает — я такой теплый октябрь помню только в 1997 году. Сейчас проблема была в том, что из-за позднего поступления денег сроки сдачи дорожных объектов сильно сдвинулись, вплоть до ноября, и если бы не хорошая погода, непонятно, как бы клали асфальт в снег. Вероятно, большое начальство как-то договорилось с небесами насчет тепла. Ну а мы переходим к нашим дорогам и смотрим, что там сделано.
Октябрьская магистраль и ул
ица Кирова
Большой участок магистрали и улицы Кирова от Красного проспекта до ГПНТБ ремонтировался по единому госконтракту
Ремонт на Октябрьской весьма масштабный, всё-таки 8-полосная магистраль, одна из самых широких в городе. В список работ входили стандартное исправление профиля дороги, фрезерование, укладка новых слоев асфальта, подъем смотровых колодцев. Ну что ж, в целом сделали неплохо, и асфальт ровный, и разметка есть, и колодцы не торчат. Смотрите — было/стало.
На путепроводе над Ипподромской магистралью было совсем не очень — теперь любо-дорого посмотреть: ни трещин, ни впадин, профиль дороги сглажен.
Улица Богдана Хмельницкого от улицы Дуси Ковальчук до Учительской
Это большой участок, его ремонт обошелся в 86,141 миллиона рублей по контракту
Улица Плановая от улицы Дуси Ковальчук до Жуковского
Этот маленький участок сделан позже, чем проспект Димитрова и улица Нарымская — все вместе они образуют магистральный ход северного направления. Странно, что Плановую делали не те подрядчики, что были заняты на Нарымской и Димитрова, а совсем другая компания — ООО «Перлит-Строй», известная нам по дорогостоящему ремонту Ипподромской — мы об этом писали. Особых претензий к дороге нет, люки/впадины убрали, разметку нанесли.
Улица Гоголя от улицы Челюскинцев до Мичурина
Участок Гоголя вместе с предыдущей Плановой и последующей Кошурникова входит в один госконтракт
Кроме того, не доделаны места разворотов автомобилей на перекрестках (например с улицы Советской), не доделаны повороты (например, правый поворот на Красный проспект).
Улица Кошурникова от улицы Гоголя до проспекта Дзержинского
Еще один небольшой участок компании «Перлит-Строй», местами тут было неплохое покрытие, была разметка. Сейчас покрытие отличное, но разметки нет — краска, наверное, кончилась.
Кольцо на «Березовой роще» отремонтировано только наполовину — со стороны «Макдональдса». Другая половинка кольца осталась в плохом состоянии.
Улица Мичурина
Ранее мэрия сообщала нам, что на Мичурина починят участок от улицы Ядринцевской до Орджоникидзе. Однако сейчас мы видим, что работы идут и на участке вдоль Центрального парка. Ремонт выполнен частично, когда его закончат — непонятно, на месте работает много строительной техники.
Мичурина входит в пакет улиц (вместе с Каменской, Ленина, Комсомольским проспектом) по одному госконтракту
Улица Каменская от Октябрьской магистрали до улицы Фрунзе
А вот Каменскую этот подрядчик в целом вроде сделал. Правда, тоже без разметки, кроме того, еще не заделаны колодцы и решетки ливневок.
Комсомольский проспект от улицы Федора Ивачева до Ленина
При этом на Комсомольском проспекте еще конь не валялся — проезжая часть отфрезерована и брошена.
Хорошо хоть с августа заделали колодцы на пересечении проспекта и улицы Шамшурина.
Улица Ленина
Ну и наша главная улица — Ленина. Ранее мэрия сообщала, что будет отремонтирован участок от площади Ленина до проспекта Димитрова. Сделано всё в точности да наоборот, работы проведены на участке, проходящем через привокзальную площадь.
Далее от площади вплоть до улицы Железнодорожной работы еще идут, дорога отфрезерована, повсюду раскиданы куски асфальта.
А самый главный, центровой участок улицы Ленина возле офиса НГС остался без ремонта. Только проступавшую брусчатку заляпали какими-то битумными лепешками — лучше б этого не делали, пусть была бы видна историческая брусчатка. Форменное безобразие.