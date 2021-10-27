27 октября среда
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 4/10
usd 69.55
eur 80.70
Тема дняКакие запреты ввели из-за ковида в Новосибирске
Все новости
Все новости

Блеск и нищета новосибирских дорог. Власти отремонтировали еще 10 улиц — смотрим, как было и как стало

Инспектируем улицы после дорожного ремонта

4 728
43Обсудить

Поделиться

Октябрьская магистраль в сторону улицы Кирова

Октябрьская магистраль в сторону улицы Кирова

Поделиться

Продолжаем «госприемку» новосибирских дорог после масштабного ремонта — 25 октября вышел срок работ по целому списку улиц — это те самые объекты, чинить которые не планировалось, но городу подфартило с дополнительными деньгами. В этом списке и крупные магистрали (Октябрьская, улицы Кирова и Гоголя), и небольшие улицы в центре — давайте посмотрим, как было и как стало, в материале Дмитрия Косенко.

Но сначала небольшое лирическое отступление о погоде и «нытье» по поводу плохих дорог. У нас же многие кричат на каждом углу, что все дороги плохие просто так, на «автомате», повинуясь стадному чувству. А если что-то реально делается, всё равно этого не замечают и продолжают ныть. Да, проблемы есть, но в этом году власти действительно проводят очень масштабный ремонт дорог, я такого вообще не припомню. Ранее мы сообщали, что мэрии удалось выбить дополнительные 823 миллиона рублей, что позволило починить еще более десятка улиц.

И о погоде. По какому-то невероятному стечению обстоятельств у нас стоит теплый сухой октябрь, обычно в это время уже снег падает — я такой теплый октябрь помню только в 1997 году. Сейчас проблема была в том, что из-за позднего поступления денег сроки сдачи дорожных объектов сильно сдвинулись, вплоть до ноября, и если бы не хорошая погода, непонятно, как бы клали асфальт в снег. Вероятно, большое начальство как-то договорилось с небесами насчет тепла. Ну а мы переходим к нашим дорогам и смотрим, что там сделано.

Октябрьская магистраль и ул

ица Кирова

Большой участок магистрали и улицы Кирова от Красного проспекта до ГПНТБ ремонтировался по единому госконтракту № 3540634607021000030 стоимостью 124,3 миллиона рублей. Работы выполняла компания ООО «СТС-ПЛЮС», владельцем которой является предприниматель Гусейнов Октай Мирза Оглы. Компания заключила 109 госконтрактов на 1,2 миллиарда рублей — ремонтирует не только дороги, но и детсады, школы. Выручка «СТС-ПЛЮС» за 2020 год — 274,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 4 миллиона рублей.

Ремонт на Октябрьской весьма масштабный, всё-таки 8-полосная магистраль, одна из самых широких в городе. В список работ входили стандартное исправление профиля дороги, фрезерование, укладка новых слоев асфальта, подъем смотровых колодцев. Ну что ж, в целом сделали неплохо, и асфальт ровный, и разметка есть, и колодцы не торчат. Смотрите — было/стало.

На путепроводе над Ипподромской магистралью было совсем не очень — теперь любо-дорого посмотреть: ни трещин, ни впадин, профиль дороги сглажен.

Улица Богдана Хмельницкого от улицы Дуси Ковальчук до Учительской


Это большой участок, его ремонт обошелся в 86,141 миллиона рублей по контракту № 3540634607021000031, заключенному с подрядчиком ООО «Автодорремонт техно». Компания принадлежит предпринимателю Никитину Илье Георгиевичу, при выручке за прошлый год в 139,2 миллиона рублей показана отличная чистая прибыль в 39 миллионов. У этого подрядчика 40 госконтрактов на 598 млн рублей, например, есть госзаказ на крупный ремонт федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт». На Богдашке работы в целом завершены, сделано неплохо, правда, разметка совсем жидкая, и не доделаны примыкания перпендикулярных улиц.

Улица Плановая от улицы Дуси Ковальчук до Жуковского


Этот маленький участок сделан позже, чем проспект Димитрова и улица Нарымская — все вместе они образуют магистральный ход северного направления. Странно, что Плановую делали не те подрядчики, что были заняты на Нарымской и Димитрова, а совсем другая компания — ООО «Перлит-Строй», известная нам по дорогостоящему ремонту Ипподромской — мы об этом писали. Особых претензий к дороге нет, люки/впадины убрали, разметку нанесли.

Улица Гоголя от улицы Челюскинцев до Мичурина


Участок Гоголя вместе с предыдущей Плановой и последующей Кошурникова входит в один госконтракт № 3540634607021000034 подрядчика «Перлит-Строй», стоимость — 56,283 миллиона рублей. На Гоголя мы видим новый асфальт, но никакой разметки нет, зебры не нарисованы.

Кроме того, не доделаны места разворотов автомобилей на перекрестках (например с улицы Советской), не доделаны повороты (например, правый поворот на Красный проспект).

Углы перекрестков не заделаны

Углы перекрестков не заделаны

Поделиться

Улица Кошурникова от улицы Гоголя до проспекта Дзержинского


Еще один небольшой участок компании «Перлит-Строй», местами тут было неплохое покрытие, была разметка. Сейчас покрытие отличное, но разметки нет — краска, наверное, кончилась.

Кольцо на «Березовой роще» отремонтировано только наполовину — со стороны «Макдональдса». Другая половинка кольца осталась в плохом состоянии.

Отремонтирована только половина кольца

Отремонтирована только половина кольца

Поделиться

Улица Мичурина

Ранее мэрия сообщала нам, что на Мичурина починят участок от улицы Ядринцевской до Орджоникидзе. Однако сейчас мы видим, что работы идут и на участке вдоль Центрального парка. Ремонт выполнен частично, когда его закончат — непонятно, на месте работает много строительной техники.

Мичурина входит в пакет улиц (вместе с Каменской, Ленина, Комсомольским проспектом) по одному госконтракту № 3540634607021000035 стоимостью 96,951 миллиона рублей. Эта госзакупка досталась компании ООО «СТРОЙДОР2015», которой владеют предприниматели Бехбудов Бехбуд Ягуб Оглы, Бехбудов Парвиз Бехбуд Оглы и Гусейнова Светлана Бехбуд Кызы. Подрядчик не слишком крупный, за 2020 год его выручка — 147,1 млн рублей, чистая прибыль — 612 тыс. До этой госзакупки у компании были только копеечные контракты на ремонт дорог и тротуаров в деревнях.

Улица Каменская от Октябрьской магистрали до улицы Фрунзе


А вот Каменскую этот подрядчик в целом вроде сделал. Правда, тоже без разметки, кроме того, еще не заделаны колодцы и решетки ливневок.

Комсомольский проспект от улицы Федора Ивачева до Ленина


При этом на Комсомольском проспекте еще конь не валялся — проезжая часть отфрезерована и брошена.

Комсомольский проспект — отфрезерованный участок

Комсомольский проспект — отфрезерованный участок

Поделиться

Хорошо хоть с августа заделали колодцы на пересечении проспекта и улицы Шамшурина.

Улица Ленина

Ну и наша главная улица — Ленина. Ранее мэрия сообщала, что будет отремонтирован участок от площади Ленина до проспекта Димитрова. Сделано всё в точности да наоборот, работы проведены на участке, проходящем через привокзальную площадь.

Ленина на привокзальной площади

Ленина на привокзальной площади

Поделиться

Далее от площади вплоть до улицы Железнодорожной работы еще идут, дорога отфрезерована, повсюду раскиданы куски асфальта.

Тут ремонт еще идет

Тут ремонт еще идет

Поделиться

А самый главный, центровой участок улицы Ленина возле офиса НГС остался без ремонта. Только проступавшую брусчатку заляпали какими-то битумными лепешками — лучше б этого не делали, пусть была бы видна историческая брусчатка. Форменное безобразие.

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ7
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

дорожный ремонтремонтдороги
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...